Aviso de Guill: «Aquí nadie tiene asegurado quedarse»

Ocurrió en la presentación oficial de Fabricio Assís y Nacho Gil. En un mensaje contundente y diáfano –sobre todo para el primero de ellos, que aún no se ha estrenado en pretemporada–, el director deportivo del CD Tenerife aseveró que «nadie tiene asegurado» permanecer en el proyecto blanquiazul. En este sentido, remarcó que «está muy caro» quedarse en el representativo, «porque esto no es Segunda División y hay un límite de fichas». Se refería a la imposibilidad de contar con más de 18 jugadores en edad senior, cifra que el club tiene copada con la incorporación de Facundo Agüero, central argentino al que el Tenerife prevé confirmar como nuevo refuerzo entre hoy y mañana. Aun así, todavía habrá que dar salida a Jorge Padilla y Mo Dauda, que no cuentan para el cuadro técnico. Y no bastará. Porque en los planes del área deportiva está la búsqueda de un nuevo mediocampista, «porque así lo ha pedido» Cervera»; y «un punta que vaya al espacio» y ofrezca un perfil diferente a los de Jesús de Miguel y Enric Gallego.

A tres semanas y media del comienzo de la competición oficial, jugadores que ya estaban en el club (como Maikel Mesa) y con otros recién inscritos y sin minutos en el último derbi (Fabricio y el sub 23 Balde Jr.) son aspirantes a convertirse en protagonistas de alguna de las salidas que la institución necesita urgentemente. Primero, porque existe el afán inequívoco de hacer más movimientos; y segundo, porque ya el entrenador ha dado un aviso público. Es inviable entrenar cada día con 31 futbolistas, dejó entrever el sábado tras la final del Trofeo Teide contra Las Palmas. Ayer, el director deportivo le respondió con mesura y desde la calma. «Entiendo al cuadro técnico, pero hay unos compromisos contractuales previos con futbolistas a los que se les había prometido hacer la pretemporada con el primer equipo», se justificó.

De la lista de posibles desvinculaciones quiso Guill apartar a Anthony Landázuri, único futbolista del plantel que cumplimentó los 90 minutos frente a la Unión Deportiva. «Se queda sí o sí, no hay debate abierto, salvo que llegue una opción muy buena para el club y para el futbolista, pero es algo que no se da en estos momentos», indicó Guill, que de este modo dio por cerrado el eje de la retaguardia. Salvo sorpresa, competirán por dos puestos José León, el propio Landázuri y los fichados Álvaro González y Facundo Agüero.

Presentación oficial de Fabricio Assís y Nacho Gil / Andrés Gutiérrez

La presentación de ayer, que tuvo lugar en el Palacio de Carta de Santa Cruz, valió también para reforzar la posición en el proyecto de canteranos como Alassan, Gabri de Vuyst –consolida su rol de segundo guardameta– y Fran Sabina. Sobre este último, manifestó el arquitecto del plantel insular que «metió la más difícil de las dos que tuvo», y añadió que será importante para el club, falta por ver «si en el primer equipo o en el filial».

Antes de efectuar estas declaraciones, Guill se refirió a los dos jugadores presentados. De Fabricio, indicó que había dejado «buenas sensaciones» en su anterior paso por la entidad insular, con la que logró un ascenso con el B a Segunda RFEF. «Ya ha estado en la casa. Pero se había marchado y esta última temporada se le estuvo siguiendo de cerca en el Unión Sur Yaiza», remarcó. El caso es que el brasileño no ha tenido minutos en ninguna de las dos pruebas estivales programadas por los de Cervera. Ni en el partidillo ante el filial, ni en el derbi contra Las Palmas. Un nuevo cero en la segunda entrega del clásico, prevista para el sábado en Gran Canaria, sería una señal casi definitiva.

Presentación de Nacho Gil y Fabricio / Andrés Gutiérrez

Sobre Nacho Gil, reveló Guill que «le gusta jugar más e la izquierda». Asimismo, destacó que ofrece «desequilibrio, calidad y se asocia fenomenal por dentro». Puso por ejemplo su aportación en la segunda mitad de la final del Teide, donde demostró «que tiene muy buena llegada». En nombre del club, el alto cargo blanquiazul quiso testimoniar el agradecimiento a Gil «porque ha hecho un esfuerzo grande» por venir. No en vano, fue uno de los últimos refuerzos en confirmarse. «Él enseguida quiso venir, pero su salida de Grecia fue complicada y difícil», reveló Guill.

De sus primeras sensaciones como blanquiazules también hablaron los futbolistas. Fabricio reveló que es un honor «estar en un club centenario como este» y agregó que, desde que surgió la oferta blanquiazul, no quiso escuchar ninguna otra. «Quiero estar un poco más arriba», dijo en comparación con su etapa previa en el B. Y Nacho Gil se demandó a sí mismo mayor puntería para marcar goles. Según dijo, choca ver al Tenerife en una categoría no profesional. El objetivo, subir.