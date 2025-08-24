Los números del verano del Tenerife: señales para el inicio del curso

El CD Tenerife entra en la cuenta atrás del inicio de la temporada 25/26 en Primera RFEF. Debutará el domingo en el estadio del Guadalajara, el Pedro Escartín (18:15). Archivados quedan unos ensayos, a modo de partidos de entrenamiento, que dejan algunos datos reveladores de la que podría ser la puesta en escena de los blanquiazules, al menos en el punto de origen. El simple reparto de minutos en los cuatro amistosos disputados –dos contra Las Palmas, uno ante el Marino y el triangular con el Mensajero y el Atlético Paso– muestra algunas lecturas con sus matices por tratarse de la fase previa a la competición, con todo lo que eso implica.

Acaba un periodo de preparación en el que, a diferencia de muchos, empezó con casi todos los futbolistas ya incorporados a la plantilla y disponibles para Álvaro Cervera –los últimos en unirse al grupo fueron Cris Montes y Noel López– y que no estuvo condicionado por lesiones graves –la peor, la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho de Javi Alonso, que no será inscrito en el primer equipo–. El inconveniente más relevante fue el de Aitor Sanz, que participó en el Trofeo Teide y se perdió los tres siguientes encuentros por unas molestias en los isquiotibiales. Se supone que el capitán estará disponible para la visita al Guadalajara. Ademas, Nacho Gil acusó un pinchazo en los aductores en el test con el Marino y no pudo intervenir en el torneo Isla Bonita, celebrado el pasado sábado. En definitiva, nada que vaya a trastocar los planes del técnico.

Goleadores

El Tenerife marcó nueve goles en los cuatro partidos de verano; el primero, en propia puerta para forzar la tanda de penaltis en el Trofeo Teide –1-1 ante Las Palmas–. Aunque fue el amarillo Pejiño quien introdujo el balón en la portería, el mérito recayó en Fran Sabina por un remate al palo que provocó el autogol. El canterano se erigió en la sorpresa positiva de la pretemporada por su instinto como rematador. "A veces nos reímos en los entrenamientos porque todos los balones que llegan al área, le caen a él, y eso es un don. A lo mejor le falta corpulencia y velocidad, pero tiene la habilidad de que los mete dentro, y eso es muy importante", comentó Cervera dispuesto a "aprovechar" las características de Fran cuando ya haya puntos en juego. Unos días más tarde de la cita en Los Cuartos, Sabina aportó la única diana de los blanquiazules en Barranco Seco (3-1) y luego amplió su cuenta con otro gol al Marino (0-5) y uno más al Atlético Paso (0-2). También terminó con tres tantos el especialista elegido por la dirección deportiva para afilar el nuevo proyecto blanquiazul:Jesús de Miguel. El ariete madrileño, fichado en este mercado estival, firmó un doblete en Los Cristianos (0-5) y cerró la cuenta en La Palma con el Atlético Paso como rival (0-2). También vieron portería Juanjo Sánchez y Maikel –de penalti–, ambos en la goleada al Marino.

La portería

El calendario de pretemporada no deparó ninguna sorpresa con el jugador llamado a ser el guardameta titular de principio a fin. Dani Martín, el más experto de todos y el único fichado este verano para ese cometido, fue el que más rodaje acumuló. La duda está en saber el nombre del que asumirá el papel de segundo portero. Los candidatos, dos canteranos, Gabri Lozano de Vuyst y Sergio Aragoneses. El majorero acabó con 135 minutos por los 45 que tuvo el tinerfeño en la derrota ante Las Palmas. Lo normal es que Gabri forme parte de la primera lista.

La defensa

Entre los diez jugadores con mayor recorrido en los amistosos, hay cinco defensas, dos laterales derechos, David Rodríguez y César Álvarez, dos centrales, Landázuri y José León, y el carrilero izquierdo Marc Mateu. De ahí debería salir la línea de retaguardia en Guadalajara, aunque el cántabro Álvaro González, que debutó en Barranco Seco, ha ido de menos a más y también apunta a ganarse un sitio en el once, mientras que Ander Zoilo pudo demostrar que la competencia en el lateral izquierdo será muy alta. En un segundo plano aparece Facundo Agüero:solo actuó tras el descanso del partido en Los Cristianos y apenas ha podido mostrarse. Aunque el Tenerife no se vio exigido en sus pruebas contra adversarios de Tercera División, el bloque defensivo desprende solidez y oficio.

Centro del campo

Aitor Sanz, en el Trofeo Teide / Arturo Jiménez

Queda la duda de saber el lugar que habría ocupado Aitor Sanz si no hubiera tenido que parar después de jugar el Trofeo Teide. Sin el madrileño se afianzaron dos de los fichajes, Josep Calavera y Juanjo Sánchez –líder en minutos del verano–. En principio son los favoritos a asociarse en la alineación inicial de la primera jornada , en Guadalajara.

Las alternativas serían el brasileño Fabricio, que comenzó la pretemporada con un bajo estado de forma –dicho por Cervera– y Alberto Ulloa, un mediocentro sevillano procedente del Recreativo Granada que llegó para reforzar al filial y acabó encajando en la dinámica de trabajo del primer equipo. El técnico ha pedido una incorporación para el medio –hay acuerdo con Javi Pérez–, pero, en mejor de los casos, llegaría muy justo al debut liguero en el Pedro Escartín.

La fase ofensiva

A diferencia de la portería, la defensa y el doble pivote, el bloque de ataque parece más abierto o, visto de otra manera, menos definido, independientemente del sistema de juego que elija Cervera. Por números, deberían partir con ventaja los delanteros Jesús de Miguel y Fran Sabina, pero se espera que Enric Gallego también termine asumiendo un papel relevante. ¿Quiénes por detrás y en las bandas? Si la decisión de Álvaro dependiera solo de los minutos consumidos en los partidos de preparación –no será el único factor a tener en cuenta–, estarían más cerca de entrar en la primera alineación jugadores como Maikel Mesa y Alassan Gutiérrez –no hay que descartar a Marc Mateu como atacante por la banda izquierda–. Incluso el canterano Dani Fernández demostró que tiene mucho que decir en el primer equipo. Nada nuevo, visto lo visto en el curso anterior. Por su parte, Nacho Gil dejó algunos indicios en el Trofeo Teide y ante el Marino, pero faltó en La Palma por una lesión muscular. Más discreta fue la participación de Jeremy Jorge y Mahamadou Balde. Y apenas tuvieron margen el mediapunta Cris Montes y el delantero Noel López. No escasean las variantes, pero puede que sea pronto para que el bloque ofensivo esté perfilado. O no. La respuesta, en pocos días.

El propio Cervera reconoce que esta "expectante" por ver cómo se desenvuelve el Tenerife en una categoría "diferente" a la de los rivales contra los que jugaron en la pretemporada –Las Palmas de Segunda y los demás de Tercera–. "Vamos a ver qué nos encontramos y si somos capaces de hacer lo mismo, que imagino que no, pero intentaremos competir lo mejor posible, y que en la parte defensiva nos parezcamos a lo visto en estos días", compartió después del torneo celebrado en La Palma.