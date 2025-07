Felipe Miñambres espera a Álvaro González "en breve"

La apertura de la primera semana completa de trabajo en la pretemporada del CD Tenerife, contó con la presencia del presidente del club, Felipe Miñambres, que visitó a los técnicos y a los jugadores en la Ciudad Deportiva Javier Pérez acompañado por los consejeros Rayco García y Ayoze García.

Entre otras cosas, Miñambres aclaró que Álvaro González no se ha unido todavía a la plantilla blanquiazul por la necesidad que tiene de resolver antes un asunto personal. Se trata del único de los once fichajes realizados por el club que no se ha integrado aún en la dinámica de trabajo comandada por Álvaro Cervera. Los demás sí se pusieron a sus órdenes el primer día de la puesta a punto, es decir, Dani Martín, MarcMateu, Ander Zoilo, Josep Calavera, Juanjo Sánchez, Fabricio Assis de Souza, Mahamadou Balde, Jeremy Jorge, Nacho Gil y Jesús de Miguel. "En cuanto resuelva un tema personal, se incorporará", explicó Felipe refiriéndose al central cántabro. "Estamos con ganas de recibirlo y de que arregle el problema que tiene; le llevará un tiempo, pero estará en la Isla en breve", añadió.

Juventud y sabuduría

De su toma de contacto con el nuevo Tenerife, destacó que existe una mezcla de veteranía y juventud que invita a pensar que la temporada saldrá bien. "Creo que la gente que sigue de la campaña pasada está con ganas de revancha", comentó pensando en futbolistas como Aitor Sanz, Enric Gallego o David. "Querrán recuperar lo que se perdió", dijo antes de pasar a los recién llegados, que "están muy ilusionados por pertenecer a un club tan grande".

El dirigente se mostró convencido de que, "entre los jóvenes de la cantera y los que han llegado, se va a formar un buen grupo", un Tenerife que "lo va a tener todo", la "ilusión" de los que empiezan y la "sabiduría" de los veteranos. "Se van a conjuntar bien y esperamos disfrutar mucho", apuntó.

Miñambres contó que ha notado una "ilusión renovada" en el comienzo de los entrenamientos, a pesar de la "desgracia del descenso" del equipo a Primera RFEF. "Pero hay que olvidar el pasado y mirar adelante, y eso significa empezar a sumar", advirtió Miñambres con la previsión de que la temporada venidera será "dura y larga", un desafío para el que los blanquiazules "están preparados". En esa línea, indicó que todos los fichajes "saben el sitio al que han venido". Con todo esto, avisó que, "como es fútbol», el Tenerife pasará por «momentos complejos y difíciles", e insistió en que el equipo está «preparado» para afrontar cualquier situación.

"Todo irá bien"

La visión que tienen desde los despachos es la misma. "Estamos ilusionados y tratando de mejorar todos los aspectos", señaló Felipe volviendo al césped en sentido figurado, porque "lo más importante es lo que pasa en el terreno de juego, los futbolistas, el cuerpo técnico y toda la gente que está alrededor del equipo". La confianza es plena, tal como recalcó. "Estamos seguros de que todo irá bien y de que la gente tiene la responsabilidad necesaria", observó para poner un ejemplo, el del delantero Enric Gallego, que acordó con el club la firma de un nuevo contrato por un año ajustado a la nueva realidad económica del Tenerife.

Y no pasó por alto la respuesta del tinerfeñismo en una campaña de abonos que avanza hacia las siete mil reservas de butacas en el Heliodoro. "Nos queda el arreón", recordó. "Pero estamos muy contentos por toda la gente que ya se ha abonado, y también con los patrocinadores. Seguro que iremos a más en todos los aspectos", finalizó en unas declaraciones a los canales de comunicación del club.