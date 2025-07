El CD Tenerife aligera la plantilla con una nueva desvinculación

La participación del CD Tenerife en el mercado de verano no está sirviendo solo para sumar nuevos efectivos –ya son once fichajes–. También va dejando por el camino desvinculaciones necesarias de jugadores que no contaban o que preferían seguir sus carreras en otros destinos a cambio de una contraprestación económica para el club isleño.

Dentro del primer grupo estaba Juande Rivas Margalef. El central cordobés, que se unió al Tenerife el verano pasado procedente del Málaga con un contrato de tres años, dejó de pertenecer a la entidad isleña.

Doce partidos entre Liga y Copa

Rivas no terminó de encontrar su sitio en el equipo. Y eso que empezó la Liga 24/25 teniendo continuidad en las alineaciones. Fue titular en las siete primeras jornadas, las cinco iniciales con Óscar Cano como entrenador y las dos posteriores, con Pepe Mel en el banquillo. A partir de ahí ni siquiera tuvo una presencia permanente en las convocatorias. En octubre se vio obligado a parar por un esguince de tobillo, en enero acusó unas molestias en el tríceps de la pierna derecha... Y entre unas cosas y otras, quedó relegado a ser la última alternativa para los técnicos. De manera aislada, Juande participó en la eliminatoria de Copa con el Zamora, tuvo unos minutos luego en la visita liguera al Córdoba y, ya con Álvaro Cervera a los mandos, jugó tres partidos seguidos en febrero, contra el Elche, Córdoba y Málaga. La visita a La Rosaleda, la que había sido su casa, fue, sin avisar, algo así como una despedida anticipada del Tenerife, ya que en los catorce partidos siguientes no tuvo participación.

Las otras bajas

Antes habían quedado desligados del club por finalización de contrato Edgar Badia (fichó por la Cultural Leonesa), Jérémy Mellot (Castellón), Aarón Martín (cedido desde enero por el Al-Qadisiya después de su venta al equipo árabe), Fernando Medrano (Mirandés), Rubén Alves (Córdoba), Waldo Rubio (AEKLarnaca), Álex Cantero (Jagiellonia), José Amo (Lugo), Sergio González, Yann BodigerÁngel Rodríguez, Fabio González y Marlos Moreno. Además, acordaron su salida del Tenerife Nikola Sipcic (Asteras Trípoli) y Adrián Guerrero (Debreceni), mientras que Luismi Cruz se marchó traspasado al Deportivo y Salvi Carrasco, al UD Leiria.

No serán los únicos que cambiarán de equipo este verano. La operación salida tiene más nombres a las puertas. Yussi Diarra maneja mercado, Mo Dauda no encaja en el nuevo proyecto... Queda mercado.