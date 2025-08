Caso Simo: el Eldense pone un precio para el CD Tenerife y otro para el resto

Simo Bouzaidi se mantiene firme en su inequívoco deseo de salir del CD Eldense. No obstante, la operación no se ha resuelto ni se han abierto las negociaciones para su desvinculación del equipo al que pertenece. El club tenedor de sus derechos federativos solo está dispuesto a dar facilidades si el club de destino no es el Tenerife. Dicho de otro modo, el precio de salida es uno para el representativo y otro muy distinto (sensiblemente inferior) para cualquier otro equipo que toque a las puertas del Pepico Amat.

Simo sigue sin entrenar con el cuadro azulgrana. Según ha confirmado el propio Eldense, el extremo ha presentado un parte médico para justificar su ausencia en los exámenes previos al comienzo de la pretemporada y luego en los primeros días de trabajo estival a las órdenes de Javier Cabello. No obstante, esta situación no es nueva ni está originada exclusivamente por el evidente interés del Tenerife.

Bouzaidi ya llegó a faltar al último partido oficial de la temporada pasada, en el que iba a ser titular, cuando transmitió a su entonces entrenador, José Luis Oltra, que no está bien en el Eldense. Ese día iba a ser titular, pero no jugó por determinadas circunstancias que ya le hacían sentirse incómodo en el club alicantino, con el que le queda por cumplir un último año de contrato. A este paso, casi parece seguro que no volverá a enfundarse la elástica del equipo azulgrana. Ahora bien, faltan por definir los parámetros de su salida.

Voluntad clara

Hace meses que Simo comunicó al equipo su voluntad de no continuar. En el Eldense nunca alcanzó la confianza, la estabilidad ni el fútbol que sí se le vio en el Córdoba, su anterior equipo, donde fue partícipe de un ascenso a la Hypermotion y se sintió además muy protagonista sobre el terreno de juego.

Durante este verano, el jugador ha tenido propuestas de Catar, Polonia... y por supuesto también de clubes españoles como Nástic, Huesca, Lugo o Ceuta. Pero que el destino pueda ser Tenerife parece incomodar a la directiva del Eldense. Es ahí donde -tal vez por la tensa o mala relación de los dirigentes azulgrana con Manu Guill y su equipo de trabajo- aparecen las dificultades. Hasta la fecha, el Tenerife no se ha dirigido a los jerarcas del equipo peninsular.

Desde el Eldense aseguran también que su previsión es que Bouzaidi pueda volver a los entrenamientos en los próximos días. El representativo le esperaría con los brazos abiertos, más todavía después de las ultimas declaraciones de Cervera, quien asume que le falta velocidad. Un extremo como Bouzaidi le vendría como anillo al dedo.