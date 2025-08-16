El factor Álvaro González y su influencia en el nuevo CD Tenerife

Las casualidades de la vida forjaron una gran amistad entre un futbolista que llegó a triunfar en el CD Tenerife (36 brillantes comparecencias de blanquiazul antes de debutar en Primera con el Racing de Santander) y otro que quiere hacerlo. AAyoze Díaz y al recién llegado Álvaro González Soberón les une su demarcación de defensas, un pasado en común –ambos coincidieron en el Racing– y ahora el mismo deseo: los dos quieren que suba el representativo. Pero también otro denominador común, que es el municipio de Potes, la localidad donde el central nació –hace ahora 35 años–y ahí donde Ayoze ha hecho mucha vida en los últimos tiempos porque es allí donde nació su mujer.

«Le conozco desde que empieza a subir con el primer equipo, de la mano de Marcelino García Toral», evoca el lagunero, quien llegó a rubricar casi 300 partidos oficiales a escala profesional. La primera vez que compartió césped y equipo con Álvaro fue en 2010, así que ya ha llovido mucho desde entonces. Según cuenta, González ha mejorado mucho en muy distintos parámetros del juego y se ha consolidado como un futbolista con galones;en otras facetas no menos importantes, el de Potes mantiene inalteradas su motivación y ganas constantes de aprender y progresar.

Inicios

«Le recuerdo de muy joven siendo un chico muy intenso, con muchísimas ganas de sumar, con mucha ilusión y pasión por el fútbol. Eso es lo que más recuerdo de aquella época en la que estaba en el filial y ya venía alguna vez con nosotros», dice Ayoze, con quien Álvaro consultó antes de firmar por el Tenerife. De las 14 incorporaciones ya suscritas por el club en este vertiginoso mercado de verano, sin lugar a dudas ha sido el del cántabro el fichaje que mayor ilusión y expectación ha suscitado en la afición y el propio club. Y según pronostica su gran amigo en la Isla, Álvaro «no va a defraudar».

«Es un chico que da gusto verlo entrenar en el día a día. Es muy buena gente, tranquilo, noble y trabajador. Siempre lo he tenido como muy buen chico, pero es además una percepción que se ha ido acentuando conforme lo conoces y coincides más con él», anota el ex de Tenerife, Racing y Mallorca, entre otros clubes. «Álvaro siempre tiene ganas de hacer cosas, de avanzar, de añadir experiencias a la mochila. Pienso que eso fue lo que le dio la oportunidad de estar en clubes tan importantes como Villarreal; o el Olympique de Marsella en Francia. Es un profesional con inquietudes. Pero es que además, cuando ha salido, ha rendido muy bien en ligas muy lejanas y distintas a la nuestra», agrega Díaz, quien subraya que el Tenerife se ha decantado para el eje de la zaga «por un futbolista ya contrastado», no un experimento.

«Puede aportar su veteranía pero también su motivación, que es permanente. Se cuida muchísimo, es buen profesional. Seguro que ayuda a conseguir el objetivo del ascenso, que es el propósito de todos, también el mío», verbaliza un Ayoze muy ilusionado con el año que viene. «Cuando estaban todavía en negociaciones me llamó y me preguntó por el club, por el equipo… Le dije que si venía, iba a acertar. Y además, de pleno. Porque el Tenerife es un club histórico, pero a su vez en plena etpaa de cambios, buscando un giro a lo que ha venido aconteciendo durante los últimos años. Fue ahí cuando me dijo que sí, que iba a negociar y a venir», revela sobre aquella conversación que se produjo cuando la operación estaba aún en ciernes.

«Creo que aquí va a vivir bien y se va a adaptar. He hablado con él y noto ilusión en sus palabras. Ahora, solo queda pendiente vernos. Y verle jugar, claro». Será en el Heliodoro, el estadio que vio hace más de un decenio la mejor versión blanquiazul de Ayoze (aunque luego volvió para una segunda etapa)y el que ahora aspira a ver a Álvaro. Si mantiene el dorsal que ya se le vio el sábado en Los Cristianos, será con el 22 a la espalda.

Virtudes

A la hora de trazar un perfil futbolístico, Ayoze vuelve a una virtud que ya ensalzó cuando se le preguntaba por su forma de ser. «Es intenso, muy intenso. Ycon eso quiero decir que, como buen central que es, le gusta anticiparse. Tiene buen golpeo con la pierna derecha. Yde cabeza suele siempre hacer goles», subraya Ayoze. Con el Olympique, hizo dos. Con el Villarreal, participó de una goleada superlativa (3-0) en una exhibición coral contra el Sevilla. «Siempre va muy bien de cabeza en saques de esquina, en faltas... Y puede ayudar mucho al equipo en las jugadas de estrategia. Es un futbolista que le gusta anticiparse a que las cosas pasen y a la disputa va muy fuerte, muy duro. Y por eso estoy convencido de que, por raza y por talento, va a ser un futbolista que definitivamente guste y cale en la afición del Heliodoro».