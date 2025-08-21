Aitor Sanz y Enric Gallego, el necesario soporte de la experiencia

El CD Tenerife más reconocible está en jugadores como Aitor Sanz, sobre todo en él, o Enric Gallego. El primero cumple su decimotercera temporada en el club. Su compañero va por la quinta. Entre otras cosas, vivieron juntos el casi ascenso a LaLiga EASports de 2022, pero también la reciente e inesperada caída a Primera RFEF. Precisamente, la necesidad de compensar esa profunda decepción con la conquista del único objetivo del regreso a Segunda División al final del curso venidero, es uno de los motivos por los que quisieron continuar en el equipo blanquiazul.

Aitor siempre supo que iba a tener la oportunidad de renovar su contrato. Fue algo así como un 'cuando quisiera y de la manera que quisiera' por parte de los nuevos dirigentes. Solo tenía que pensárselo y responder. De camino a los 41 años –cumplirá en septiembre–, dio el visto bueno para tranquilidad de Álvaro Cervera. Con Enric pasó algo similar. El 30 de junio finalizó su relación laboral con el Tenerife, pero su situación de futbolista en paro duró muy poco. El técnico contaba con él y el 15 de julio se anunció su fichaje por un año.

Aprovechando la cercanía del arranque de la temporada 25/26 –el debut está programado para el domingo 31 de agosto en Guadalajara–, el club organizó en la Casa del Vino –El Sauzal– un acto en el que reunió a estos dos expertos renovados para que compartieran sus sensaciones con el tinerfeñismo. A modo de introducción, el director deportivo Manu Guill aclaró que «más que una presentación», se trataba de «un agradecimiento» a dos veteranos que se habían implicado en el nuevo proyecto con vistas a una temporada «atípica» por la particularidad de recibir al equipo en Primera RFEF. «Lo valoramos muchísimo», destacó.

El privilegio de continuar

Aitor le dio la vuelta a esa reflexión y aseguró que la sensación de agradecimiento era suya. «Es el club de mi vida. ¿Qué voy a decir? Me están dando las gracias por seguir formando parte de mi familia deportiva, pero las tendría que dar yo por el privilegio de vestir esta camiseta y jugar en un estadio tan fantástico una campaña más», dijo el primer capitán de la plantilla.

Echando la vista atrás, confesó que «nunca» imaginó que iba a estar trece temporadas en el representativo. «Llegué con dos años de contrato firmados y sin saber si iba a aguantar el primero», contó refiriéndose a su incorporación al Tenerife en el verano de 2013, procedente del Real Oviedo y con el equipo recién ascendido a Segunda. Consciente de que, por edad, no le queda «mucho» como jugador en activo, expresó su deseo de «continuar unido a esta familia».

Aitor Sanz. / Andrés Gutiérrez

En el momento de la duda, cuando se apagaba la Liga 24/25 y el futuro en Primera RFEF ya era irremediable, Sanz llegó a plantearse colgar las botas, pero poco a poco se fue entusiasmando con el Tenerife que empezaba a nacer. «Para mí era muy importante saber que íbamos a tener un proyecto ordenado y ambicioso, con buenos criterios, en el que las cosas se fueran a hacer bien, aunque luego el fútbol es fútbol y no es fácil conseguir resultados», argumentó Aitor, ahora convencido de que el camino a seguir es el correcto. Todo, con tal de «devolverle a la gente una parte muy pequeña del cariño» que le ha brindado al equipo. Y de manera individual, reveló que tampoco le habría gustado retirarse con la sensación de «fracaso» que quedó al final de la Liga anterior. «Habría sido muy duro», dijo.

