Facundo Agüero reestablece la conexión del Tenerife con Argentina

El partido de preparación del viernes en Los Cristianos dejó, entre otras cosas, el estreno de Facundo Agüero, uno de los últimos fichajes realizados este verano por el Tenerife. Con el central, nacido en enero de 1995 en General Pico, una localidad de La Pampa, el club blanquiazul ha retomado su relación con el fútbol argentino, un vínculo que llegó a ser muy estrecho y que había perdido esa familiaridad. De hecho, el último jugador procedente de ese país que perteneció al representativo fue Valentín Vada en el curso 2020/21. Desde entonces, ningún otro hasta la llegada del defensa formado en Instituto Atlético Central Córdoba y con pasado en el Atlético Unión y en Rosario Central.

La albiceleste no es una bandera cualquiera en la historia del Tenerife. De hecho, es la que más veces ha aparecido en las fichas de las plantillas de cada temporada, aparte de la española. La lista incluye 40 nombres, sin contar el de Facundo. El pionero fue el porteño Raúl Rodríguez Seoane, un delantero que se abrió camino en España después de despuntar en Venezuela. El Betis fue su puerta de acceso en 1957. Pasó dos campañas en el conjunto sevillano, en Segunda División, y la siguiente en la misma categoría con el Tenerife. Participó en seis partidos entre septiembre y noviembre de 1959 y marcó dos goles, al Rayo Vallecano y al San Fernando, siempre con Ignacio Urbieta como entrenador.

Los primeros

Jorge Larraz cogió el testigo en la campaña 60/61, la primera del club en la máxima categoría nacional. El de Avellaneda ya había firmado tantos en España con los uniformes de Las Palmas y el Granada. Con el Tenerife hizo tres.

Luego fue Juan Carlos Perrone, un ariete bonaerense que solo intervino en once partidos oficiales del curso 74/75, incluyendo tres de Copa. Su mayor relieve fue marcar un gol en un derbi de la competición secundaria en el Heliodoro.

Nueve años más tarde, el atacante cordobés Mario Luna formó parte del Tenerife que, con José Ramón Fuertes, Justo Gilberto y Juanjo Santos, sufrió para seguir en Segunda (83/84). Luna no dejó una huella profunda: solo un gol.

Algo similar pasó con Alfonso García y Walter Gesto, dos actores secundarios del equipo que bajó a Segunda B al final del curso 85/86.

La época dorada

El prestigio de los argentinos en el Tenerife comenzó a coger vuelo con Armando Husillos en la segunda vuelta de la histórica campaña 88/89, la del ascenso a Primera de la mano de Benito Joanet. Siendo un refuerzo de invierno, Husillos puso de su parte con tres tantos en solo ocho encuentros.

El comienzo de ese ciclo en la máxima categoría, de diez años de duración, abrió definitivamente las puertas del club blanquiazul a los refuerzos llegados desde Argentina. El punto de partida de esa próspera relación fue emblemático, ni más ni menos que Fernando Redondo, una de las contrataciones más influyentes realizadas por Javier Pérez y Santiago Llorente. En esa misma campaña, la 90/91, el Tenerife pudo incrementar la cuota en enero con Tata Martino.

Con Redondo en el campo y Jorge Valdano y Ángel Cappa en el banquillo, creció un caudal que sirvió para que se sumaran al representativo futbolistas del nivel de Juan Antonio Pizzi –único Pichichi de Primera y Bota de Oro en la historia del club– o el carismático Oscar Dertycia (91/92). De ahí en adelante, la familia aumentó con Ezequiel Castillo y Diego Latorre (92/93), más tarde con Marcelo Ojeda y José María Buljubasich (94/95), y con Pablo Paz (96/97).

En el ocaso de la década dorada, llegaron a tiempo para competir en Primera, sin el premio de lograr la permanencia, los 'Federicos' Lussenhoff y Basavilbaso, contratados en la ventana de invierno de 1999, unos meses antes de una irremediable caída a Segunda.

El cambio de categoría no cortó el vínculo. Siguieron Lussenhoff, Basavilbaso, Pablo Paz y Ojeda, y se sumó un mediapunta que acabaría haciendo historia un año después –2001– con un gol que valió un ascenso a Primera, Hugo Morales. El autor de ese tanto en Butarque tuvo un compatriota como aliado, Bruno Marioni, reclutado en el período de altas y bajas de enero de 2001. Los tres continuaron en Primera con un Tenerife especialmente argentino. Coincidieron ocho en la plantilla: Basavilbaso, Lussenhoff, Marioni, Paz, Hugo y los refuerzos Bichi Fuertes, Muñoz Mustafá y Christian Bassedas. Aquel equipo, entrenado inicialmente por Mel y dirigido luego por Clemente, bajó a Segunda.

Los últimos 20 años

La nueva generación de argentinos continuó con Martín Posse y César La Paglia en el ejercicio 2003/04, estando David Amaral y, luego, Martín Marrero en el banquillo. Y se amplió con Daniel Fagiani y Mariano Bombarda en la 2004/05. Raro era un verano sin un refuerzo albiceleste. En el de 2005 fueron Cristian Álvarez y Javier Almirón; en el de 2006, Andrés San Martín, un mediocentro madurado en River Plate que apenas duró media campaña en el Tenerife.

Tras una pausa de un año, y con el regreso de Santiago Llorente a la dirección deportiva del club, la apuesta fue por un defensa llamado Ezequiel Luna, uno de los titulares habituales con Oltra en la Liga del último ascenso a Primera. Y ya en ese nivel, una de las pocas altas fue la de Román Martínez: 23 partidos y cinco goles que no sirvieron para esquivar el descenso.

La relación de argentinos en el Tenerife se estiró con Sebastián Dubarbier como fichaje de invierno en la temporada de la caída a Segunda B –2010/11–, Cristian García –con el equipo de vuelta a Segunda División y Álvaro Cervera al frente de la plantilla–, Tomás Martínez –la mitad de la Liga 15/16– , Lucas Aveldaño –17/18, Fernando Coniglio, Mauro dos Santos –ambos en enero de 2019–, Ramón Miérez –19/20– y el citado Valentín Vada –20/21–.