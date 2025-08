Abel Suárez: "El estilo de Cris Montes es parecido al de Luismi Cruz"

Abel Suárez (Puerto del Rosario, 11/4/91) debutó en el primer equipo del CD Tenerife, dando el salto desde el filial, el 4 de junio de 2011, en aquel amargo derbi de fin de curso disputado en Gran Canaria con el conjunto blanquiazul descendido a Segunda B. Con algunas cesiones de por medio, al Guijuelo, Noja, Leganés y La Roda, el actual centrocampista del Herbania llegó a participar en 22 encuentros con el representativo, un club que marcó su carrera deportiva y al que ahora sigue como un aficionado más.

Entre los fichajes realizados por la dirección deportiva encabezada por Manu Guill, tiene a un amigo, a Cris Montes, con el que coincidió una temporada en el Badalona. El del club catalán es uno de los muchos uniformes que ha vestido Abel. Con el paso de los años, el majorero se ha convertido en un especialista en el terreno por el que se va a mover ahora el Tenerife. Pontevedra, Burgos, Racing de Ferrol, Balompédica Linense, Ebro, Socuéllamos y Ebro completan su amplia experiencia en Segunda B.

Publicó en sus redes "lo que vamos a disfrutar" cuando el Tenerife anunció el fichaje de Cris Montes. Por algo lo dirá, ¿no?

Estuve un año con él en el Badalona. Fue la temporada del Covid, la 19/20. Hicimos buenas migas en el vestuario. Es muy buen chico y muy buen futbolista. Es zurdo. Con nosotros jugaba por la banda derecha y se metía hacia dentro, como interior o extremo. Generaba superioridad en el centro del campo. Era muy difícil quitarle el balón, tiene gol y no está exento de trabajo. Eso sí, por su estatura no domina el juego aéreo. Pero creo que le puede venir muy bien al Tenerife. Para mí, su estilo es parecido al de Luismi Cruz, porque es un futbolistas que juega por la derecha pero se mete por dentro.

Entonces, supone que va a ser del agrado de la afición.

Sí. Creo que sí. Puede que le cueste más el trabajo defensivo, pero el Tenerife va a ser un equipo protagonista con el balón y ahí es cuando Cris se siente más a gusto, cuando participa más en el juego.

Todavía existe el concepto de que la Primera RFEF, antes Segunda B, está reñida con ese fútbol elaborado. ¿Lo comparte?

Al final, es cuestión de trabajar los modelos de juego. Por ejemplo, el Andorra subió la temporada pasada a Segunda y ya sabemos que es un equipo que se caracteriza por jugar desde atrás. Y hay más casos. Cada uno tiene su estilo, pero esta es una categoría en la que también hay calidad. Todo es trabajarlo.

¿Conviene, entonces, tener a jugadores como Cris Montes?

Sí. Conociendo a Álvaro Cervera, imagino que querrá tener diferentes perfiles para poder elegir. He visto que el club fichó a Balde, que es otro tipo de jugador de banda, más explosivo y de ir al espacio. Luego está Alassan. Es necesario tener variantes para manejar los momentos de los partidos. Y creo que Cris va a ayudar mucho. Es un futbolista muy interesante. Además, nació en Tenerife y sé que está ilusionado por volver a casa.

Por todo lo que cuenta, se nota que está al tanto de las novedades del Tenerife en este verano...

Es que es un club que me marcó mucho. Estuve ahí nueve años y puedo decir que no me pierdo ni un partido. Cada vez que juega, me las arreglo para poder verlo y animar desde la distancia, aunque intento ir al estadio cada vez que puedo. Lo seguiré siempre. Sé que ahora llega una temporada complicada. En su momento estuve en Segunda División B con el Tenerife y ahora quiero estar cerca y sumar para lograr el regreso a las categorías profesionales. Pero sabiendo que la Primera RFEF es muy complicada.

¿Cómo imagina la temporada?

No será fácil. Uno puede pensar que el Tenerife va a ir a campos como el del Avilés o el Pontevedra, que han ascendido, y que irá 0-3 en el minuto 20. Pero no será así. El fútbol se ha igualado mucho y los partidos se deciden por detalles, por una acción a balón parado... Y más en estas categorías, en las que los encuentros suelen ser muy cerrados. El menor despiste te penaliza y te puede costar un ascenso. El Deportivo lo tuvo muy difícil para subir pese a tener cada año la mejor plantilla de la categoría. Y vemos ahí al Real Murcia, al Hércules... Hay más históricos aparte del Tenerife. Y ellos llevan en este nivel muchos años tratando de salir.

Conoce muy bien el mapa del fútbol español más modesto. ¿Qué le sugiere el grupo en el que competirá el Tenerife?

He competido en todos estos campos. Es más, jugué en el Pontevedra, en el Racing de Ferrol... Son clubes con su historia, su masa social y su prensa. Son rivales duros. También están la Ponferradina, el Avilés, que cuenta con el respaldo de un nuevo grupo inversor... Son equipos que no tiene tanto nombre, pero son muy duros. Costará mucho, pero conociendo al cuerpo técnico y viendo la plantilla que se está formando, creo que el Tenerife podrá estar arriba.

¿Qué recuerdo guarda de su etapa con Cervera como técnico?

Muy bueno. Al principio jugué más con él y después tuve que salir cedido (al Guijuelo). Luego regresé al equipo. Es el mejor entrenador que he tenido a nivel defensivo. Trabaja muy bien y logra que sus equipos sean muy compactos, aguerridos y solidarios. La temporada pasada ya se notó cuando llegó al Tenerife. Eso no dio para alcanzar la permanencia porque la desventaja de puntos era muy grande. Además, él siente los colores, es de laIsla y esas son ventajas que, quieras o no, también suman.

¿Cómo vivió el descenso del Tenerife a Primera RFEF? ¿Le pareció un caso irreversible?

Desde el principio, las sensaciones fueron raras por los problemas extradeportivos que surgieron. Se veía que no iban todos a una. A partir de ahí, la Liga arrancó mal a nivel deportivo y supongo que eso fue minando la moral de los chicos. Cuando empiezas así, perdiendo partidos, cuesta mucho levantar el vuelo aunque tengas buenos jugadores. El fútbol depende mucho del factor mental. Tener la cabeza limpia es muy importante. Ese fue un problema.

Aitor Sanz es el único que permanece en el equipo de sus últimas temporadas como futbolista del Tenerife. ¿Qué piensa al verlo en primera línea a sus 40 años?

Es un compañero ejemplar. El capitán. Me ayudó mucho cuando estuve allí. Solo tengo palabras de agradecimiento. Espero que pueda vivir un ascenso y que deje al equipo donde merece. Ya le haremos una estatua en Santa Cruz.

Usted también sigue en activo. No hace mucho se anunció su renovación por el Herbania y volverá a competir en Tercera RFEF.

Sí. Me vine a Fuerteventura hace dos años por razones familiares. Tengo una hija y quería estabilidad. Había recibido ofertas de equipos de Segunda RFEF, pero en estas categorías es cada vez más difícil vivir del fútbol. Volví a casa y estoy jugando en Tercera. Además, estoy llevando al equipo alevín del Herbania y me está gustando mucho. Estoy sacando los títulos de entrenador, tengo un trabajo en el Cabildo de Fuerteventura... Regresé por comodidad, por tener más estabilidad familiar, pero sigo conectado al fútbol y jugando. Todavía me queda algún año en activo. En el futuro me gustaría dedicarme a entrenar. Me gusta, creo que se me da bien y le echo ganas.