El CD Tenerife anuncia un ahorro de tres millones de euros en salidas

Más de tres millones de euros de ahorro. El director deportivo del CD Tenerife, Manu Guill, anunció este martes que las desvinculaciones ya anunciadas por parte del representativo han sido todas a coste cero para las arcas del club blanquiazul. Las más difíciles (Juande Rivas y Adri Guerrero) se resolvieron favorablemente, la de Teto ha sido por la vía del traspaso a un club de Malasia y la de Yussi Diarra, subrayó el portavoz del club, ha sido por decisión del propio jugador maliense.

«Es una cuestión que debe explicar él mismo; es el propio futbolista el que nos pide salir por una cuestión personal. Y tampoco para el club es plato de buen gusto quedarse con un futbolista que vaya a estar a disgusto», indicó después de que no fructificasen los intentos del área deportiva y la propiedad para conseguir la renovación del centrocampista.

Guill también reseñó que hay futbolistas aún por venir y reveló que las bandas son una de las parcelas que quedan por apuntalar. En este sentido, uno de los nombres que más gustan es el de Simo Bouzaidi. «Nosotros le llevamos al Eldense», recordó el arquitecto del plantel, sin entrar en más detalles por su deseo de «no hablar de futbolistas que no tienen contrato con el Tenerife». De momento, el extremo marroquí se ha declarado en rebeldía en su actual equipo, que se niega a dejarle salir gratis.

Guill dio algunas noticias más durante su alocución ante la prensa, que se produjo en el marco de las presentaciones de Jeremy Jorge, Mahamadou Balde y Jesús de Miguel. Por vez primera, dio por hecha la desvinculación del majorero Jorge Padilla. «Está entrenando y apretando fuerte; creo que fue una buena apuesta la de hacerle profesional para la segunda vuelta, pero el cuadro técnico es el mismo y el año pasado apenas jugó», remarcó el director deportivo. Por otro lado, se refirió a la situación de Maikel Mesa, a quien el club abrirá las puertas y dará facilidades de salida «si viene con una propuesta irrechazable». En este sentido, recordó que el profesional lagunero ya tiene 33 años y que ha hecho siempre un gran esfuerzo por estar en el Tenerife. Su desvinculación no se contempla, pero tampoco se descarta.

Guill aún espera un refuerzo para la banda y confirma que habrá más desvinculaciones en los próximos días

Antes, el responsable de los fichajes se refirió a los tres presentados este martes, todos ellos de perfil ofensivo. «La afición nos demandaba al principio que faltaban delanteros y extremos. Aquí los tenemos», presumió. Del grancanario Jeremy Jorge, destacó «su magia y calidad», y le definió como «un futbolista que juega en las dos bandas, aunque se encuentra más cómodo en la izquierda, a pie cambiado, es habilidoso y le gusta tener el balón». «Se asocia bien y ya ha debutado en máxima categoría con el Getafe. Es canario, no tinerfeño, aunque pronto lo va a ser», bromeó.

Respecto a la contratación de Jesús de Miguel, apuntó del ex del Castellón que «es un futbolista contrastadísimo». Asimismo, comentó que las negociaciones no fueron fáciles para conseguir su fichaje. «Llevábamos mucho tiempo detrás de él. Fueron muchas llamadas, muchas horas… Él estaba en un buen club, bien valorado y venía de jugar en Segunda División. Ya ha jugado en Primera RFEF. Fue difícil sacarlo de su equipo y convencerlo, pero está seguro de estar aquí con nosotros. Nos va a dar muchísimo porque será la punta de lanza, el delantero de referencia, ese hombre que juega bien de espaldas, que tiene gol y tiene trabajo. Es una apuesta segura. No le vamos a pedir goles, pero sí ese compromiso y esa manera suya de jugar, de implicarse y de ser relevante en sus equipos. Además, como persona, es un diez», completó.

De Balde, reseñó su proveniencia. «Llega de la Lazio, ya debutó con el primer equipo este año contra Braga y Real Sociedad en la Europa League. Le gusta también jugar a pierna cambiada, pero puede hacerlo en punta, ir al espacio… Viene de una cantera importante. La sensación es que tiene mucho potencial y recorrido aún», aseveró. La plantilla no queda cerrada aún. «Pero para que vengan más futbolistas, antes tienen que salir». Aviso a navegantes. El mercado no está cerrado, ni mucho menos.