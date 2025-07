Así avanza la operación Diarra: el CD Tenerife intentó sin éxito su renovación y se garantiza al menos 500.000 euros por su salida

La operación Yussi Diarra entra en su recta final. El futbolista de Bamako no disputó el pasado sábado del partidillo que disputó el primer equipo del CD Tenerife con su filial de Segunda RFEF y ayer tampoco estuvo presente en el primer entrenamiento de la semana. Son señales de que su traspaso es inminente. De momento, ha trascendido la cuantía que se garantiza el representativo con su salida (en torno a 500.000 euros) pero no el destino final. El equipo mejor posicionado es el Albacete Balompié, como así informó EL DÍA en su edición del sábado, pero el Cádiz también ha reaparecido en escena con mucha fuerza.

La situación está como sigue: el cuadro manchego ya tiene un acuerdo plurianual con el centrocampista y además ha llegado a las cifras que pedía el Tenerife, que ha sido modulando sus altísimas exigencias iniciales. Ahora bien, el Albacete depende de que se produzca el traspaso de Riki (al Deportivo de La Coruña)para acometer la operación, de ahí que el Cádiz permanezca al acecho. Los amarillos reaccionaron una vez ya había trascendido el acuerdo del futbolista con el Albacete y plantean al Tenerife dígitos muy semejantes.

Fijo y bonus

En ambos casos, los pretendientes del jugador africano están dispuestos a ofrecer un fijo que ronda el medio millón, cifra que permitirá al Tenerife acudir al mercado con recursos suficientes para dar sus últimos retoques al plantel con el que competirá en Primera RFEF durante el curso venidero. Pero además, tanto Albacte como Cádiz plantean cifras adicionales por partidos jugados y si logran el ascenso a Primera División.

La decisión de traspasarle y la posterior comunicación al cuadro técnico que dirige Álvaro Cervera –se le pidió que no le alinease el sábado– son posteriores al intento realizado por el segundo máximo accionista de la sociedad, Rayco García, para persuadir a Diarra de que continúe. Como ha ocurrido también en otras operaciones de este verano, el consejero se ha implicado a fondo para intentar que el maliense siga. No obstante, y según ha podido confirmar este periódico por fuentes del área deportiva blanquiazul no resultaron fructíferos.

En las conversaciones entre el futbolista y Rayco, el primero le trasladó al segundo que le ha costado mucho aterrizar en el fútbol profesional y que los clubes interesados en su fichaje le ofrecen el primer gran contrato de su carrera. Nunca antes pudo manejarse en cifras como las de ahora, con el factor decisivo de que, si se va, podrá seguir compitiendo en la Liga Hypermotion. Según las mismas fuentes, García Cabrera comprendió la posición de Diarra y, pese a la importante apuesta que el club estaba decidido a hacer para que se quedara (como antes se intentó también con Edgar Badia), se accedió a entender las inquietudes del jugador y se transmitió a la dirección deportiva que avanzara en las gestiones para el traspaso, que se ha agilizado mucho a lo largo de las últimas horas con la intención de que esté listo y firmado antes del comienzo de los amistosos de pretemporada.