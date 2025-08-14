Tensiones de pretemporada y propósito de enmienda

Dicen que los resultados de pretemporada son intrascendentes y no valen para nada, pero en el viaje de regreso desde Gran Canaria a Los Rodeos se percibía cierta tensión, había malas caras y una primera (y muy evidente) diferencia de criterios entre la dirección deportiva y el entrenador. ¿Conato de crisis? La realidad es que Guill ha expresado en círculos muy íntimos que le habría gustado otro once. Y a Cervera, que algunos fichajes hubiesen tenido otro perfil.

Para cuando se produjo la mala imagen y la derrota en el derbi de Barranco Seco, el entrenador ya había verbalizado ante todo aquel que había querido escucharle sus serias dudas sobre la actual configuración del plantel. Tienen en el cuadro técnico la creciente sensación de que los futbolistas que les han traído no encajan en la forma de concebir el fútbol que tiene Cervera, de ahí que hayan trasladado cierta inquietud a sus más inmediatos superiores.

Cervera y Roberto Perera. / CDT

Desde el despacho de la dirección deportiva, el desasosiego iba en otra dirección. Dos de los refuerzos estivales no habían tenido recorrido alguno en el primer amistoso –cero minutos en la final del del Trofeo Teide, también contra Las Palmas– e instaban al entrenador a probarlos. Fue lo que hizo en Gran Canaria, donde el fútbol del representativo fue muy pobre y la falta de soluciones, evidente. La alineación y los cambios de Álvaro fueron un mensaje. Fue como decirles: «Esto es lo que hay, ¿no querían que los probase?».

La realidad del representativo a poco más de dos semanas para que el balón eche a rodar en Primera RFEF es que Cervera no está conforme con el equipo que le han confeccionado, tiene serias dudas con el encaje y rendimiento de determinados futbolistas, hay otros que no le cuadran en sus planteamientos e intenciones y, como ya ha manifestado donde debe, el «empaque» en determinadas demarcaciones y parcelas del campo le parece escaso.

El caso es que desde la primera vez que emitió en público una clara advertencia sobre este asunto apenas ha habido movimientos de gran relieve. El único que se ha oficializado, la llegada de Agüero, tampoco es que fuera una de sus peticiones. Ahora bien, para las próximas horas sí se espera otra llegada más, en este caso para la parcela ofensiva y con ficha de futbolista Sub 23.

Sin llegar a encenderse ninguna alarma, en el club buscan transmitir unidad y serenidad para aplacar las primeras tensiones del verano, que han llegado demasiado pronto y que se han detectado en alguna reunión entre el representante del cuadro técnico y los miembros de la dirección deportiva. Hay jugadores en la picota (Balde o Fabricio), pero otros que, si finalmente optan por seguir, lo va a tener en chino para ganarse un puesto con Cervera.

Conforme se acerca el inicio de la competición toca agudizar el criterio para no cometer más equivocaciones. No en vano, en ciertas esferas del club creen que se ha firmado demasiado deprisa, contraviniendo además el discurso de Felipe Miñambres, quien había advertido de la conveniencia de dejar fichas libres para cuando cayesen los descartes de Segunda. Ayer, sin ir más lejos, el Eldense rubricó a un central muy del gusto de Cervera y con recorrido en Primera y Segunda, como Aridane Hernández.

Sobre la mesa hay distintos escenarios y alternativas. Una que cobra fuerza es un posible cambió en la situación de José Léon si surge alguna oferta apetecible. Así, podría ser reemplazado por un futbolista que no ocupe ficha sénior (es decir, de la cantera o menor de 23 años). Ya resuelta la situación de Javi Alonso con un acuerdo amistoso y beneficioso para todas las partes, queda arreglar con Mo Dauda y Jorge Padilla.

Éste último ha instado al club a la rescisión anticipada de su contrato antes de firmar con alguno de sus pretendientes. Por lo pronto, en los entrenamientos del martes ya no se le vio junto a sus compañeros. También hay que dar salida a Dylan, pero tampoco es un asunto urgente. Lo que sí parece prioritario para el club es dar apariencia de normalidad y, por supuesto, tomar decisiones. Hay tiempo.