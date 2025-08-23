Fran Sabina se luce en el CD Tenerife al cierre del verano

Puede darse por satisfecho el CD Tenerife con su último doble test estival, un triangular contra rivales de inferior categoría (Tercera RFEF) que saldó sin lesionados -era lo más importante- y con sendas porterías a cero ante Mensajero y Atlético Paso. Ante el cuadro rojinegro faltaron los goles y el empate supo a poco en medio de la espesura. Frente a los verdinegros, sobre el papel un rival más exigente, el representativo abrió la lata y ganó con facilidad (0-2). Brilló con luz propia el canterano Fran Sabina, al que se le caen los goles. Su olfato permanente -siempre está de guardia, da igual el rival que sea- desmiente que las pretemporadas sean inocuas o baldías. Ha sido su insistencia con el acierto la que le ha valido para instalarse definitivamente con los mejores. Acabado el partido, Cervera le confirmó para el estreno oficial en Guadalajara. Y eso que solo jugó apenas media hora.

En un año donde deben ser mayoría absoluta los partidos que se salden con victoria, no está de más presentarse el próximo domingo en Guadalajara con goles en la mochila y resultados positivos, aunque sean veraniegos. La tipología del último examen amistoso (dos ensayos a 45 minutos) valió al entrenador para dar a Álvaro González el rodaje que necesita, afianzar conceptos y probar a determinados jugadores que aún están en el alero. Sintomático el escaso margen para Balde, muy desafortunado en la tarea del remate; y para Jeremy Jorge, que paró cuando su contador particular llegó a 33’.

Primero, el Mensajero

La contienda inaugural de la tarde fue la menos agraciada para el representativo, que se atascó ante una buena puesta en escena del Mensa. Sin goles en los 45 minutos de duelo, fue el cuadro rojillo quien salió lógicamente más sonriente de un partido donde se adueñó del cuero de forma casi monopolítica el equipo de Cervera. Su dominio fue de más a menos, conforme se sucedían sus aproximaciones a Luis Arellano y el cero resistía en su casillero. La más clara fue para Alassan tras un magnífico servicio de Marc Mateu, a quien los partidos del verano confirman como un elemento casi imprescindible. Luce sobre todo a balón parado, pero en realidad su marcada influencia en la arquitectura del equipo es una constante desde que los partidos amanecen hasta que llegan a su ocaso. Su pase ayer fue de oro a Alassan, de los más incisivos en el lado blanquiazul, pero el remate final, durísimo, lo paró Arellano, que se hizo enorme en la mejor oportunidad visitante.

El Tenerife, que empezó gobernando con facilidad a su oponente, vio subirse a las barbas a un Mensajero de prestaciones crecientes y que estuvo muy próximo a aprovechar un trasquilón de De Vuyst para ponerse por delante. De la alineación original del Tenerife, un par de apuntes relevantes: la coincidencia en el césped de tres centrocampistas (Fabricio Assís, Juanjo Sánchez y Calavera) y la apuesta por Léon a la vera de Álvaro, que puede repetirse muchas veces en liga.

Al contrario de lo que ocurre en este tipo de triangulares, Cervera no eligió un once diferente para cada partido. De hecho, algunos de los jugadores que acabaron el duelo contra el Mensajero permanecieron en el campo cuando comenzó el choque contra el Paso. Sí que entraron entonces David, Maikel Mesa o Dani Fernández. También siguió en escena Balde, que se mantuvo en la misma dinámica que en el partido anterior, sin suerte ni acierto.

Contra el Paso

Los errores groseros de la zaga del segundo rival de la tarde permitieron adelantarse pronto al Tenerife por mediación de Jesús de Miguel, que apunta a titular en el estreno y cierra el periodo estival con varios tantos en sus alforjas. Tras el ex del Castellón apareció también Fran Sabina, que nunca falta, que siempre está. No es casualidad su facilidad para el gol, incluso cuando se le dan apenas 28 minutos. En escaso margen pudo hacer tres. El tiempo le confirma como un imán para la buena fortuna, que en realidad es consecuencia de muchas virtudes. Tiene un repertorio largo que ya ha empezado a ofrecer en verano y que tendrá continuidad en liga. Porque se lo ha ganado.

Fue Sabina el gran protagonista feliz de una tarde donde pudo haber aún otro gol más (se lo anularon a Maikel Mesa) y que acabó con otra novedad positiva, el estreno de Noel, al que le faltó fuelle porque acaba de llegar. No hubo apenas exigencia para la zaga blanquiazul ni para un Dani casi inédito bajo palos. El punto flaco de una pretemporada confeccionada sin rivales de Primera RFEF –lo echó en falta Cervera– y que deja certidumbres, como Fran, pero también algunas incógnitas.

El representativo comparecerá en apenas ocho días en el Pedro Escartín, ahí donde los deberes se tornan en exigencias, con la absoluta orfandad de pruebas contra rivales de su misma división pero con la impresión generalizada de que la estructura y algunas individualidades empiezan a funcionar. Guadalajara confirmará si es solo una sensación, o si de verdad este equipo -por presupuesto, potencial y futbolistas- va un paso o dos por delante del resto. Le llaman favorito; ahora le falta demostrarlo.