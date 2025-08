Álvaro Cervera pide salidas y lanza un mensaje claro sobre las ausencias de Fabricio y Balde

Con el de Facundo Agüero, central que aterriza por vez primera en Europa a sus 30 años de edad, el CD Tenerife va ya por 13 fichajes y aún prevé hacer media docena de movimientos, entre altas y desvinculaciones. La final del Trofeo Teide deja un alegrón –en forma de victoria ante el eterno rival, resultado que siempre se agradece– y también un diáfano mensaje por parte de Álvaro Cervera sobre tres de sus futbolistas. Justo aquellos que no jugaron ni un solo minuto en la cita de Los Cuartos: el canterano Dylan, sin visos de quedarse en el primer equipo; y los nuevos refuerzos Balde Jr. (dorsal diez en el nuevo proyecto) y Fabricio Assís, una apuesta personal de la propiedad blanquiazul.

Cervera no tiró de ninguno de los tres porque no les veía «en condiciones para jugar». En el caso del mediocampista brasileño, en el club creen que no está aún en su mejor forma física y debe ponerse a punto. «Decisión técnica», fue la lacónica respuesta que ofreció el entrenador cuando se le preguntó por los no utilizados, con el matiz adicional de que ya Fabricio no había sumado ni un solo minuto en la prueba a puerta cerrada contra el Tenerife B. En cuanto a Balde, tendrá que ofrecer mucho más trabajo en todas las facetas del juego para amoldarse a lo que Cervera quiere de un futbolista en su demarcación.

Las manifestaciones del entrenador permiten leer entre líneas. «Yo he utilizado a los que estaban en condiciones para jugar, esa es la respuesta que quiero dar», apuntó. El técnico blanquiazul excluyó de esta ecuación a Jorge Padilla, de quien aclaró que sí habría tenido minutos en Los Cuartos, pero estaba lesionado. En el representativo están muy conformes con la actitud y el nivel en los entrenamientos del majorero, pero en todo caso este buen pálpito que está ofreciendo no le eximirá de salir. Lo hará también Mo Dauda, que se quedó a cero igualmente frente a Las Palmas; y con Javi Alonso se llegará a un acuerdo que no resulte lesivo para ninguna de las partes. El club no contempla darle ficha con el primer equipo. «Es un chico con mala suerte», anotó Cervera respecto a la última lesión «grave» que ha sufrido el adejero.

Con la llegada de Agüero, ya integrado en la disciplina del grupo y que firma por una temporada (lo mismo que Fabricio y Cris Montes), la defensa quedaría cerrada si no hay sobresaltos. Por lo pronto, otro mensaje claro sobre las intenciones con Landázuri fue su cuota de participación en el derbi. Así, fue el único jugador que sumó los 90 minutos.

Inviable trabajar con 31

El recién llegado Facundo, que lleva varios días en la Isla y cuya llegada ha venido rodeada de un halo de misterio –algunos jugadores y empleados creyeron que estaba a prueba–, tendrá el reto de convencer a Cervera de que puede ser tan importante como lo fue en América, donde jugó para Instituto de Córdoba, Unión de Santa Fe y Rosario Central en su país; La Serena, de Chile; y Santa Fe, en Colombia, de donde llega con la carta de libertad.

Manu Guill comparece este lunes nuevamente ante los medios y probablemente se le pregunte por las salidas, ahora asunto capital. Cervera cree «inviable» trabajar cada día con 31 futbolistas, pero es que además las fichas senior (18) están ya copadas. Para que se satisfagan las necesidades del míster (habló de un refuerzo para el eje central y de más velocidad, la que traería el apalabrado Simo Bouzaidi) es urgente que haya salidas. Y en este episodio puede aparecer algún nombre inesperado.