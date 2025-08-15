La RFEF da el visto bueno a la utilización del ‘mini VAR’

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que, con la intención de dar un paso más hacia la profesionalización de la Primera RFEF, ha aprobado el uso del Football Video Support (FVS) en la temporada que comenzará el último fin de semana de agosto. Se trata de un sistema de videoarbitraje que ha estado en fase de ensayo por la FIFA y la IFAB y que dotará a la tercera categoría nacional de un mayor rigor y transparencia arbitral, así como de una mejora del espectáculo.

La RFE Faclara que el FVS no conllevará la participación de un equipo arbitral de vídeo y que serán los entrenadores los encargados de solicitar la revisión de las decisiones o incidencias del juego.

Cuándo y cuándo se utiliza

Hay cuatro supuestos que permitirán la aplicación de esta novedad: cuando un equipo marque un gol pero no se vea bien si el balón ha cruzado la línea; si hay dudas con un penalti; en los casos en que una tarjeta roja directa no sea clara; y cuando se produzca una confusión de identidad en el momento de amonestar a un futbolista.

La RFEF indica que, para solicitar cada revisión, los entrenadores tendrán que entregar una tarjeta al cuarto árbitro cuando termine la acción en cuestión. De esta manera, el órgano federativo que organiza la competición procurará evitar las pausas excesivas en el juego. En esta línea, se advierte de que si la jugada dudosa se reanuda sin que el técnico del equipo supuestamente perjudicado intervenga a tiempo, no podrá ser modificada.

Cada equipo dispondrá de dos peticiones de revisión por partido. Si utiliza una de esas solicitudes y la revisión demuestra que la decisión del árbitro debe ser corregida, recuperará ese turno de petición.

Y no habrá margen para el arrepentimiento. Si el entrenador de un equipo le entrega al cuarto árbitro la tarjeta de revisión, ya no podrá retirarla, aunque el juego siga detenido. En ese momento, el colegiado principal se acercará a un monitor situado junto al terreno de juego, entre los banquillos, para poder ver la acción repetida y modificar o mantener su decisión.

Así lo ven en el Tenerife

Los clubes participantes en Primera RFEF –entre ellos, el Tenerife– dieron el visto bueno a la inclusión del FVS. El vicepresidente de la entidad blanquiazul, Ayoze García, confirmó la postura del club afirmando que «todo lo que sirva para mejorar la competición, será positivo». El consejero añadió que todos los equipos están con «ganas» de que esta variante del videoarbitraje «funcione y se aplique como es debido». En esa línea, García recordó que es «una herramienta más» para ayudar a los árbitros y reducir los posibles errores que se pueden producir en los partidos. El Tenerife la estrenará, o no, el 31 de agosto en Guadalajara.

El ‘mini VAR’ que se estrenará en Primera Federación, será utilizada en el Mundial masculino sub 20 que comenzará el 27 de septiembre en Chile después de que se probara en torneos de 2024 como el Mundial femenino de la misma categoría que se celebró en Colombia y el Mundial femenino sub 17 de la República Dominicana. n