El Tenerife, abierto a un fichaje más para el centro del campo

Con margen para intervenir en el mercado de altas y bajas de verano hasta el 1 de septiembre, y después de haber reforzado el equipo con 14 fichajes, el CD Tenerife no da por cerrada la plantilla. Como mucho, sumará un jugador más, un mediocentro «polivalente» que sea «diferente» a los que hay en nómina, es decir, Aitor Sanz, Josep Calavera, Juanjo Sánchez y Fabricio Assis de Souza. Es la previsión que ya había avanzado el entrenador Álvaro Cervera y que confirmó el director deportivo Manu Guill en una rueda de prensa que ofreció en la Casa del Vino, con protagonismo inicial para los renovados Aitor Sanz y Enric Gallego.

Una decimoquinta adquisición obligaría al club a prescindir de uno de sus futbolistas mayores de 23 años, dado que la Federación Española permite un máximo de 18 jugadores de esa edad y en el plantel tinerfeño ya hay 21. Los planes pasan por reducir ese número con la inscripción de Javi Alonso como refuerzo del filial y con las desvinculaciones de Mo Dauda y Jorge Padilla. Pero sería necesaria una baja más para que Álvaro Cervera cuente con el centrocampista que desea.

Guill recordó que «Álvaro fue claro» cuando expuso lo que necesitaba en la rueda de prensa que ofreció después del partido amistoso ante el Marino. «Probablemente haremos algo», confirmó refiriéndose al interés por un centrocampista más, un jugador «distinto, polivalente y que abarque varias posiciones». El director deportivo aseguró que están «muy contentos» con los especialistas en ese puesto que ya hay en la plantilla, pero insistió en la conveniencia de añadir «un perfil distinto». Para ello no desechó la opción de tener que esperar a los últimos días del mercado. «Y si se da, lo haremos», comentó Guill.

De todos modos, el introdujo el matiz de que el Tenerife no tendrá «ningún problema» para competir si se queda con los futbolistas que tiene. «El nivel es muy alto; no sé si mayor que el de la temporada pasada como dicen algunos», destacó Guill. «Si viene alguien, tendrá que ser porque nos mejora mucho. Tendrían que salir otros y nos tendría que compensar. Pero estamos abiertos», resumió el alicantino.

Gusta Javi Pérez

Uno de los candidatos es Javi Pérez Mateo, un mediocentro de 30 años con experiencia en el Ibiza, Burgos, Alcorcón y Huesca. Manu reconoció que el futbolista natural de Guadalajara «podría encajar perfectamente» en el perfil que busca el Tenerife. «Es un jugador al que conocemos, pero tenemos otras opciones encima de la mesa», añadió.

Sea quien sea el elegido, su llegada implicará la salida de uno de los blanquiazules mayores de 23 años –Guill dio por hecho que el fichaje no será menor de esa edad–. «Es cierto que si viene un futbolista nuevo, tendrá que haber una salida», asumió el dirigente. «Pero no es algo que esté decidido a día de hoy, habrá que esperar a la semana que viene. Nos reuniremos con el cuerpo técnico y con Ayoze –vicepresidente del club– y lo pondremos todo en valor. La decisión que tomemos, será consensuada y buscando siempre el mejor nivel para la plantilla», advirtió Manu situando los intereses colectivos por delante de los individuales. «Si tiene que salir algún jugador, lo sentiremos muchísimo, pero el fútbol tiene estas cosas, son circunstancias... Haremos lo que tengamos que hacer por el bien del Tenerife», aseguró.

Mo Dauda y Jorge Padilla

No son los casos de Mo Dauda y Jorge Padilla, que saben desde hace tiempo que no cuentan. «La idea es que busquen otro destino», recordó el director deportivo. «Sus agentes están trabajando en ello, al igual que nosotros, y tienen propuestas, así que, con tranquilidad, seguro que estas salidas se resolverán en los próximos días», avanzó sin descartar que el Tenerife se vea obligado a romper vínculos laborales de manera unilateral, aunque ese sería el último recurso. «Las salidas que hemos hecho hasta ahora han sido a coste cero. Hemos liberado más de tres millones de euros en masa salarial. Si hay que hacer un esfuerzo al final, lo valoraremos; no será un impedimento para el club. Lo más importante será lo deportivo, darle nivel a la plantilla, y si hay que rescindir contratos porque se acaban los plazos, nos lo plantearemos».

El que no cambiará de equipo será Anthony Landázuri. El central ecuatoriano, fichado por el Tenerife en febrero de este año y renovado con la adquisición de sus derechos unos meses después, seguirá como blanquiazul, tal como estaba previsto, al menos en los planes de Manu Guill. «Ya dije que se iba a quedar en el Tenerife sí o sí», señaló. «Va a hacer un esfuerzo porque la Primera RFEF es una categoría que puede pesar, aunque en un club como este pesará mucho menos. No había debate», concluyó Manu Guill.