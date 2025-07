La historia del primero en venir

Hay varios motivos que explican por qué fue Marc Mateu Sanjuán el primero de los nombres en confirmarse para el nuevo Tenerife. El veterano lateral valenciano no dudó en alistarse en el proyecto del representativo incluso antes de que se clarificase el futuro del club en la decisiva asamblea del 4 de julio. Ha firmado por dos temporadas

Hace ya un mes y medio desde que el CD Tenerife anunció por sorpresa un día de junio el nombre de su primer fichaje. La temporada anterior no había hecho sino acabar y la afición blanquiazul aún estaba reponiéndose del mazazo anímico por el descenso. Y entonces, llegó él. Fue Marc Mateu Sanjuán (Valencia, 34 años) el primer refuerzo en anunciarse. Así ocurrió por varios motivos: el primero, porque ya estaba libre de cualquier vínculo con otro club y su contrato estaba firmado desde hacía días; y el segundo, porque su incorporación suponía una diáfana declaración de intenciones. Con Mateu, viene al representativo un futbolista contrastado, experimentado y con cierto renombre. Sus números hablan por sí solos (casi 300 partidos en Segunda) pero también dicen mucho sus propias palabras. Este recorrido a través de sus declaraciones de los últimos años descubre a un tipo con muchas historias a sus espaldas, la espinita clavada de no haber jugado nunca en Primera y la vocación de alargar su carrera todo lo que pueda. Con el Tenerife ha firmado por dos campañas.

Un sambenito.

Mateu Sanjuán arriba al proyecto blanquiazul curtido en mil batallas. Revela que en su día las pasó canutas en el Zaragoza, donde le despidieron por motivos disciplinarios cuando era muy joven. «Algunos pagamos el pato de todo un año por hacer mucha gente lo que nosotros hicimos en un momento puntual. Nos abrieron un expediente disciplinario, no por mala conducta, pero sí por lo que hacíamos fuera del terreno de juego. Y lo sucedido, ese sambenito, me persiguió algunos años, porque cuesta quitarlo. Eché en falta que no fueran tan duros en las decisiones que tomaron al final de esa temporada, aunque obviamente algo de culpa también tuve yo», admite. Fue por una juerga.

Reinventarse.

«Salí un poco escaldado de allí pero no es verdad que le tenga odio ni me disguste [el Zaragoza], pero no es el equipo de mis amores. No se portaron muy bien conmigo, es bonito ir a jugar en La Romareda y hay buen ambiente pero mi sensación hacia ellos es de normalidad, como cualquier otro equipo de la categoría», decía recientemente antes de regresar a la capital de La Pilarica. Lo hizo con el Eldense, su última estación antes de recalar en el representativo. Durante su vasta carrera, Mateu ha lucido los escudos de equipos tan dispares como Numancia, Levante o Castellón. Cada uno «con su estilo», explica.

Lo que le faltó.

El lateral valenciano fue partícipe de un ascenso a la máxima categoría, con el Levante, pero luego no tuvo opción de quedarse y debutar en la división de oro. «Estuve cerca. En el Levante con Juan Ignacio Martínez lo rocé, porque fui convocado varias veces y tenía dorsal durante media temporada hasta que salí cedido, pero no llegó. Eso está en el debe de mi carrera y, aunque nunca es tarde, es verdad que cada año se aleja un poco más. No me quita el sueño tampoco ni lo tengo marcado ni focalizado como objetivo número uno, estoy contento con lo que he hecho hasta ahora, con mis errores y aciertos», aduce el flamante zaguero blanquiazul a modo de balance.

Marc Mateu Sanjuán / CD TENERIFE

Veteranía.

Durante su última estancia en el Eldense, Mateu se fijaba como meta cumplir los dos años de contrato que firmó con los azulgrana. «Llegar al menos hasta ahí», respondía cuando se le preguntaba por una posible retirada. Que no está cerca. Sus dígitos y rendimiento le granjearon el interés de varios pretendientes, entre ellos un Tenerife que se llevó el gato al agua. «Yo lo que tengo claro es que será el fútbol el que me deje a mí, yo no lo dejaré. El día en que vea que no pueda, que el fútbol no me llega, pues ese será, pero me encanta lo que hago, la vida del futbolista es bonita y salvo que llegue algo excepcional yo no lo dejaré. ¿Cuándo llegará el final? Pues ojalá lo más tarde posible, dentro de 20 años aunque sea», bromeaba en una entrevista concedida a El Periódico de Aragón.

Sus expectativas.

Se sobreentiende que Mateu firma por dos años con el representativo con la voluntad de que el segundo se cumpla en Segunda. «Me encuentro bien. El fútbol da muchas vueltas en poco tiempo, pero no me pongo un límite cuando físicamente me siento bien y las ganas siguen presentes en el día a día. Si aparece algo externo que me diga que es ya, así será. Siempre digo que será el fútbol el que me deje, no yo a él. Estoy de p... madre, tengo esas ganas y no me pongo fecha», ha dicho cuando se le ha preguntado por el aún lejano momento de colgar las botas.

Su perfil.

El largo catálogo de entrevistas que ha ofrecido durante su vasta carrera descubre «un alma mucho más ofensiva», con matices. «Al final vas aprendiendo, casi por castigo, a defender mejor, a hacer otras cosas que antes no tocaban. Me siento ya igual de cómodo haciendo esas cosas distintas a las que hacía antes», relata respecto a su propia evolución como futbolista. Ante todo, y es algo que subraya Oltra, su último entrenador, ejerce el liderazgo desde el silencio, dando ejemplo. «Antes pondría mi virtud más en el trabajo que en todo lo demás. Quizás hay otros jugadores que ofrecen ruletas, caños, regates… Eso es lo que ve la gente, pero soy ante todo un currante y luego viene lo otro. Si hay esfuerzo, el resto aflora solo», define. Pico y pala al servicio del proyecto.