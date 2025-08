La historia de Fabricio Assís, el chico que movía ruedas de camión y ahora sueña con triunfar en el CD Tenerife

Difícil encontrar en el fútbol profesional una reacción con tanta emoción y entusiasmo como la que pudo vérsele a Fabricio Assís de Souza (Belén de Pará, Brasil, 27 años) el día que se confirmó su fichaje por el CD Tenerife. Ahora, ese sueño que estaba próximo a hacerse realidad está en el alero. El mediocampista reclutado para el representativo en una apuesta personal de la propiedad no sumó ni un solo minuto en los dos primeros amistosos de la pretemporada y un nuevo cero –este sábado en Gran Canaria– sería una señal casi definitiva.

Cuando a Fabricio se le escaparon las lágrimas el día del anuncio de su fichaje y cuando habló de su llegada a la Isla como el gran sueño de su vida, no fue una pose ni una exageración. Más de una vez, incluso antes de su primera etapa en el club, ya había verbalizado ante sus más íntimos que la gran ilusión de su carrera era «jugar ahí abajo, en el Heliodoro», como así enunció un día que volaba a Los Rodeos –entonces como jugador de la UD Lanzarote– cuando se grabó a sí mismo mientras veía el enorme teatro de sus sueños desde la ventanilla de su avión.

Los inicios

Fabricio nunca lo tuvo fácil. Proviene de una localidad del norte de Brasil donde es habitual que los jóvenes trabajen duro y fuerte desde muy críos. «Yo le conocí a través de un colaborador de nuestra agencia de representación y firmamos un acuerdo con el club donde él jugaba. Entonces me invitan a Brasil y en uno de los partidos que organizan para que viéramos a los chicos, nos dimos cuenta de que Fabri marcaba la diferencia. Nada más verle, nuestro primer pensamiento fue que podría encajar en Europa», revela su agente y amigo, Javier Rangel.

Su primer destino en España fue Alcorcón «por las facilidades que ofrecían para darle vivienda», explica el representante, quien recuerda que tomaron «muy rápido»la decisión de quedarse con el pivote. «Nos dijeron que era un chico muy válido y empezó con el B, que ese año asciende de categoría. Si no llega a ser por una lesión de rodilla, todos coincidían en que tenía una proyección tremenda, de primer equipo».

Es en ese momento triste de su carrera cuando el destino le lleva a la primera de sus muchas paradas en Canarias. Le ficha la UD Lanzarote, adonde va «con la idea de recuperar sensaciones», y un año después su buen papel en el cuadro conejero despierta un interés inusitado del Tenerife. Le llamaron para el filial aunque no fuera sub 23, una decisión de Jony Vega –uno de sus valedores– que trajo luego mucho debate. El caso es que probablemente quienes desde dentro criticaron al jefe del área de Captación por hacer ese movimiento ahora no hubiesen pensado en Fabricio para traerlo otra vez a Tenerife. ¿Por qué?Porque es ese año en el B el que le sitúa otra vez en primera línea del escaparate.

«La intención era darle jerarquía al grupo. Ylos méritos de su trayectoria en el B ya parecían suficientes como para que se le diese la oportunidad y la alternativa en el primer equipo. No lo pensamos solo nosotros, también gente con altas responsabilidades en el club, solo que finalmente se decidió por apostar por otro futbolista en su demarcación», revela Rangel. Así que Fabricio tuvo que cambiar otra vez de aires pero sin salir del Archipiélago. Firma por el Unión Sur Yaiza.

«Sus números aquí hablan por sí solos», subraya uno de sus técnicos en el club de Fuerteventura. Y es entonces cuando se produce la llamada que ya no esperaba. «Fue hace unas semanas. Se pone en contacto con nosotros la nueva dirección deportiva y nos transmiten que es un chico al que se le lleva siguiendo un largo tiempo, que gusta a los nuevos dueños. Imagínate. Desde que surgió la opción del Tenerife, me dijo:no escuches a nadie más. Él quería volver adonde había sido feliz», completa su representante. El crío que se levantaba a las cinco de la mañana y movía ruedas de camión, ahora con dorsal profesionalidad y ante la oportunidad de su vida. «Es un chico espectacular en el día a día. Una persona muy trabajadora, que además desprende mucha alegría dentro del vestuario», subraya Jony Vega, ahora secretario técnico del Paso.

«Estoy muy contento desde que recibí la noticia. Es de algún modo ratificar la apuesta que hicimos, que es acertada desde mi punto de vista. Por determinadas circunstancias no había podido engancharse al profesionalismo y ahora lo va a hacer a lo grande, en el Tenerife», añade Vega, quien le ve con categoría para ejercer «con solvencia desde el doble pivote».

Cualidades

«Tiene facilidad para transitar de área a área, buen físico y destacaría también lo competitivo que es. Va a ser un gran activo, seguro, y va a ayudar a conseguir el ascenso que deseamos todos. A estas alturas, no creo que la presión vaya a ser un problema. Tiene una personalidad muy marcada, las ideas claras y sabe para qué ha vuelto. En su tiempo ya estuvo a punto de debutar en Segunda con el Alcorcón y una lesión leprivó de ello, así que tuvo que coger el camino largo para llegar adonde quiere. Cuando una persona traga tanta ceniza, lo que te pesa no es la camiseta, sino todo lo que has hecho antes para aterrizar en tu objetivo», subraya Vega. Que recuerda una anécdota.

«Cuando ganamos la Copa Heliodoro, se puso a llorar y me pidió por favor una oportunidad: me dijo que él necesitaba jugar en ese campo, pero con el primer equipo. Te lo cuento y se me ponen los puntos de punta. Porque de verdad quería ser del Tenerife y jugar para el Tenerife». n