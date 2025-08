Un contrato para un solo partido y en uno de los escenarios más paradisiacos del planeta. Parece una propuesta propia de una serie de Netflix o de un estreno cinematográfico, pero es exactamente lo que un tinerfeño propuso a otro en una llamada telefónica que se produjo apenas hace un mes. Luisma Hernández, entrenador de éxito en las islas Maldivas, pensó en un paisano suyo, Airam Benito Viera, uno de los trotamundos más incansables del fútbol insular para que le echara una mano en su próximo gran reto profesional.

El desafío es clasificarse para la AFC Challenge Cup asiática, la tercera competición más prestigiosa del continente. Con una peculiaridad que extrañó al jugador. Su vinculación laboral finalizaría al mismo tiempo que el único partido que disputará con su nuevo equipo y bajo el escudo de su nueva camiseta. «Nunca me había pasado nada igual», responde.

La conversación con Benito se produce mientras se escucha de fondo el madrugador sonido de las aves, la brisa de las Maldivas y el latido del mar. Un entorno idílico, como así se presume por la paz que se percibe alrededor mientras el mediocampista isleño relata su experiencia en primera persona. «Considero que me tocó un golpe de suerte. Recibí la llamada y acepté», explica, satisfecho por haber dado respuesta afirmativa a la propuesta más extraña que ha recibido en su vida.

Cuando el contrato más corto es también el más excitante / ED

«Es un contrato que, por ocupar plaza de extranjero, no puede prolongarse por más tiempo. Es para el partido que es, una eliminatoria clasificatoria para la FA asiática. Me dijo Luisma [el entrenador] que le encajaba en sus planes y me preguntó si quería venir a vivir la experiencia. No era solo vivir con todos los gastos pagados y un sueldo a miles de kilómetros de casa; suponía, además, situarme en el mercado asiático y abrirme un nuevo escaparate, que nunca se sabe», sugiere.

Todo lo que ocurrió a continuación ubicó a Benito, canterano del CD Tenerife y exfutbolista de varios clubes peninsulares, casi en el sueño de una noche de verano. Unas playas impresionantes, una fauna fascinante y casi la misma rutina que buscan para sí los miles de españoles que viajan anualmente a las Maldivas en busca de unas vacaciones de película.

Cuando el contrato más corto es también el más excitante / ED

«Llegamos a un acuerdo rápido y aquí estoy, bastante ilusionado con lo que viene. Con todo. Vivo al lado de la capital de Maldivas y ya llevo más de una semana aquí, encantado y feliz por muchos motivos. El nivel del equipo es alto, que yo pensaba que no sería así; y la profesionalidad que transmite Luisma también me ha sorprendido con una forma de trabajar bastante española, con dobles sesiones y mucha exigencia», explica el protagonista.

Según dice, la llamada del míster es de aquellas que puede haber dado un giro a su vasta carrera, que había vivido su episodio más reciente en la UD Ibarra, de Tercera RFEF, a las órdenes de Diego Maradona Jr. «Llegamos a la fase de ascenso y vivimos un año bonito, del que quedé muy contento, pero ahora la desaparición del club ha sido una pena. Esperaba que no se produjera esta mala noticia porque era un equipo lleno de gente sana y buena», sugiere al otro lado del teléfono.

Respecto a su propio porvenir, probablemente esté muy lejos de España y más bien cerca de donde ahora se encuentra.«Estoy muy ilusionado con las opciones que se me pueden abrir en este mercado. Ojalá me salga una nueva oportunidad. El 15 de agosto voy a estar libre y ahí otra vez voy a tener que decidir como ha ocurrido otros veranos a lo largo de mi carrera», dice este ex del Marbella, Conquense, Lorca, Mancha Real y Badalona, entre otros clubes.

Un paraíso natural

En cuanto al exótico entorno donde ahora reside, cuenta Airam que vive «en una ciudad bastante segura que es, al mismo tiempo, el mayor paraíso natural» que jamás ha visto en su vida. «Sinceramente, no creo que en todo el planetat se pueda superar la calidad de vida que pueda haber aquí. Estoy lejos de casa y siempre se puede char de menos a la familia y las costumbres canarias, pero a eso ya estoy acostumbrado», apunta.

Y sobre el desafío deportivo, no olvida que es «lo más importante» porque para eso le llamaron. «El objetivo es eliminar a un equipo de Kuwait, al que estamos estudiando a fondo. Nos la jugamos a un partido para clasificarnos», relata. En ese sentido, y con la perspectiva que siempre da la distancia, elige acabar su relato con una reflexión en voz alta. «Tal ve al producto canario no se le da la visibilidad que merece. No somos inferiores a nadie, y ahí está el trabajo de Luisma aquí, que decidió salir y es un hombre valoradísimo aquí»», concluye.

Tiburones alrededor, paisajes impresionante y un ecosistema de película completan el marco al que su gran pasión, el fútbol, ha llevado a este jugador que vio esfumarse su primer gran sueño (triunfar en el CD Tenerife) pero que ha podido vivir otros. A sus 35 años, el sueño de Las Maldivas es un regalo en la historia de su amor por la pelota.