La deuda pendiente con la afición también atrapó a Enric Gallego, tal como reveló en su intervención. «La gente me ha dado las gracias por continuar, pero yo soy quien está agradecido», advirtió. «Venimos de una temporada en la que las cosas no salieron como quisimos, pero la afición siempre estuvo ahí. En otros clubes habríamos recibido malas palabras por el descenso, pero aquí tuvimos apoyo», remarcó el delantero del barrio barcelonés de BuenPastor. En su caso, siempre quiso repetir como blanquiazul. «Aquí soy feliz», confirmó. Desde ese punto de arranque, puso de su parte a la hora de alcanzar un acuerdo con el Tenerife, adaptando sus condiciones económicas a la realidad del club. «Mi predisposición fue clara, puse las cosas bastante fáciles, me sentí valorado y di el OK», relató Enric, que regresará a un tercer nivel del fútbol nacional que recorrió con el Espanyol B, Badalona, Olot, Cornellá y Extremadura, y del que pudo salir a base de goles a sus 31 años –el 12 de septiembre soplará 39 velas–. Pero considera que la Primera RFEF es más exigente que la Segunda B que conoció. «Quien piense que vamos a ascender por el escudo que tenemos en la camiseta, está muy equivocado», avisó. «Por lo que he visto, esta categoría es más competitiva que la antigua Segunda B. El camino será largo y nos encontraremos muchas piedras, pero intentaremos que sea un gran año», prometió Gallego.

Acto del CD Tenerife por las renovaciones de Aitor Sanz y Enric Gallego / Andrés Gutiérrez

Segunda B y Primera RFEF

En cierto modo, Aitor también vuelve a sus orígenes. Después de casi una década en Segunda B con el San Sebastián de los Reyes, Zamora, Real Unión –ascendió en 2010– y Real Oviedo, se convirtió en un clásico de la categoría de plata como futbolista del Tenerife a partir de la campaña 2013/14. A nueve días del estreno, el mediocentro avisó que la Primera RFEF será «más competitiva» que la Segunda B, «más que nada por el número de equipos que hay –dos grupos de 20– y porque todo se ha ido profesionalizando. Y a la vista está lo mucho que le costó subir al Deportivo de La Coruña», señaló.

Una plantilla convincente

Sanz no dejó pasar la oportunidad de pedir «el compromiso de todos, de la afición, del club y de los jugadores», para superar unos «malos momentos» que acabarán llegando e «intentar alargar las buenas rachas» de resultados. «Será complicado, pero estoy seguro de que podemos hacer algo bonito, siempre centrándonos en el trabajo diario, en la humildad, en pensar que lo que nos dará la posibilidad de estar arriba a finales del mes de mayo será el día a día», añadió.

Desde su punto de vista, la materia prima es adecuada. «Me gusta mucho lo que veo», reconoció Aitor refiriéndose a las características de los futbolistas que han ido sumándose a la plantilla. «Veo que hay gente humilde, con hambre, ambiciosa, que quiere crecer, que sabe dónde está, que tiene claro que el trabajo y la humildad son factores necesarios aunque estén en un club top de la categoría...».

Enric Gallego y Manu Guill. / Andrés Gutiérrez

Su compañero ofreció una lectura muy parecida. «Nos hemos encontrado un buen grupo, buena gente, chicos humildes, con ganas de trabajar y que están intentando adaptarse lo antes posible al club y a la Isla. Tienen ilusión y hambre, que es lo que se necesita para hacer una buena temporada», opinó Gallego situando en un lugar especial a Aitor. «Es un privilegio estar a su lado, compartir los entrenamientos y los fines de semana, estar con él en el campo», aseguró. «El año pasado estuvo unos meses lesionado y le decía que si no se recuperaba, no íbamos a salir adelante, porque en el césped hace su trabajo pero también hace de entrenador y maneja a todo el equipo, y eso no se encuentra tan fácil», afirmó.

Los de mayor experiencia, Aitor y Enric Gallego, pero también José León, Maikel Mesa o algunos de los fichajes, como Marc Mateu o Álvaro González, serán los encargados de asumir la mayor carga de responsabilidad, un reto que no asusta ni al centrocampista madrileño ni al delantero catalán. Este último apuntó que su «trabajo» también incluye los perfiles de liderazgo. «Tenemos en la cabeza que debemos hacer un buen año y estar arriba, pero paso a paso, sin cargar la mochila; ya se irá llenando sola», argumentó Gallego pensando en lo que está por venir y apoyándose en la complicidad del capitán.

El siguiente para Aitor Sanz será el partido 381 con el Tenerife. Y el de Enric Gallego, el 155.