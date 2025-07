Manu Guill considera que "la columna vertebral" del nuevo CD Tenerife "está muy clara"

El CDTenerife 25/26 comenzó la pretemporada el pasado jueves con la ventaja de contar con una base estable sobre la que ir creciendo, "una estructura muy clara", tal como afirmó el director deportivo Manu Guill en la presentación de tres de los once fichajes realizados por el club este verano, el portero Dani Martín, el lateral y también extremo zurdo Marc Mateu y el centrocampista Juanjo Sánchez. Y no es que la plantilla ya esté cerrada –el mercado de verano seguirá operativo hasta el 1 de septiembre–, pero poco falta para que queden cubiertas todas las necesidades detectadas por los responsables de la entidad blanquiazul en materia deportiva. La frecuencia de altas bajará notablemente en los próximas días, pero seguramente crecerá cuando se aproxime el debut del equipo en la competición en un «arreón» que servirá para redondear el plantel.

Guill aseguró que la "columna vertebral" del nuevo Tenerife "está clara". Hay un portero que parte como titular, Dani Martín; un centro de la defensa que sí podría estar sujeta a algún refuerzo que acompañe a Landázuri, José León y Álvaro –es el único de los fichajes que no ha podido viajar aún a la Isla–; un centro del campo de garantías, liderado por Aitor y reactivado con Calavera, Juanjo y Fabricio; y una "parte de arriba" que no se queda corta: Enric Gallego, Jesús de Miguel y Mahamadou Balde. Todo eso, sin contar a los laterales, extremos, mediapuntas...

"Ya tenemos una base", resumió Guill antes de dar a conocer el resto del plan. "Ahora vamos a dejar que avance la pretemporada para ver dónde podemos tener carencias, y junto al cuerpo técnico, evaluar esas situaciones", expuso dándole su espacio a los canteranos. "Hay jugadores de la base que queremos analizar para ver si son las piezas que nos faltan y conformamos con ellos una plantilla que nos pueda dar para conseguir el objetivo que tenemos", continuó.

Los fichajes que faltan

Manu prefirió no atarse a un número concreto de refuerzos, aparte de los once ya firmados. El resultado final dependerá de los futbolistas con contrato que salgan del Tenerife. "En función de eso, tendremos más o menos fichas", observó. "La idea es parar ahora un poco con las altas, ver cómo está el mercado, analizar la plantilla para saber qué posiciones tenemos que reforzar y, a partir de ahí, volver al mercado y afrontar un arreón final que ya tenemos en mente;no puedo dar un número, pero sí decir que habrá nuevas incorporaciones", avanzó el alicantino, que tuvo que hacer "muchas cosas" cuando llegó a un Tenerife que había descendido a Primera RFEF. "Tuvimos que rearmar al equipo prácticamente desde cero y dar muchas salidas con situaciones contractuales difíciles; nos encontramos contratos elevadísimos, desorbitados para la categoría", aseguró con la satisfacción de haber resuelto esos casos sin un coste añadido para el Tenerife. "Y seguimos, porque hay bastantes situaciones por resolver", señaló.

Mo Dauda, inasumible

Una de ellas es la de Mo Dauda, un futbolista que tiene nivel de sobra para destacar en Primera RFEF –"viene de marcar seis goles en la segunda vuelta con el Ibiza"–, pero cuyo contrato es "inasumible" para cualquier club de Primera RFEF. "Vamos a intentar buscarle la mejor salida, porque económicamente es imposible sostenerlo. Si no, miraremos alternativas. Pero la idea es que vaya a un sitio en el que le puedan pagar lo mismo que cobra aquí", argumentó Guill.

Landázuri, León, Diarra...

Siguiendo con otros casos particulares, advirtió de que Anthony Landázuri "se tiene que quedar sí o sí" en el Tenerife. El ecuatoriano pasó a pertenecer al club después de la ejecución de una cláusula de compra de sus derechos y cuenta para Cervera. "Otra cosa es que recibamos una propuesta irrechazable, pero a día de hoy esa puerta está cerrada", zanjó el dirigente.

Lo mismo sucede con otro de los defensas del plantel, José León, que también tiene contrato en vigor. Su condición de central zurdo es un valor añadido, porque "hay poquitos como él en la categoría". Aparte de eso, el madrileño atesora una "trayectoria importante" en el representativo. "Nuestra idea es que se quede", concluyó Guill.

¿Y Youssouf Diarra? Al igual que Luismi Cruz, que fue traspasado al Deportivo, Yussi es de los pocos blanquiazules con pretendientes. La diferencia está en que el Tenerife no ha recibido una propuesta convincente. Y en el club no descartan que continúe en el equipo. "Tendría que venir algo irrechazable, que merezca la pena. Y si no, no va a salir", aclaró Guill, convencido de que el consejo de administración presidido por Felipe Miñambres no autorizará ningún traspaso a la baja. "A pesar del descenso, desde la dirección no se nos ha transmitido la necesidad de tener que hacer ventas, ahora no es ninguna prioridad", avisó.

La intervención del director deportivo en la oficina 'All in One' de CaixaBank sirvió para despejar más dudas. Una de ellas, la relacionada con la vacante dejada por Salvi Carrasco tras su pase al Leiria. En principio, la competencia para Dani Martín llevará la denominación de origen de la cantera, o Gabri de Vuyst o Sergio Aragoneses. "Vamos a ver cómo transcurre la pretemporada y el feeling con el entrenador para saber lo que nos transmite; y ojalá cualquiera de los dos canteranos pueda ser el que compita con Dani", confirmó.

Sergio González y Juande

El que no estará en la plantilla será Sergio González. El cartagenero quedó desligado del club el 30 de junio y optó por no aceptar una "importante" oferta de renovación por tres temporadas. El Tenerife insistió recientemente poniéndose en contacto con el agente del futbolista y la respuesta fue la misma. "A pesar del esfuerzo que hicimos, lo veo bastante complicado por no decir que es imposible", asumió Manu descartando la presencia de Sergio en el equipo.

Tampoco habrá continuidad para Juande Rivas. El central, fichado hace un año, pactó su ruptura con el Tenerife para iniciar una etapa en el Piast Gliwice de Polonia. "Tenía un contrato muy importante incluso para Segunda, le quedaban dos años más aquí y le buscamos una solución a coste cero. El chaval se ha ido a un equipo de Primera, nosotros liberamos una licencia y la operación salió muy bien en lo económico", finalizó el director deportivo del club.