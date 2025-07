Mensaje del Eldense al CD Tenerife por Simo Bouzaidi

En el CD Tenerife mantienen el optimismo con vistas a que Simo Bouzaidi, extremo marroquí del CD Eldense, sea una de las piezas que le faltan a Álvaro Cervera para completar el puzle para el proyecto venidero 2025/26. No obstante, aún falta por resolver la desvinculación del futbolista, que tiene un año más de contrato con su actual equipo y se ha declarado en rebeldía. Según revelan desde el propio conjunto peninsular, ha presentado una baja médica rubricada en una clínica privada y alega «motivos psicológicos» para no entrenar a las órdenes de Javier Cabello, que sustituye en el banquillo a José Luis Oltra.

Ayer, el Eldense se refirió por vez primera a este asunto. En conversación con EL DÍA, el directivo Alfonso Losa instó al Tenerife «a dirigirse» a ellos, como ya ha hecho algún otro equipo, y negociar. «Que vengan como cualquier club serio, que de momento lo único que sabemos es por gente de fuera. De momento, no se han dirigido a nosotros», explicitó el alto cargo del equipo azulgrana, quien en su día compartió dirección deportiva con Manu Guill y Hugo Rico, ambos ahora en el representativo.

300.000 euros de cláusula

La cláusula de rescisión de Simo asciende a 300.000 euros, pero son negociables. De hecho, la prensa alicantina apunta que la operación podría resolverse por menos de la mitad, pues Bouzaidi es un futbolista que apenas tuvo protagonismo durante el curso pasado. «Que se pongan en contacto con nosotros y hablamos, que además Manu lo tiene muy fácil porque conoce a nuestro director deportivo», aseguran desde el equipo del Pepico Amat.

«Lo que no vamos a hacer es regalar; el Tenerife va a tener que abonar un traspaso como ya ha hecho con otro futbolista», sugirió en velada alusión a la contratación de Jesús de Miguel, proveniente del Castellón. «Nosotros no podemos dejar ir gratis al futbolista», asevera Alfonso Losa, quien se mantiene en contacto con el agente del jugador. Las últimas noticias que tienen por parte del entorno de Simo es que «aparecerá en dos o tres días». El ex del Córdoba no apareció en el momento de las revisiones médicas y tampoco al primer día de la pretemporada. Desde entonces, las únicas noticias que tienen en el Eldense son a través de su representante. De momento, han decidido no ir por las bravas y aún no le han abierto un expediente, confiando en que la operación pueda resolverse de forma amistosa y por la vía del diálogo. Bouzaidi ya ha transmitido en sus círculos más privados su voluntad de jugar en el Tenerife, si bien también le quiere el Nástic. El equipo catalán sí que ha llamado a las oficinas del Eldense, lo mismo que el CD Lugo.