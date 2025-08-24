Álvaro Cervera: «Tenemos que ser un equipo mucho más peligroso»

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, confirmó ayer tras el triangular de La Palma que tres de los nombres que cotizan al alza en sus planes (Fran Sabina, Ulloa y Dani Fernández) tendrán sitio en la primera convocatoria oficial de la temporada para el partido del próximo domingo en el Pedro Escartín contra el Guadalajara.

El jefe del banquillo insular no dudó en elogiar la capacidad para el gol de Fran Sabina, protagonista otra vez en el duelo contra el Paso. «Nosotros a veces nos reímos en los entrenamientos, porque tiene la habilidad de que la mete dentro siempre. Eso en fútbol es muy importante. Nosotros lo sabemos y lo vamos a aprovechar. Quizá le falta corpulencia o velocidad, pero tiene una cosa muy importante; la intención es llevarlo a Guadalajara», aseveró.

«Si no pasa nada raro, la idea es que vayan también Ulloa y Dani Fernández. Aún el partido del domingo me queda muy lejos pero a bote pronto, lo normal es que no se queden fuera de la lista», verbalizó el entrenador, quien explicó la convocatoria para el duelo de ayer. Con respecto a las ausencias de Cris Montes o Facundo Agüero, contestó: «Los que han venido, salvo alguna excepción, hemos intentado traer a los jugadores que más entrenamientos llevan con nosotros», explicitó.

Asimismo, comentó que necesitaban que Álvaro González tuviese minutos. Sobre el ex del Olympique y Al Nassr, entre otros clubes, reseñó que viene para ser relevante. «Nos convenía que jugara porque se tiene que poner en forma lo más pronto posible», argumentó.

Sobre el estado físico del capitán, aún indisponible, Cervera se mostró optimista ante la opción de que pueda ser alistado para ir a Guadalajara. «Lo normal es que Aitor Sanz esté para el primer partido, creo que va a estar para el debut. Luego ya hay que pensar qué hacemos, si juega o no, si es titular o no», expuso.

La primera jornada

«Creo que vamos a competir, eso seguro, pero tenemos que ser más peligrosos. Quiero que seamos un equipo peligroso; eso, de momento nos está costando», fue el mensaje más elocuente del entrenador blanquiazul a solo una semana del comienzo de la competición oficial. De paso, insistió en la conveniencia de manejarse con absoluta humildad ante el arranque de la competición. «El Tenerife favorito porque viene de donde viene, pero no somos favoritos. Estamos analizando el primer partido que nos toca porque hay una dificultad para ver cómo están los rivales; antes, en Segunda, tocas dos teclas en el ordenador y te salen mil imágenes y partidos. Ahora, ya no es así, te cuesta todo un poco más», explicó. A renglón seguido, indicó que sí han visto una mayor tendencia a los errores graves en Primera RFEF, «tanto delante como atrás», por parte de todos los adversarios a los que ya están escrutando.

Por último, se refirió a la profunda remodelación que ha acometido el Tenerife, y a la que aún le falta un último fichaje. «Yo sabía que íbamos a tener que hacer un equipo casi nuevo. No porque nosotros quisiéramos, sino porque se iba a ir mucha gente», dijo para justificar una reforma tan profunda en el plantel.