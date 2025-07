Edgar Badia: «Una parte de mi corazón me pedía que siguiera en la Isla»

¿Cómo están siendo los primeros pasos en su nuevo club?

La verdad es que está siendo una adaptación muy rápida. Me he encontrado un grupo de futbolistas y humano fantástico. León es una ciudad que no conocía y de la que todo el mundo me había hablado bien;es un sitio acogedor, con una calidad de vida espectacular. Y con todos los servicios para mi familia, que eso ha sido muy importante para mí. Estoy muy contento.

¿Qué balance hace de su etapa en el CD Tenerife?

Fue una etapa muy bonita en lo personal, a nivel familiar. La verdad es que el nacimiento de mi hijo, chicharrero, me lo quedo para siempre. Y a nivel futbolístico, fui muy feliz en un vestuario que estaba en una situación muy complicada cuando yo llegué. Siendo realista, cuando firmé ya sabía que había muy pocas opciones de permanencia. Aún así, me propuse el objetivo de hacer la hazaña e intentar que el Tenerife, que es un histórico y un club muy grande, no tuviera que dejar el fútbol profesional. Al final no se pudo conseguir y me fui triste porque me hubiera encantado conseguirlo y estar mucho más tiempo. Eso sí, me fui con la consciencia tranquila porque lo dimos todo. Yo individualmente, la verdad es que me vacié y a nivel colectivo ocurrió igual. Aunque la clasificación diga que no estuvimos cerca, realmente creo que sí tuvimos opciones rales. Fue una pena no conseguirlo.

¿Saca alguna conclusión positiva o aprendizaje de sus meses en la Isla y en el club?

Sí. La conclusión: lo que depende de uno es vaciarse al máximo, darlo todo aunque tengas un objetivo que sea prácticamente imposible, como era el caso cuando yo llegué; y es un aprendizaje, sí, para el fútbol y en la vida. Como te digo, realmente sentí que podíamos conseguirlo. Otro aprendizaje es lo que percibí desde dentro: que el Tenerife es un club histórico lo sabe todo el mundo, pero además tiene una maravillosa afición y una isla que se vuelca con el fútbol. Eso fue un gran aprendizaje también y por supuesto fue un honor haber sido el portero del Club Deportivo Tenerife.

En poco tiempo, logró dejar huella en la afición y también en el club. De hecho, quisieron renovarle.

Al final también es una etapa que me ha marcado mucho a mí; la verdad es que una parte de mi corazón se queda en Tenerife, a pesar de haber estado solo seis meses. Fue una etapa muy intensa, con muchos sentimientos; y estoy feliz de que la gente me exprese todo ese cariño, que es mutuo. Se lo tengo también a la gente del club y a los nuevos propietarios, que se han puesto manos a la obra desde el primer día para cambiar la dinámicay para hacer un proyecto fantástico.

¿Cuánto de cerca estuvo la opción de renovar?

Una parte de mi corazón me decía que siguiera, pero luego teníamos que valorar otras cosas. Tengo dos niños pequeños y a nivel familiar queríamos sentarnos a estudiar todas las opciones que nos ofreciera el mercado. Así que nos pusimos una fecha límite y me llegó esta oferta de la Cultural que reunía muchas cosas para que haya tomado la decisión de venirme. Pero en mi cabeza y mi corazón sí hubo momentos que pensé que me quedaría y que podría ser el portero de ese nuevo proyecto que se está gestando. Dentro de sus limitaciones, el club hizo una apuesta por mí. Con la propiedad nueva he tenido muy buena sintonía desde la primera vez que tomaron las riendas del club y la sensación es que van a hacer un gran proyecto, al cual le deseo todo lo mejor. Creo que el Tenerife está ahora en las mejores manos, no tengo ninguna duda y la verdad es que estoy convencido, y así lo espero, de que en solo un año logren volver al fútbol profesional. Respecto a mi decisión, repito: puse en la balanza todo lo que me fue surgiendo y la gran oferta de la Cultu, y todo lo que me ofrecían, me hizo tomar esa decisión de no seguir.

