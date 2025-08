Así queda la portería en el CD Tenerife 25/26: con acento y nivel

Las decisiones de Álvaro Cervera para la final del Trofeo Teide y sus declaraciones después del partido ante Las Palmas clarifican cuáles son los roles que, al menos de partida, tienen los distintos guardametas del CD Tenerife y sus filiales. No hay ninguna duda de que la portería va a ser para Dani Martín, cancerbero proveniente del Eldense y que fue firmado incluso antes de la desvinculación de Salvi Carrasco, pero Gabri –y así lo demuestra su exhibición en el clásico– es una garantía y viene pisando fuerte. «Quizá desde fuera podía haber alguna duda, pero los que estamos aquí sabemos que estamos en buenas manos», vino a decir el entrenador, quien confía no solo en Dani, también en todos los demás.

El arquero asturiano tenía otras propuestas, e incluso algún equipo de Segunda que le pidió que esperase, pero su entusiasmo ante la proposición blanquiazul vino acompañado de una certidumbre: aunque de antemano nadie podía garantizarlo, sobre el papel sería suyo el marco del representativo. Yasí será en cuanto las balas de fogueo veraniegas den paso a la competición oficial en septiembre.

En cuanto al rol de guardameta suplente, se lo está ganando Gabri de Vuyst. Unas declaraciones realizadas durante el verano por su padre, que fue también portero (Jero Lozano), invitaban a pensar que ya este puesto se le había prometido al isleño de Fuerteventura incluso antes de empezar la pretemporada. Una vez acabó el curso anterior como el canterano mejor posicionado entre los jugadores de su posición, era lógico pensar que empezaría con esta etiqueta de segundo meta. Del Teide sale avalado por una actuación de postín. De Vuyst fue el héroe.

La fe en Aragoneses Jr.

En los entrenamientos del verano también ha estado con los mayores Sergio Aragoneses Jr, curiosamente también hijo de portero, con un apellido que retrotrae a la afición blanquiazul a evocar a uno de sus guardametas más brillantes. Su gran papel en la final por el ascenso con el Tenerife C dejó un regusto dulce a su última temporada en el filial. Además, tenía pretendientes de peso a los que desdeñó para renovar con el representativo (dos años fijos y otros tantos opcionales). No obstante, de momento no aparece como alternativa a Dani Martín y sí como una opción real para el filial. Si finalmente se hace con la portería del B, en Segunda RFEF, podría seguir con su progresión y asentarse algún día como jugaodor profesional en el equipo de su isla, cumpliendo así su sueño de niño. «Tiene un potencial tremendo», ha dicho de Aragoneses el actual director deportivo, Manu Guill. Todo son elogios para la trayectoria del chicharrero.

Además, para esta demarcación tan específica se ha reclutado a Álex Padilla (del Mensajero), que jugó el viernes un amistoso con el C, y a Iván Alonso (procedente del Buzanada), que viajó con el B para ser testado por Mazinho. Así pues, será una demarcación con acento isleño. Dani parte con ventaja, pero al acecho hay muchos (y muy buenos)guardavallas canarios.