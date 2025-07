Enric Gallego: "Seguir en el Tenerife fue siempre mi primera opción"

Con 154 partidos jugados, 226 menos que Aitor Sanz, Enric Gallego se ha quedado como el segundo futbolista de la plantilla del CD Tenerife que más veces ha vestido la camiseta blanquiazul en encuentros oficiales. El delantero catalán seguirá sumando a partir del último fin de semana de agosto, cuando empiece la Primera RFEF; en el caso del equipo que entrena Álvaro Cervera, con la visita al estadio del Guadalajara, el Pedro Escartín.

Pero la continuidad de Enric no estuvo tan clara hace un par de semanas. Y no por el deseo del futbolista o porque no contara para el técnico ni para el club, sino porque su contrato se extinguió el 30 de junio. A partir de ahí se abrió una etapa de negociaciones que terminó con lo previsto, con un acuerdo en el que tuvo su peso la voluntad de Enric de adaptar su sueldo a la realidad económica de un Tenerife que había salido del circuito profesional. Gallego quería continuar y su renovación fue anunciada casi como un fichaje el día 15.

Feliz por seguir un año más

En declaraciones a los canales de comunicación del club, Enric confesó que nunca tuvo dudas sobre su intención de repetir en el Tenerife, con el que se comprometió por una campaña más, la quinta desde que fue contratado por primera vez en el verano de 2021. «Siempre tuve en mi cabeza que la primera opción era seguir», aclaró Gallego, que tampoco estuvo mucho tiempo en el mercado tras el final del curso. «Pudimos llegar a un acuerdo y estoy feliz por seguir una temporada más», remarcó.

El deseo de Enric coincidió con el de Cervera, al que agradeció su confianza. Y no pasó por alto la decisión tomada por los dirigentes del club y el «cariño»mostrado por «la gente» en estas semanas. Una vez normalizada su situación, intentará hacer «lo de siempre», ayudar «dentro y fuera del vestuario en lo que se pueda» y aportar su «granito de arena» para sumar y que «todo sea más fácil». De sus cuatro temporadas en el Tenerife, en tres fue el máximo goleador. En la 21/22, si se tienen en cuenta los dos que marcó en la semifinal de la promoción de ascenso a Primera División ante la UD Las Palmas, su producción fue de doce tantos, uno más que Elady. En la posterior llegó a once y en la 24/25 se quedó en siete. Solo en la 23/24 se vio superado por un compañero: aportó seis por los diez goles de Ángel.

Ahora se reencontrará con una categoría que conoce. Aunque no llegó a jugar en Primera RFEF, sí tuvo un amplio recorrido en Segunda B: 167 partidos con el Espanyol B, Badalona, Olot, Cornellá y Extremadura, y un balance de 60 goles –uno más con el Extremadura en la fase para subir a Segunda en la temporada 2017/2018–.

La mirada al futuro

A sus 38 años –cumplirá 39 en septiembre–, emprende el camino hacia una temporada que «será muy complicada». Pero lo hace con «energías» renovadas, con «máxima ilusión» y, por supuesto, con el propósito de compensar el negativo desenlace del curso anterior. «Fue duro y complicado en muchos aspectos», admitió con la mirada puesta en una campaña, la 25/26, que debería ser diferente. «Podemos hacer un gran año, trabajaremos para que así sea», prometió Enric, para quien «lo más importante» reside en el verano, en «hacer una buena pretemporada, intentar que no haya lesiones y crear un buen grupo». Desde su condición de capitán, participará en la integración de los recién llegados, ni más ni menos que once nuevos compañeros y alguno más que se acabará sumando al plantel. «La clave es formar un buen grupo y creo que lo estamos haciendo bien», advirtió el ariete barcelonés dispuesto a «arrimar el hombro» en cualquier circunstancia.

En cierto modo, Gallego no se mostró sorprendido por la respuesta de la afición tras la apertura de la campaña de abonos –unos 6.5000 pases vendidos–. «La gente es lo más importante. Su apoyo nos da siempre un plus», afirmó.