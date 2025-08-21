Landázuri tuvo ofertas, pero decide quedarse

Anthony Landázuri se queda. Es la previsión que mantiene vigente el CD Tenerife y que ayer ratificó su agente, Julian Wajnsztejn, quien insistió en que el central ecuatoriano solo saldrá del representativo cuando el negocio –en todos los sentidos de la palabra– resulte satisfactorio para todas las partes implicadas en la operación. «Para mí siempre tiene que ser un win win; si no, es que habría algo que no está funcionando», verbalizó el representante.

«Hasta que no se termine el mercado, pueden llamar y pueden aparecer cosas. Pero hoy por hoy, el jugador está 100% focalizado en la temporada que arranca la semana que viene», adujo el profesional suramericano, quien confirmó los indicios aportados el pasado lunes por parte de Felipe Miñambres. Ese día, el presidente dejó entrever que se habían producido tanteos e incluso alguna oferta formal por un futbolista de los quse aún permanecen en nómina. N obstante, la directiva había declinado hacer más traspasos después de los cerrados por Luismi Cruz (al Deportivo de La Coruña) y Yussi Diarra (al Cádiz).

«Si viene algo en algún momento, se tendrá que evaluar. Pero tendría que ser muy bueno en lo económico y en lo deportivo; no es una cuestión de mantenerse en Segunda División a cualquier precio, o irse a un Primera de otro país solo porque es un Primera. Tiene que ser un dinero importante y un club importante», reseñó el agente al hablar de Landázuri, una de las grandes sensaciones de la última campaña blanquiazul.

A Wajnsztejn se le preguntó también por el precio que figura por Anthony en su contrato con el representativo. «No es una cuestión de cláusula de rescisión, sino de un diálogo de caballeros con Felipe y con Rayco», apuntó, poniendo a las personas por encima de los números o los compromisos contractuales.

Por otro lado, se refirió a la rápida adaptación de Landázuri, proveniente del fútbol de su país y que vive en el Tenerife su primera experiencia fuera de américa. «Es normal que esté agradecido a Rayco García, que fue quien le abrió las puertas del fútbol europeo y concretamente del CD Tenerife», añadió. Asimismo, explicitó que sus prestaciones en el curso anterior han suscitado el interés de terceros. «Siempre que un jugador rinde y anda bien, hay tanteos y ofertas, también sondeos. Obviamente para evaluar con mayor profundidad y pensar en irse, tiene que ser algo bastante más importante del lugar donde uno está», reiteró. En este sentido, y sin dar más detalles, reveló que los pretendientes que le han llamado son de España y también del extranjero.

«Por el momento, hemos decidido continuar en la Isla. Porque aquí no es cuestión de división o categoría, hablo de la importancia de estar en un gran club, y por ahí el Tenerife es una institución importante», completó. «Pese a las ofertas, entendemos que lo más conveniente y lo mejor es que el jugador siga perteneciendo al club al que llegó la temporada pasada», dijo también.

Desde su llegada al club blanquiazul, Landázuri se convirtió en uno de los grandes estandartes de su defensa. En la segunda mitad de liga disputó un total de 11 partidos oficiales, nueve de ellos con la etiqueta de titular, hasta sumar 897 minutos en la Hypermotion.

Su objetivo es alimentar estos dígitos en Primera RFEF, asumiendo el riesgo de que la pertenencia a un club no profesional reduzca sus opciones de ir al Mundial de Estados Unidos. Sea como fuere, se sabe en el radar del seleccionador. Ahora, habrá de competir con otro central americano y que su agente conoce bien: Facundo Agüero. «Es un futbolista con buena salida de balón, que va bien en el juego aéreo, sólido en las disputas... que puede ser un gran movimiento para el Tenerife. Es seguro que habrá una buena competencia en esa demarcación, porque también han firmado a Álvaro González», anotó el representante.