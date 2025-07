Los restos del naufragio: un pasado 'borrado' en el CD Tenerife

Yussi Diarra fue presentado como fichaje del Cádiz después de que el miércoles se cerrara su traspaso y firmara un contrato de cuatro años de duración. En su primera rueda de prensa como futbolista del equipo andaluz, el centrocampista se mostró «súper agradecido» con Rayco García por el apoyo que le ha brindado. «Me escuchó y me apoyó», contó Diarra sobre el talante del consejero y accionista de referencia del Tenerife. Yussi recordó que llegó al club blanquiazul a coste cero en el verano de 2024 y se ha marchado dejando «un buen dinero» para que su exequipo logre «salir adelante» en Primera RFEF. «Le dije a Rayco que iba a hacer todo lo posible para que el Tenerife saliera beneficiado», insistió Diarra, al que no le faltó el consejo de Álvaro Cervera. «Me comentó que no lo dudara, que el Cádiz y su gente son increíbles».