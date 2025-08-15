Manu Guill: "Si tiene que salir alguien, va a salir"

En la presentación de Álvaro González y Cris Montes como jugadores del CD Tenerife, el director deportivo Manu Guill reconoció que aún tiene previsto retocar la plantilla con algunos movimientos que, por la obligación de no poder rebasar el límite de 18 futbolistas mayores de 23 años, obligarían al club a dar salida a blanquiazules con contrato, sin descartar a los que han llegado al equipo este verano. En cualquier caso, Guill aseguró que todas las decisiones cuentan con el visto bueno de Álvaro Cervera y aclaró que las dudas que han podido surgir en el entorno por una supuesta falta de entendimiento entre el club y el técnico, «no son reales».

Guill aprovechó para garantizar que, en el Tenerife, todos van «de la mano» y tienen una «idea muy clara» de cómo debe ser el equipo que competirá por ascender a Segunda División. «Entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva, la relación es excepcional», insistió Manu, que mantiene reuniones a diario con Álvaro. «Las dudas que hay en el ambiente, no son reales», dijo sobre el papel del entrenador, que está «participando» en la confección de la plantilla.«Estamos descartando jugadores, buscando perfiles, analizando a los que está en la cantera...», detalló Guill.

Dauda, Jorge Padilla y Alonso

Entre otras cosas, afirmó que no es ningún inconveniente que el Tenerife tenga ahora 21 futbolistas mayores de 23 años –tres más de lo permitido–. «No es algo que nos preocupe», indicó sin entrar en detalles sobre las salidas necesarias que están previstas, las de Mo Dauda y Jorge Padilla, más la inscripción de Javi Alonso como futbolistas del filial. «La hoja de ruta está clara y también quiénes van a salir. Estamos esperando que se resuelvan esas situaciones en estos días; y si no, el club tendrá que hacerlo de forma unilateral», añadió poniéndose en el extremo de que el Tenerife no termine de cerrar los acuerdos que pretende.

Pero si el club reduce a 18 el número de mayores de 23 años, todavía tendrá que realizar más recortes para poder incorporar futbolistas que superen esa edad, que es lo que se supone que hará. Por un lado, Guill advirtió de que ni Maikel Mesa ni José León cambiarán de destino profesional este verano. Por otro, apuntó que podría salir alguno de los fichajes realizados en la presente pretemporada. «Si vemos que un futbolista que ha venido no está en condiciones, no está rindiendo o no se ajusta a la idea que tenemos, podría salir», explicó sin dar nombres. «Si tiene que salir alguien, va a salir;no nos vamos a quedar con alguien si no estamos seguros de su rendimiento;haremos lo que haya que hacer, porque el fin está claro. Con lo que ya tenemos y con los ajustes que vamos a hacer, nos va a quedar una plantilla perfecta. Tenemos en la cabeza qué piezas hay que tocar o sacar;y todo va a estar cuadrado antes del 31 de agosto», resumió.

«Queremos jugadores comprometidos y que rindan, no nos vamos a casar con nadie», continúo Guill antes de calificar la plantilla como «muy competitiva» y remarcar que en el club están «muy tranquilos». Tal es la confianza del dirigente blanquiazul, que vaticinó que el Tenerife «va a estar donde tendrá que estar» el 15 de mayo, cuando termine la temporada. Una manera de hablar de ascenso sin tener que decirlo. Para ello, Manu pidió la unión del tinerfeñismo.

Dispuesto a reforzar su mensaje, confesó que, después de haber vivido cuatro saltos de categoría en el mismo cargo, nunca había diseñado «una plantilla como esta».

Reducción del presupuesto en un 70 por ciento

Por último, Guill recordó que el Tenerife ha podido liberar más de tres millones de euros de masa salarial «a coste cero», ha cerrado traspasos por un importe total superior al millón y ha reducido el presupuesto destinado al primer equipo en un 70 por ciento.