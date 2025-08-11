Nico Paz, jugador del Como: "El Tenerife ha marcado mi vida y veo todos sus partidos"

Pregunta: No sé si se imagina cuánto le siguen y aprecian en Tenerife.

Respuesta: Algo sé y lo he notado. Siempre que voy para la Isla se ve el cariño que me tienen. Lo percibo sobre todo cuando voy por los campos a ver a mis primos y a estar con la familia. Para mí es una locura. Nací en la Isla y crecí es un orgullo que me sigan de esta manera.

¿Dónde empieza su historia?

Yo empecé jugando a fútbol sala con el equipo del colegio, el Liceo Francés. Después, en edad prebenjamín ya me paso a fútbol siete, en el San Juan, donde estuve tres temporadas. Ahí es donde me ficha el CD Tenerife. De ahí, al Madrid, y del Madrid al Como.

De la Isla se le han quedado las raíces... y el acento.

Es el que me corresponde, y orgulloso de hablar así. Al final fueron 11 años en Canarias. Vuelvo cada vez que puedo.

¿Qué recuerda del CD Tenerife de su infancia?

Siempre iba al fútbol con mi padre. Viví etapas buenas, etapas malas... Marcó mi infancia ir a todos los partidos del Heliodoro sin perderme ni uno. Son recuerdos muy bonitos y que guardo con mucho cariño.

Habla del Tenerife con la pasión de un aficionado.

Es que siempre he sido muy hincha, iba a ver todos sus partidos. Y aún hoy no me pierdo ni uno. El Tenerife ha marcado mi vida y es el club de mis amores. Desde pequeño siempre he sido muy aficionado; veía el Heliodoro como un sitio especial, el escenario donde jugó mi padre. Y eso no ha cambiado. Sigo todos los partidos y estoy pendiente de ustedes.

Háblenos de su padre. Pablo Paz, medallista olímpico con Argentina y partícipe con letras mayúsculas de los años más gloriosos del Tenerife. ¿Cómo ha influido en su carrera?

Siempre me ha ayudado mucho y obviamente su influencia ha sido grande para mí. Mi pasión por el fútbol empieza en la figura de mi padre, en todo lo que fue y significó. Me ha ayudado mucho desde el principio. Sus consejos me sirven para tomar buenas decisiones.

En el campo no se parecen mucho, lo digo por la demarcación.

Cierto. Él era más central, pero la verdad es que empezó como yo, en la mediapunta. A los 18, cuando debuta en Primera, ya lo fueron bajando. Pero nada que ver. Él era más de dar patadas (ríe) y yo de asociarme más con la pelota.

Entiendo que los futbolistas a los que le gustaría parecerse son los de su mismo rol en el campo. ¿Quiénes son sus ídolos?

Desde pequeño mi ídolo siempre fue Leo Messi, en gran medida por la influencia de mi familia, que es argentina, así que desde muy niño seguía mucho a la selección. Ya siendo un crío veía todos los partidos.

Paradojas de la vida, hace solo unos meses se volvió icónica una imagen en la que fue Messi justamente quien le sustituye a usted en un partido de la selección. ¿Qué se le pasó entonces por la cabeza?

Pues es que era una de tantas cosas surrealistas que me han pasado durante mi carrera. Cada vez que lo veo en imágenes, lo miro y no me lo creo. De tanto seguirlo por televisión a estar jugando en vivo con él fue una locura para mí. Y ojalá pueda darse más veces y por mucho tiempo.

Presume Scaloni de que se anticiparon a España, porque la realidad es que por nacionalidad podía haber jugado también para La Roja.

Tome una buena decisión y por ahí estoy contento. Desde la selección me animan, me cuidan, me dan buenos consejos y me dan todo su apoyo. La verdad es que estoy muy contento de ser parte de la selección argentina. Es todo un orgullo.

Hemos hablado del Tenerife, de la selección y también me gustaría hacerlo del Real Madrid. ¿Cómo fueron sus primeros pasos en la casa blanca?

Al llegar era todavía muy niño y me encontré con un escalón de nivel muy notable. Al final en el Tenerife había buen nivel también, pero no es lo mismo ser el equipo representativo de una Isla que ir a todo un Madrid, adonde llegan los mejores de todas las provincias y de otras muchas procedencias. Fue difícil al principio.

Pero enseguida cuajó. Debutó con el filial a las órdenes de Raúl, se lo llevaron a una gira por Estados Unidos con el primer equipo. ¿Cómo ha hecho para asimilar tanto cambio en tan poco tiempo?

Creo que mi cabeza no ha sido consciente de todo lo que me ha ido pasando en este tiempo. He intentado disfrutar en el campo lo que me tocara jugar y donde me tocara jugar. Es algo bueno que tengo: en el césped me olvido de donde estoy, simplemente juego. Creo que eso me ha ido bien para que me fuera bien.

¿Qué supone el Madrid para Nico Paz?

Es el club que me lo ha dado todo. El que me dio la oportunidad de crecer, donde debuté profesionalmente y donde pasé media parte de mi vida. Le tengo mucho cariño.

