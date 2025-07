Álvaro se suma al grupo desde el día uno

Con el grupo, desde el primer día. Álvaro Cervera decidió ayer la incorporación de Álvaro González Soberón (Potes, 1990) a los entrenamientos con el representativo desde el primer día que estaba disponible. El zaguero cántabro había aterrizado la noche antes en Los Rodeos «con muchas ganas» de sumarse al plantel y al proyecto. «Si estoy aquí, es porque quiero estar», ha sido su mensaje más contundente.

González había recibido un permiso del club para resolver un asunto de índole estrictamente familiar. «Quería arreglarlo para no tener que volver de nuevo a la Península y estoy ya a total disposición del club; tengo ganas de conocer a los compañeros, a los entrenadores y a los técnicos. Me gusta el fútbol y me gusta trabajar; y sigo estando preparado para lo que venga, seguramente con un año bonito por delante», adujo.

Durante los días previos a su llegada, González ha estado entrenándose en solitario en Santander para que apenas se notara este tiempo de ausencia en el grupo. Tal y como estaba previsto, Álvaro arribó a la Isla a tiempo para ser de la partida en el primer amistoso de la pretemporada, lo cual convierte su probable estreno contra Las Palmas en uno de los grandes alicientes de la cita del sábado.

«Haremos una integración poco a poco porque acabé la liga en Asia el pasado mes de abril, pero quiero competir, que el cuerpo está habituado a ello; iremos en progresión y estaremos a punto para cuando empiece la competición oficial», reseñó.

«Si vuelvo a España es porque quiero estar más cerca de mi gente», expuso González tras cerrar su periplo malayo en el Johor. Antes, había jugado en destinos tan lejanos entre sí como Marsella (con el Olympique) y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Del Tenerife, remarcó que «siempre ha sido un grande» y apuntó como objetivo «volver a ver al club donde merece estar otra vez». Y aunque su fichaje ha levantado una altísima expectación e ilusión, quiso rebajar las expectativas con su verbo: «Yo he venido a poner de mi parte, con toda la humildad en el mundo».

«Me gusta trabajar y demostrar que estoy listo para grandes desafíos, como el que nos espera esta temporada», fue otro de sus mensajes. En cuanto a su condición física, valoró que se siente «joven» y recordó que las lesiones le han respetado a lo largo de su vasta trayectoria deportiva.

En el fútbol español, Álvaro ha jugado para Racing de Santander, Villarreal, Real Zaragoza y Espanyol. Con su incorporación, la zaga no queda cerrada del todo, pero casi.

En el lateral izquierdo competirán por la titularidad Marc Mateu y Ander Zoilo, ya ambos integrados en el grupo desde el primer día de entrenamientos; mientras que en la derecha protagonizarán una sana competencia dos productos de la cantera como David Rodríguez y César Álvarez, con ligera ventaja para el primero, con un bagaje y recorrido mayores.

Es en el eje de la retaguardia donde aún se prevé algún movimiento más. En las últimas fechas, la dirección deportiva ha confirmado «sí o sí» la continuidad de Anthony Landázuri, a pesar de que se especuló con su salida para alimentar así sus opciones de ir al Mundial con Ecuador; y además también ha apostado por quedarse José León Bernal, que tenía una cláusula de adaptación salarial por descenso. Ahora con Álvaro también en nómina, la intención del club es completar la zaga con un futbolista más.