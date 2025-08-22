Ensayo general en La Palma con la novedad en la lista de Noel López

Se acaban las pruebas para el Tenerife. Lo siguiente ya será la competición, el domingo 31 en el campo del Guadalajara en la jornada inaugural de la Primera RFEF 25/26. Para continuar con la puesta a punto, los blanquiazules participarán este sábado en el torneo Isla Bonita junto a dos equipos de Tercera, el Mensajero y el Atlético Paso.

El calendario de verano comenzó para los de Álvaro Cervera con el doble enfrentamiento con Las Palmas. En el Trofeo Teide, la victoria se quedó en casa gracias al acierto en la tanda de penaltis, tras un 1-1 en los 90 minutos. Luego, los amarillos superaron a los tinerfeños en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco (3-1). La siguiente parada fue en Los Cristianos, en el estadio Antonio Domínguez. Contra un rival de Tercera, el Marino, y en una segunda parte en la que fue superior, el Tenerife sacó a relucir su pegada (0-5).

Dónde y cuándo

El triangular tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Miraflores, en Santa Cruz de La Palma. La recaudación que se obtenga en las taquillas servirá para ayudar al fútbol femenino palmero, en especial, al Argual, que se estrenará este curso en Segunda RFEF. La jornada comenzará a la 17:00 con un Tenerife-Mensajero que durará 45 minutos, lo mismo que los otros dos encuentros. A las 18:00, los blanquiazules se medirán con el Atlético Paso. Una hora más tarde, el turno será para los dos conjuntos anfitriones.

Los convocados

El Tenerife viaja con 22 jugadores, los porteros Dani Martín y Gabri de Vuyst, los defensas Álvaro González, David Rodríguez, César Álvarez, Anthony Landázuri, José León, Marc Mateu y Ander Zoilo;los centrocampistas Josep Calavera, Juanjo Sánchez, Fabricio Assis y Alberto Ulloa; y los atacantes Maikel Mesa, Alassan, Jeremy Jorge, Mahamadou Balde, Dani Fernández, Jesús de Miguel, Enric Gallego, Fran Sabina y el recién llegado Noel López, que se podría estrenar como blanquiazul. Faltarán Aitor Sanz, que no se ha recuperado todavía de unas molestias en los isquiotibiales, Nacho Gil, que terminó 'tocado' el amistoso con el Marino, y tampoco el central argentino Facundo Agüero ni el mediapunta tinerfeño Cris Montes. El triangular Isla Bonita será ofrecido en directo por Televisión Canaria.