¿Y el Como? ¿Qué le ha dado el Como? Porque se le ve radiante.

Sí, estoy feliz. Estamos haciendo un buen equipo, con un buen staff y en una ciudad y un entorno muy bonitos. No puedo pedir más por ahora.

Me ha dicho Pedro que le pregunte por el campo del Como.

Todos dicen que es una pasada. Quizá no por capacidad, pero sí por el entorno privilegiado donde está ubicado, al lado del lago. Creo que deberías visitarlo (ríe).

Me hablaba del staff, de Cesc. ¿Hasta qué punto ha impulsado su carrera verse por un entrenador donde puede desplegar todo su talento?

Es vital para los jugadores de nuestra edad irse a un equipo donde el entrenador confíe en tí, donde seas una necesidad del míster y no una apuesta solo del club. Aprendo mucho de él, ha estado entre los mejores jugadores del mundo y es una persona que me ayuda mucho a seguir creciendo y a llevar de la mejor manera esta etapa tan importante.

¿Y cómo es vivir en la incertidumbre, entre tanta rumorología sobre su futuro y sobre clubes interesados?

Siempre se va a hablar mucho, pero yo estoy tranquilo y enfocado en el Como. Se viene una temporada muy importante y en la que podemos hacer cosas muy buenas. Estoy deseando empezar ya el primer partido de liga para demostrar al mundo de lo que el Como es capaz. Estoy muy ilusionado.

Viene de hacer un año para enmarcar que además culminó con el premio a mejor joven de la Serie A. ¿Qué significó aquello?

Significó mucho. Fíjate. Fue pasar de estar en cantera y sin ser profesional todavía, a estar en un equipo de máxima división, jugarlo todo y además llevarme ese premio. Fue un paso en mi carrera que no me esperaba darlo tan pronto.

Dicen de Nico Paz que es de esos futbolistas que mejora la jugada cuando pasa el balón por él. Que es por los que cualquier aficionado pagaría encantado una entrada en cualquier lugar del mundo para verlo jugar en directo. ¿Siempre fue tan creativo?

Bueno, no sé, eso tendría que decirlo la gente que me ha visto siempre. Yo siempre he estado enfocado en jugar bien, en divertirme dentro del campo y en no hacer lo que está estipulado, sino lo que me vaya saliendo. Me gusta hacer que se divierta la gente.

¿Cuál ha sido su momento más feliz hasta la fecha?

La verdad es que tengo muchos, afortunadamente. Te diría que los dos más felices han sido el gol en Champions con el Madrid ante el Napoli. Fue un momento increíble, algo que había soñado desde que entré en el club: estar en el primer equipo, poder jugar y además hacer un gol en la Liga de Campoenes. Y luego el debut con la selección argentina. No solo por el estreno, sino por Messi, su hat trick, la asistencia que le di... Es muy buena persona. Solo le di el balón y no paraba de señalarme, darme las gracias. Esa noche no pude dormir.

¿Ha podido hablar con Xabi Alonso?

¿Xabi Alonso? No he hablado con él nunca, no he tenido el placer de conocerlo. Como futbolista sí ha sido una leyenda del Madrid y un muy buen jugador.

Intuyo que su tiempo en el Madrid no está cerrado todavía.

Eso no se sabe nunca. Estoy enfocado en el Como, que es donde me toca estar. Estoy muy contento y muy ilusionado. Del futuro no tengo ni idea, no sé ni qué voy a hacer mañana.

¿Cuál es su gran objetivo?

Ahora mismo mi sueño es jugar el siguiente Mundial, el año que viene, y estoy trabajando todos los días para poder conseguirlo. Para eso hay que hacerlo bien con el club . Quiero hacerlo lo mejor posible con el Como. Es un año crucial y estoy muy ilusionado, con muchas ganas de que llegue ya la primera fecha del campeonato.

Hace tiempo que ya podemos decir que se sienta usted a la misma mesa que los grandes jugadores canarios: Pedro, Pedri, Ayoze, Moleiro...

Es una locura el nivel que hay. Eso que dices sobre los jugadores canarios, siempre ha habido mucha calidad. Se han distinguido mucho del resto de futbolistas. Por el talento. Yo he crecido viéndoles jugar y triunfar. Desde que tengo uso de razón iba a ver jugar a Ayoze Pérez al Heliodoro. Disfruté de sus goles de blanquiazul, me alegré cuando se fue al Newcastle, lo sigo de cerca...

Hemos hablado mucho del Tenerife pero no me ha contado si hubo alguna oportunidad para volver. ¿Es cierto que hubo contactos?

Sí, es una posibilidad que sonó mucho el primer año mío del Castilla. Estaban interesados pero el Madrid en ningún momento dio la opción. No hubo la posibilidad porque el Madrid me quería para el filial. Además, transmitía [al CD Tenerife] que existía la posibilidad de un debut con el primer equipo en el horizonte. Al final, es algo que se acabó dando.