Acuerdo para ver al CD Tenerife en abierto: los partidos que se verán en Televisión Canaria

La Primera RFEF en sus perfiles oficiales en las redes y el Ente Público Radiotelevisión Canaria (RTVC) han anunciado a la par el esperado acuerdo para que un buen número de partidos del CD Tenerife en la competición de bronce puedan verse en abierto. Finalmente serán 20 compromisos de la liga regular, sin incluirse en el pacto un hipotético concurso del representativo en la fase de ascenso.

De este modo, la cadena pública ofrecerá más de la mitad de los encuentros del equipo insular y podrá tener en pantalla a los dos grandes representativos del fútbol canario, por cuanto ya ha cerrado la negociación para llevar a su programación hasta 12 partidos de la UDLas Palmas en la Liga Hypermotion. Uno de ellos, el que el cuadro grancanario disputó el pasado lunes en Córdoba.

Televisión Canaria apostará por la producción propia, con programas previos y posteriores a cada uno de los partidos que ofrezca en la TDT. Así, se suma a otras autonómicas que también habían anunciado un acuerdo con la empresa tenedora de los derechos audiovisuales de la Primera RFEF, que alcanzará una cobertura sin precedentes desde la instauración del actual formato de competición. La liga de bronce se verá también en Movistar, que se ha garantizado elegir 10 de los 20 partidos que se disputan cada semana en los dos grupos.

Además, la plataforma Football Club ofrece toda la competición por 64,99 euros y con la opción de ver los encuentros hasta en dos dispositivos, en directo y en diferido, con la misma señal de la que dispondrán las televisiones. De momento, es una de las vías que está adquiriendo una mayor aceptación entre los seguidores blanquiazules, que se garantizan así la opción de poder seguir a su equipo y también los encuentros de sus posibles rivales por el ascenso.

La Primera RFEF ha entrado en otra dimensión con la coincidencia de equipos con la solera de Tenerife, Real Murcia o Hércules, con cifras récord de abonados.