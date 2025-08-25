Marc Mateu: «No encuentro ninguna debilidad»
El valenciano destaca la «unión» del vestuario y el nivel que tiene la plantilla en todas las líneas
«Somos un grupo bastante completo»
Marc Mateu ofrece la visión de un recién llegado avalado por la experiencia de más de 370 partidos jugados en Segunda División y casi un centenar en la categoría de bronce. El valenciano asegura que el Tenerife llega «bien» al comienzo de la competición, aunque todavía tiene «margen» de mejora.
El exfutbolista del Eldense ve en la «unión» del vestuario y el nivel «parejo» que hay todas las posiciones de la plantilla dos de los «puntos fuertes» del nuevo Tenerife. Y si tuviera que descubrir alguna debilidad, se quedaría sin una respuesta concreta. «Cuando empiecen los partidos, puede que veamos que tenemos alguna, pero no encuentro nada destacable», argumenta el lateral y también extremo izquierdo. «Tenemos nuestros fallos, como todos, pero somos un grupo bastante completo».
Mateu recomienda «ir con calma» en la campaña que comenzará este fin de semana, en el caso del equipo blanquiazul, con la visita al Guadalajara. «Habrá que ver cómo lo hacemos en la primera vuelta», indica Mateu con cautela. «Espero que sea muy buena, porque la idea es estar arriba», añade sin ocultar que el único objetivo de los blanquiazules consistirá en ascender. «Ojalá funcione todo bien desde el primer minuto», desea Marc, con ganas de «empezar» a competir y dejar atrás una pretemporada que se ha hecho «un poco larga».
Aliviado por la suerte con las lesiones que, en general, ha acompañado al equipo, asegura que está «encantado» de ser el jugador llamado a ejecutar la mayoría de acciones a balón parado. «Me dan esa responsabilidad y la acepto encantado, sin ningún problema», afirma al ser cuestionado por una de sus especialidades en el campo.
Durante la fase de pruebas pudo conocer de cerca a los canteranos del Tenerife que tratan de hacerse un hueco en la primera plantilla. Entre ellos, Fran Sabina, que ha destacado por su capacidad goleadora. «Había oído hablar de Dani (Fernández), pero no de Fran, que siempre está ahí y las mete», indica sobre el delantero. «Todos tienen cosas buenas. Aparte de trabajo, hay calidad», concluye.
Semana con cinco sesiones
El Tenerife terminará de preparar su estreno en la temporada 25/26 con cinco entrenamientos, empezando por el de hoy (10:00) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Después de descansar mañana, los blanquiazules realizarán una práctica matinal cada día hasta el sábado, siempre en las instalaciones situadas en La Laguna. Álvaro Cervera ofrecerá una rueda de prensa el viernes y el equipo viajará el sábado. El partido inaugural con el Guadalajara está programado para las 18:15 del domingo.
El Guadalajara jugó ayer, en el estadio Pedro Escartín, su último partido de pretemporada. El primer rival de los blanquiazules en la competición perdió ante el filial del Atlético de Madrid por 0-1. Los rojiblancos marcaron su gol en el minuto 12.
