Aitor Sanz, baja por lesión para el segundo derbi de la pretemporada

Aitor Sanz causará baja en el segundo derbi de la pretemporada entre CD Tenerife y UD Las Palmas. El capitán tinerfeñista, según ha confirmado el club en un parte médico oficial, sufre "molestias en los isquiotibiales", una dolencia que le impedirá seguir incluso trabajando con el grupo durante los próximos días.

Los problemas del centrocampista, en todo caso, apuntan a ser consecuencia de las altas cargas de trabajo naturales en pretemporada, no habiendo razones aparentes para una mayor preocupación sobre su estado físico.

Dylan, también tocado

En la comunicación del combinado blanquiazul, firmada por el doctor Amed Jhasmany Zenteno Echeverría, jefe de los servicios médicos incorporado a la disciplina insular este mismo verano, se especifica también que el canterano Dylan Perera, al igual que Sanz, arrastra molestias en la misma zona (los isquiotibiales). El talentoso futbolista con ficha del segundo equipo se vio obligado a retirarse de la sesión de trabajo de este viernes y tampoco estará presente en Barranco Seco. Para Dylan, que se había quedado sin minutos en el derbi disputado en el marco del Trofeo Teide, estos problemas musculares propician que tenga todavía más difícil convencer a Álvaro Cervera.

Alonso ya trabaja en el gimnasio

Entretanto, Javi Alonso se mantiene en la fase inicial de su recuperación, toda vez que sufrió, a finales de la semana pasada, una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en un entrenamiento. En el Trofeo Teide acompañó a sus compañeros con una férula (o 'walker') que inmovilizaba su pierna desde unos centímetros más abajo de la rodilla. De la misma manera ha trabajado el tren superior estos últimos días en el gimnasio.