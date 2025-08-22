La cantera se abre camino en la plantilla profesional del Tenerife

La inclusión de Alassan Gutiérrez (12/9/2002, Santa Cruz de Tenerife) en la primera plantilla blanquiazul, con ficha profesional, ya es una realidad. El director deportivo del club, Manu Guill, había anunciado este ascenso unos días antes por la necesidad que había manifestado el entrenador Álvaro Cervera de dotar al equipo de más velocidad y llegada, y fue este viernes, 22 de agosto, cuando el canterano firmó su nuevo contrato, con duración hasta el 30 junio de 2026 y la opción de ampliarlo por una campaña más.

Recorrido con los mayores

Alassan, que cumplirá 23 años en septiembre, estrena estatus siendo un futbolista con recorrido como blanquiazul. De hecho, debutó en un partido oficial de los mayores el 28 de octubre de 2022, con Luis Miguel Ramis en el banquillo, el Heliodoro Rodríguez López como escenario y un rival del prestigio del Real Zaragoza. En esa temporada se acostumbró a moverse entre el filial, en Tercera, y el equipo principal, en Segunda. Sumando una actuación en la Copa, en el campo del Lealtad y con un gol suyo, acabó ese curso con cinco actuaciones y 114 minutos.

En la siguiente se mantuvo en la misma dinámica durante la primera vuelta del calendario bajo la supervisión de Asier Garitano. Aprovechó ese tramo para añadir once encuentros más a su currículum, nueve deLiga y dos de Copa (326’). Pero los dirigentes del club creyeron oportuno que saliera cedido en el mercado de invierno para que potenciara su rodaje. El destino elegido fue el Melilla, que en ese momento peleaba por evitar el descenso Primera RFEF, un objetivo que no pudo alcanzar. A pesar de ello, Alassan regresó a la Isla con una valiosa experiencia de 15 partidos jugados y un gol anotado.

Sus números con el filial

La campaña posterior fue una confirmación de que era un alumno aventajado, no solo por intervenir en cinco encuentros con el primer equipo –tres de Copa y dos de Liga–, también por sus números con el filial en Segunda RFEF. En 23 partidos, casi todos como titular, Alassan fue capaz de aportar diez goles y dos asistencias.