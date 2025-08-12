Cris Montes: debut en casa y regreso a su infancia

Una de las historias más entrañables de la pretemporada del CD Tenerife es la que va a producirse este viernes en el Antonio Domínguez de Los Cristianos. Ha querido el destino que Cristian Montes López (Santa Cruz, 10 de agosto de 1997) vaya a cumplir uno de sus grandes sueños de futbolista -estrenarse con la indumentaria del representativo de su isla- justamente en el estadio que le vio dar sus primeras patadas a un balón; y ante aquel equipo cuyo escudo lució con orgullo en una etapa de su vida en la que aún le estaban saliendo los dientes.

Era pronto para pronosticar que Cris sería jugador profesional, «pero cuentan que se le veían maneras», presume el presidente del CD Marino, por cuya cantera pasó el flamante fichaje del Tenerife cuando tenía apenas unos pocos años de edad. «Yo aún no estaba, pero todos le recuerdan con orgullo y como un muy buen niño», indica Paco Santamaría, quien considera «una bonita casualidad» que el pasado fin de semana Montes no jugará contra Las Palmas en Barranco Seco y que su esperado debut se haya dilatado hasta el viernes. De tal manera que coincidirá con la ya tradicional y siempre muy esperada visita blanquiazul al municipio de Arona, un clásico de todos los veranos.

«Va a ser una tarde bonita. Efrén, Facu Pérez, Facu Valiente... son muchos los que coincidieron con Cris y todavía siguen con nosotros», explica el dirigente marinista, quien circunscribe los inicios de Montes en «la generación más prodigiosa y excelente» de la larga historia del equipo sureño. «De hecho, siendo cadetes, aunque ya Cris no estaba, sus compañeros quedaron campeones de Tenerife y ganaron tdos los torneos a los que se presentaron, en la Isla y también en el extranjero», evoca con orgullo.

«Nos motiva bastante que sea uno de los nuestros y que ahora regrese a casa», enuncia Santamaría. «Él empezó a darle pataditas al balón con el escudo del Marino en el pecho. Ahora nos llena de orgullo y satisfacción que luzca la camiseta del representativo de todos», añade. De paso, aprovecha para reivindicar el papel que su club ha tenido en la historia del fútbol sureño e insular.

«Nosotros hemos sido siempre un referente en la formación de cantera. Con Lea [técnico de la base] hacíamos recuento hace poco y enumerábamos que hasta ocho jugadores nuestros han salido para clubes profesionales. Algunos hacia Las Palmas incluso han debutado en Primera y han firmado contratos muy importantes; otros han ido al Tenerife».

Cris Montes, en una formación con el Marino. / El Día

Efrén, uno de los coetáneos de Cris, reseña que la coincidencia con él «fue corta», pero el equipo del que formaron parte «era muy bonito por el grupo humano y futbolístico que había». De Montes, subraya que es el que más lejos ha llegado de aquella quinta de ingenio, talento y amor por la pelota.

Sus primeros pasos

«De pequeño se veía que era diferente a los demás, con una gran zurda y con mucha calidad. Era chiquito como yo, y hasta día de hoy hemos mantenido el contacto. Se fue para Asturias, firmó en el Sporting, nos vimos en la Península varias veces y por redes el contacto es fluido. Son las cosas bonitas del fútbol, que ahora podamos reencontrarnos y que juegue contra nosotros el viernes. Intentaré no pegarle muy fuerte», bromea.

Retoma Santamaría, quien afirma que el buen pálpito que tenían con Montes en la cantera marinista se ratificó cuando tuvo que aterrizar en Gijón por el traslado de sus padres. «Eso me comentan, que tuvo que marcharse pronto pero siempre se mantuvo muy en contacto con la gente de su generación, que fue una quinta de jugadores brillante y que nos marcó. Diría que es la más importante que ha tenido el Marino», subraya.

Con vistas al viernes, también otro producto de la base aronera como Jesús Fortes expone que están entusiasmados con que vuelva Cris. No en vano, el año pasado ya tuvieron el detalle de acercarle una camiseta de su primer club cuando vino a Tenerife para enfrentarse al representativo en pretemporada. Entonces aún con los colores del Eldense, no negaba que una de sus aspiraciones era lucir la blanquiazul.

«Ahora se han alineado los astros para que todo se dé: Cris está en casa y empieza su nueva etapa en el sur. Nosotros estamos muy ilusionados y él lo estará también; durante la semana, los compañeros no paran de hablar de eso», añade el dirigente del histórico equipo aronero, quien ya sitúa a Cris como «un símbolo» del trabajo de cantera realizado en el Antonio Domínguez. «Que sea en nuestro estadio la presentación en sociedad es algo entrañable, bonito y un reclamo importnate para que la afiicón llene este viernes», aduce. Por lo pronto, la venta de entradas va «mejor que otros años». El cartel es inmejorable.