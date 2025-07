Simo quiere salir del Eldense y firmar tres años con el CD Tenerife

El CD Tenerife ha decidido abrir un compás de espera antes de acometer sus últimos fichajes en este mercado veraniego. En total, ya suma 11 fichajes (doce si se contabiliza al ya apalabrado Cris Montes) y el representativo aspira a hacer al menos tres o cuatro incoporaciones más. Uno de los futbolistas a los que vigila la dirección deportiva es un viejo conocido para Manu Guill, el extremo marroquí Samu Bouzaidi, que ya tiene decidido romper amarras con el CDEldense aunque con los azulgrana todavía tenga contrato en vigor (hasta junio de 2026).

El jugador africano –aunque nacido en Olot– no fue importante para Dani Ponz ni para José Luis Oltra, los dos técnicos que pasaron por el banquillo local del Pepico Amat durante el curso pasado, si bien su equipo no está dispuesto a transigir que salga sin antes acordar un pago relativamente cuantioso por su traspaso. Durante la campaña anterior, su cuota de participación no excedió de los 300 minutos en la Hypermotion, donde no logró continuar con las prestaciones crecientes que se le adivinaban en el Córdoba. Solo sumó dos titularidades. Ahora, Simo pretende anticipar su adiós al Eldense y enrolarse en un nuevo proyecto. Le siguen de cerca Nástic de Tarragona y Huesca, pero es en Tenerife donde quiere jugar. Así se lo ha transmitido a su círculo más próximo, al que ha trasladado haber recibido una propuesta por tres temporadas. Según Radio Elda, en la Isla podría cobrar entre 120.000 y 150.000 euros anuales, retribución muy superior a la que le correspondería este curso en su actual equipo.

Romper amarras

Bouzaidi ha decidido ir por las bravas. Después de detectar que el Eldense no aceptaría su desvinculación sin que alguno de sus pretendientes pase previamente por caja, el marroquí no se presentó el pasado lunes a la cita para pasar los reconocimientos médicos ni tampoco el martes al primer entrenamiento de la pretemporada a las órdenes de Javi Cabello. El club no ha emitido comunicación pública alguna a través de sus canales oficiales, pero su ausencia en las primeras imágenes de la sesión preparatoria que abría el trabajo estival ya llamó la atención de sus seguidores, que le echaron en falta y así lo hicieron saber a través de las redes. Por lo pronto, y según ha podido confirmar EL DÍA, la intención del Eldense es enviarle un burofax para recordarle cuáles son sus compromisos contractuales, así como las consecuencias de un posible quebrantamiento unilateral de su relación laboral con el equipo del Pepico Amat.

Simo, junto a Manu Guill en su presentación con el CD Eldense. / El Día

Al Tenerife, un fichaje como el de Simo le valdría para cubrir una de las demarcaciones que aún tiene coja. De hecho, el club había hecho hincapié en sus últimos movimientos en las posiciones de extremo y central, si bien el eje de la retaguardia deja de ser una prioridad con la confirmación de la continuidad de Anthony Landázuri y también la de José León, que ha aceptado quedarse y ya no piensa en salir de la entidad este verano.

Los datos

Nacido el 16 de noviembre de 1991, Simo Bouzaidi arribóal Eldense en agosto de 2024 procedente del Córdoba CF, donde firmó destacadas cifras en Primera RFEF, justo la categoría a lq ue ahora aterriza el Tenerife. En la competición de bronce firmó 23 goles y 11 asistencias en un total de 111 partidos. El atacante marroquí se formó en la cantera del Sevilla FCy firmó con el club de Elda hasta 2026. En el nuevo cuadro técnico alicantino ya se hacen a la idea de que acabará saliendo. El Tenerife está muy bien posicionado.