Volvamos al principio, ¿cómo fue la sensación de bajarse del avión y ser titular desde el primer día?

Yo entrené como si no hubiera un mañana cuando rescindí el último día del mercado. Tras muchas ofertas y posibilidades decidí esperar algo que me motivara y jugar en un histórico como el Tenerife, en la situación que estaba, que era un gran reto. Acepté por eso y lo he disfrutado mucho, pero llegué preparadísimo para jugar y convencido de que podría sumar. Entrené muy fuerte mientras estuve sin equipo y creo que mi rendimiento fue casi inmediato. Obviamente necesité algunos partidos para mostrar mi mejor nivel, pero también la ayuda de la llegada del nuevo míster fue clave para cambiar la dinámica tras las vacaciones de Navidad. Álvaro hizo que todo el equipo mejorara y ahí sí es verdad que ofrecí un rendimiento distinto. Con él, llegamos a querer la salvación. El momento más duro fue la derrota contra el Eldense en casa, que hizo mucho daño porque dije es un rival directo. Sin embargo, no dejamos de creer. Nos impulsaron tres victorias seguidas y luego nos encontramos con muchas decisiones comprometidas. En muchos casos, estando en la fina línea de que podían caer de nuestro lado o no hacerlo, siempre fueron en contra.

¿Qué le sugiere el fichaje de Dani Martín por parte del Tenerife?¿Queda la portería en buenas manos?

Sí, estoy súper convencido de que la portería queda en grandes manos. Creo que ha sido un acerto por parte del club apostar por un portero de su nivel. Pienso que les va a dar muchas alegrías, que va a poder dar el rendimiento que se espera de un equipo como el Tenerife y le va a ir genial. No lo conozco personalmente pero sí de haber jugado contra él y tiene un gran nivel. Por lo que leo desde fuera, me gusta mucho el proyecto que se está haciendo, los fichajes que están haciendo y creo que va a hacer un gran equipo para volver en un año al fútbol profesional.

El puesto de segundo portero podría quedárselo un portero de la tierra. ¿Qué destacaría de los canteranos a los que conoció?

No tengo ni idea de quién va a acabar en ese rol, pero sí es verdad que tanto Aragoneses como Gabri de Vuyst, igual que todos los porteros que han llegado a subir, han demostrado que en el club hay una gran cantera de porteros. Desde el primer día vi que había una gran base y a partir de ahí ya es una decisión del club de apostar por un determinado perfil, por un canterano o firmar a otro jugador más. Pero respondiendo a tu pregunta, sí estoy convencido de que tarde o temprano alguno de estos canteranos tendrá la oportunidad y demostrarán que tienen. Gabri, que fue el que más entrenó con nosotros, demostró que es un chico trabajador, humilde y que nos ayudó en todo. Fue un placer entrenar con él.

Y me decía antes que, si tuviera que destacar qué es lo mejor del club y la Isla, lo tiene claro...

La afición, claro. La sensación de tener a una isla entera volcándose con su equipo. En el Heliodoro y pese a la situación disfrutamos de grandes tardes más allá de cual fuera la situación clasificatoria y así logramos firmar una gran segunda vuelta. Allí disfruté compitiendo cada semana. Si creímos en el milagro fue gracia sal ambiente que se genera, al club, a la masa social que tiene, que es su gran patrimonio. Y también me gustaría destacar al gran cuadro técnico que llegó. Para mí ha sido de los más top que he tenido en toda mi carrera; nos ayudaron muchísimo a revertir la situación, a cambiar la dinámica, a creer que era posible... En cuanto a la preparación de partidos, con toda la experiencia que tienen, el míster, la verdad es que nos ayudó muchísimo. No es que Cervera me sorprendiera porque ya lo sabía, pero sí que quiero destacarlo.

Así que interpreto que no cierra las puertas a volver algún día.

Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro Como te he dicho, una parte de mi corazón deseaba quedarse. Ahora queda en buenas manos, tanto por su propiedad como por su cuadro técnico. Nunca voy a cerrar la puerta al Tenerife porque he estado muy a gusto allí y la verdad es que espero, ya te digo, que estén pronto donde merecen.