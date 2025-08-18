Interés desde Arabia por el canterano Dani Fernández

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, reveló este lunes el interés de un club saudí en el fichaje del canterano Dani Fernández, una de las grandes sensaciones de la pretemporada blanquiazul y que está también en la agenda de los más grandes. Sin embargo, la intención de los jerarcas del representativo es que el atacante largunero no siga los pasos de Aarón Martín (traspasado al Al Qadsiah) y se quede en el representativo.

«Con Dani ha habido momentos en los que se habló de que podía irse a Arabia Saudí, pero esperamos que siga creciendo con partidos y que continúe su desarrollo, con momentos como el que nos dio el otro día en el amistoso de Los Cristianos», reseñó el mandatario blanquiazul. Miñambres, que se mostró feliz por las cifras en que se ha traspasado a Luismi Cruz y Diarra, aseveró que hubo también alguna otra oferta por otro futbolista, pero no les satisfizo.

«Fue muy por debajo de lo que nosotros pensábamos que debía ser esa venta. Como no nos saca de pobres, vamos a tratar que los jugadores se sigan revalorizando aquí con nosotros», añadió en posible alusión al ecuatoriano Anthony Landázuri. Asimismo, indicó que el club podría poner de su parte para facilitar las desvinculaciones de Jorge Padilla y Mo Dauda, que no cuentan para Álvaro Cervera y están en la rampa de salida. No se expresó en esta misma dirección cuando se le preguntó por el canterano Dylan. «Es un jugador que a mí me encanta», replicó.

En relación a la información que este lunes ofreció EL DÍA sobre la posibilidad de que el club haga un último movimiento en el episodio de incorporaciones, Felipe dejó la puerta abierta para que así sea. «La plantilla está más o menos definida, pero puede darse una situación especial y caer alguien más», indicó. «Efectivamente puede venirte un jugador a cubrirte una cosa específica, aunque el grueso de la plantilla ya está; es el grupo el que te va a ayudar a conseguir el objetivo», significó. A renglón seguido, Miñambres dio por cerrada cualquier grieta en cuanto a la confección del plantel. «Lo que el míster nos está demandando es lo que el otro día dijo en Los Cristianos. Tenemos buenos jugadores y estamos en buenas manos, pero también sabemos que cada partido va a ser una dificultad. Nosotros vamos a Guadalajara y allí que vaya el CD Tenerife es un acontecimiento importante; tenemos que defender nuestro prestigio, pero los rivales querrán ganarnos», avisó. Sobre la relación entre dirección deportiva y cuadro técnico, aseguró que «hay una buena conexión». Según el presidente, «es normal que un entrenador pida y exija, porque eso lo hace hasta Xab Alonso».