La ‘marca CD Tenerife’ como principal reclamo para los fichajes

Marc Mateu, un lateral y también extremo valenciano de 35 años, Juanjo Sánchez, un centrocampista sevillano de 25, y Dani Martín, un portero asturiano de 27, tienen en común la profesión que comparten y, desde hace una semana, el equipo en el que juegan, un CD Tenerife al que no rechazaron cuando se cruzó en sus caminos. Los tres, presentados como fichajes en la oficina All in one de CaixaBank, coincidieron en afirmar que ahora pertenecen a uno de esos clubes a los que no se les puede dar una respuesta negativa, aunque esté en Primera RFEF.

"Cuando te llama un club como este, te está llamando un grande de Segunda e incluso de más arriba, y dejas a un lado la categoría en la que se encuentra", comenzó diciendo Marc Mateu, un futbolista con 376 partidos disputados en LaLiga Hypermotion, los últimos, la campaña pasada con el Eldense.

En términos similares se manifestó Juanjo. "Todo fue muy rápido", contó el exmediocentro del Rayo Majadahonda y el Mérida, los equipos en los que tuvo recorrido en Primera RFEF (84 encuentros). "Si te llama el Tenerife, piensas en poder vivir una experiencia, en disfrutar de un estadio como el Heliodoro... No es algo que te pase cada año", reconoció el lebrijano.

De vuelta a Canarias

Y con Dani, más de lo mismo. "Si un club como el Tenerife te dice que quiere contar contigo, todo lo demás se esfuma; te centras en su proyecto, en las posibilidades que tienen el equipo y la Isla... Lo dudé poco. Sabía que quería venir. Era lo que más me ilusionaba y lo que más me llenaba como persona y como profesional", confesó el gijonés, un guardameta que pasó una parte de su infancia entre Fuerteventura y Lanzarote por los compromisos laborales de su padre, Miguel Ángel, que fue portero del Pájara Playas y el Lanzarote.

Dani lo tiene tan claro, que incluso está decidido a echar raíces en su nuevo destino profesional. Sería una señal de haber conseguido, al fin, estabilidad en su carrera. "He ido de un lado para otro en los últimos años: salí cedido al Málaga cuando estuve en el Betis, luego me fui al Andorra y no cuajó la cosa, tampoco en Elda...Y lo que más me motiva ahora es tener una estancia muy larga en el Tenerife y formar una familia aquí con mi mujer", compartió el arquero.

En el momento de darse a conocer a la que ya es su nueva afición, Mateu se definió como un futbolista "trabajador", independientemente del prestigio que ha ganado por su calidad en el golpeo al balón con su pie izquierdo. "Me centro en trabajar, en correr, en ayudar a los más jóvenes... Esa es mi mayor motivación. Me considero humilde, respetuoso y, sobre todo, buen tío y currante", afirmó.

Sánchez fue en la misma línea, la de un obrero del fútbol que no ahorra "en el esfuerzo" y que tiene "buen criterio" con el balón. "Creo que soy mejor jugador cada año porque, al final, voy aprendiendo cosas, y ahora más aún por tener la suerte de compartir mi posición con Aitor Sanz", añadió.

El mal recuerdo de Dani

Martín no se describió, pero sí repasó un episodio amargo que vivió en un partido contra el Tenerife, el celebrado en el campo del Eldense en la primera jornada de la campaña pasada. Ese día ganaron los locales, que tuvieron que reaccionar tras un error de su portero que aprovechó el Tenerife para empatar. Pasado casi un año, Dani recordó que estaba pasando "un momento muy difícil" en su vida. "No estaba para jugar, pero el entrenador tomó la decisión de ponerme", continuó. "Todo iba bien, pero yo estaba pensando en otras cosas y ese gol me lo metí yo. No fue algo normal, aunque todos fallamos. No conozco a nadie que no haya cometido un error. Pero no se queden con eso, estén tranquilos", transmitió el portero.

Pasando a otros temas, Marc aseguró que, después de llevar diez temporadas seguidas casi sin parar –Numancia, Castellón, Huesca y Eldense–, se encuentra "genial físicamente". Ahora volcará esa energía en la búsqueda del único objetivo del Tenerife, un equipo que será el rival a batir en Primera RFEF. "Para mí es una motivación ser el coco de la categoría", asumió el carrilero zurdo, que ya sabía lo que era tener a Álvaro Cervera como entrenador. "Viví una experiencia con él en el Real Unión de Irún–10/11–. No jugué mucho. Yo era otra clase de persona, otro tipo de futbolista, pero él sigue siendo muy parecido, ha cambiado poco", relató.

El premio que perseguirá el Tenerife en la temporada 25/26, el del ascenso a Segunda, es el mismo por el que luchó Juanjo la campaña pasada. Lo hizo con el uniforme del Mérida. El equipo extremeño se clasificó para la promoción, pero cayó en la primera ronda a manos de la Real Sociedad B. Desde esa experiencia, el mediocentro recomienda avanzar por la competición con "humildad y respeto a todos los adversarios".

Es una receta que también aplica Dani. "Nunca puede faltar la humildad ni el trabajo, pero en el día a día", sostiene el asturiano. "Y también es muy importante la unidad, porque seguramente llegarán momentos difíciles y perderemos algún partido y no estaremos arriba del todo", advirtió con el convencimiento de que "hay que poner el foco" en el ascenso.

La descripción de Manu Guill

Así se expresaron tres de los fichajes de un Tenerife diseñado por Manu Guill, quien destacó, entre otras cosas, "la importante trayectoria en el fútbol" de Marc Mateu. "El Espanyol ofreció mucho dinero por él en el mercado de invierno de este año, pero al final no pudo ser", dijo sobre la ventana a Primera que le abrió al lateral valenciano. "Es zurdo, cubre las dos posiciones, la de lateral y también por delante, tiene una pierna izquierda que es un guante y un golpeo espectacular", remarcó.

De Juanjo dijo que es un mediocentro que también puede ejercer de ocho. "Es incansable, un futbolista con muchas piernas, muy físico, pero no exento de calidad. Además, es un llegador y supera líneas con el balón", detalló Guill.

"Y Dani tiene una trayectoria espectacular a sus 26 años, pero necesita encontrar su sitio y tener estabilidad, tranquilidad y confianza", apuntó sobre un portero que fue internacional sub 21 y que "es un lujo" en Primera RFEF y también para Segunda División.