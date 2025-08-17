Noel y el afán de volver al gol

Garante de velocidad, como así coinciden en señalar Manu Guill y Álvaro Cervera, el decimocuarto fichaje del representativo es Noel López (Silleda, 2003), un gallego que apuntaba muy alto en sus años en el Deportivo de La Coruña, que decidió seguir su carrera en el Real Madrid y buscó a continuación relanzar su carrera en el filial de Osasuna. Internacional en su día en las categorías inferiores de la selección española, aún descansan en los despachos federativos muy buenos informes que datan de sus años en el club de Riazor. No hay dudas. «Si vuelve a ser el de su etapa en el Dépor, será un buen fichaje para el Tenerife», aseguran quienes más le conocen.

En el representativo han puesto el acento en la conveniencia de que su llegada fuese en propiedad, para volver a gozar de la estabilidad y confianza que seguramente le faltasen primero en la Casa Blanca y luego en el centro de operaciones de Tajonar. Ni en el Madrid ni en Osasuna tuvo continuidad el gallego, que ansía recuperar la facilidad para el gol que sí se le vio en el Depor. Ahí está la clave, sugiere José Antonio Culebras, ex del Tenerife que le vio en acción en algunas concentraciones de la selección sub 19.

«Cuando más lo seguimos fue al inicio de su etapa en el Madrid. Pero ya en el Deportivo era un chico muy bien valorado que llegó a debutar en el primer equipo», subraya el de Puertollano, que concede un público voto de confianza a López y verbaliza el deseo de que pueda triunfar y consolidarse. Así como lo hizo Cule. «Es un chaval muy noble, querido por todos los compañeros; por ahí me gustaría comenzar porque es un valor muy relevante cuando entras a cualquier vestuario», señala el que fue central del Tenerife en su última experiencia en Primera.

«A nivel futbolístico, yo sí le veo con gol. Quizá le ves flaquito o sin consistencia, pero está bien relacionado con el acierto», comenta Culebras, quien destaca que Noel vivió unos años muy buenos que llevaron a los técnicos madridistas a apostar muy en serio por su fichaje. Hasta el punto de que pagaron traspaso. «Entonces, estaba con la flecha para arriba. Nosotros destacábamos su movilidad, cómo se asociaba con la línea de medios, su capacidad para el desborde, los apoyos... Es un jugador que no le vas a ver estático», anuncia.

Insiste Culebras en el alto índice de motivación que se va a haber en el de Silleda, quien quiere volver por sus fueros y se va a aferrar a la oportunidad que le ha dado el Tenerife. Casualidad o no, siempre ha estado en equipos grandes a distintas escalas: Deportivo, Osasuna, Real Madrid, ahora Tenerife. Cuatro marcas muy potentes en al historia del fútbol nacional. «A mí me da la sensación de que va a ser un fichaje interesante para el club si reproduce las sensaciones del Dépor, donde demostró que era un delantero centro muy válido», añade Culebras, ahora vinculado a la RFEF.

«Creo que han acertado. No es por querer decirlo de forma gratuita. A mí particularmente me gustaba y a la gente de la Federación, mucho también», completa. Además, aprovecha la ocasión el exfutbolista para desear lo mejor no solo a Noel, a quien le tiene gran simpatía; sino al Tenerife y sobre todo a su «fiel y maravillosa» afición. «A nivel deportivo, deseo que salga una buena temporada y que todo el mundo vaya de la mano. Ya hemos pasado por momentos críticos en la historia del club y se ha salido remando juntos, desde la tranquilidad y los buenos argumentos», comenta con conocimiento de causa. En este sentido, recuerda Cule que el club ya bajó una vez a la extinta Segunda B y supo salir en poco tiempo. Entonces fue en dos temporadas; ahora se busca que sea solo en una. «Hay materia prima y un entrenador bien valorado», dice sobre Cervera.

El caso es que Noel comandaba una buena camada de canteranos deportivistas e incluso se dijo de él que sería quien llegase más lejos. Ahora son David Mella o Yeremay los nombres que más suenan de aquella generación. Al joven atacante gallego no le faltaban pretendientes cuando dio el salto al primer equipo del Deportivo, pero tal vez equivocó cuando emigró. Mientras, Riazor bebía los vientos por su joven promesa. Ahora, busca volver a brillar.