Aridane Santana: "Álvaro Cervera es el entrenador idóneo para volver a ascender al CD Tenerife"

¿Qué tal la vuelta a casa?

Bien, la verdad que muy bien. Ver la Ciudad Deportiva, cómo está, los medios que tiene el club ahora mismo… Al final, uno echa la vista atrás, recuerda lo que vivió en Tenerife, y al compararlo con lo que hay ahora, el crecimiento es una locura.

Y qué alegría volver a ver a viejos compañeros

Sí. Al final, ver gente del club, a Álvaro y a Rober, a compañeros como Aitor… gente de diferentes áreas dentro del club, es positivo. Y, encima, revives épocas pasadas.

Siempre es un viaje donde le afloran los recuerdos, ¿verdad?

Cada vez que vengo para acá son recuerdos positivos. La sensación que tengo al aterrizar aquí es distinta, no es algo que suela experimentar, porque al final son recuerdos muy buenos, gente muy buena que he conocido. Y venir para acá, cuando he podido, la verdad es que siempre ha sido algo positivo.

¿Ha seguido al Tenerife?

Sí, siempre uno está pendiente. Al final, donde uno ha sido feliz, donde ha estado bien, donde tiene gente a la que le guarda mucho cariño… pues, lógicamente, la sigue.

¿En qué se parece la Primera RFEF a la Segunda B que jugó?

Va a ser una categoría muy exigente, como lo fue en su día. Aunque todo ha evolucionado y la competición está reestructurada, el objetivo sigue siendo ambicioso y la dificultad es muy alta. El Tenerife, por su peso, será un rival a batir. Pero viendo los fichajes y el cuerpo técnico, con gente con arraigo e identidad, se están sentando buenas bases para un buen futuro.

¿Y a nivel futbolístico?

Sabemos de la dificultad que tienen muchos campos, pero creo que el Tenerife debe saber adaptarse por el perfil de jugadores que va a tener. Lo más importante es que formen un grupo unido, cohesionado, que entienda la exigencia del club. Cada semana será un partido complicado, y hay que partir desde ahí. Quien comanda el equipo, Álvaro, es alguien que valora mucho esa unión, y creo que lo van a lograr.

Cristo Martín mencionó esta semana que el Tenerife cuenta con el entrenador idóneo para volver a ascender, ¿está de acuerdo?

Hombre, evidentemente sí. Primero por mi experiencia personal, pero más allá de eso, está lo que se vio la temporada pasada en Segunda División, la reacción del equipo, la mejoría que mostró. Ese tiempo ya lo tiene ganado el club y también él, porque ya sabe lo que se necesita.

Marcó 27 dianas en la campaña del ascenso, ¿cómo la recuerda?

Hombre, al final, ese año en concreto fue espectacular, tanto a nivel grupal como individual. Pudimos cumplir todos los objetivos: el club quedó primero, ascendió en la primera eliminatoria, yo fui pichichi a nivel nacional de todos los grupos. Fue el fruto del trabajo de un equipo que estuvo muy cohesionado desde el principio, que sabía lo que quería y lo trabajó cada semana. Los recuerdos que tengo son increíbles.

¿Fue la temporada perfecta?

Fue un año espectacular. Nuestro día a día fue muy bueno, el equipo trabajó muy bien desde el principio. Los entrenamientos eran agradables, el grupo era espectacular y, lógicamente, los resultados llegaban. Pero para que eso ocurra, hace falta un buen día a día.

Frente a un inicio irregular en Segunda, Cervera opta por innovar con Ayoze de nueve y usted muy lejos del área. ¿Le costó digerirlo?

Yo soy una persona que respeta mucho la figura del entrenador y lo que él decida lo acato sin cuestionarlo. Era una categoría nueva, recién ascendidos, y también hay que aceptar de dónde vienes. El equipo no arrancó como queríamos y Álvaro, con su sabiduría, decidió que Ayoze jugara más adelantado y yo por detrás. Desde fuera, cualquiera pensaría que el delantero que acaba de meter 27 goles debería ser el nueve, pero yo lo que quería era jugar. Me daba igual la posición, estaba disfrutando de vestir la camiseta del Tenerife, de estar en Segunda, sabiendo lo difícil que era llegar ahí. Y lo importante es que el equipo empezó a mejorar y Ayoze también empezó a despuntar.

¿Siente orgullo de ver cómo le ha ido?

Lógicamente, para mí es una alegría que a todos los compañeros con los que compartí mi etapa les vaya bien. Me alegro a nivel individual de que a él le esté yendo tan bien, porque eso requiere mucho trabajo y una gran exigencia. Solo puedo felicitarlo por su trayectoria.

Otro que merece capítulo aparte es Aitor Sanz, con quien estuvo en su visita a la Ciudad Deportiva.

Ha hecho la inmensa mayoría de su carrera en el Tenerife, a nivel de Segunda, manteniéndose ahí, siendo un tipo trabajador y humilde. Y al final, cuando necesitas líderes, gente así es fundamental para que las cosas y el vestuario funcionen bien. Creo que él lo ha llevado a la máxima expresión. Mantenerse tantos años en el Tenerife, con la exigencia que eso conlleva, es digno de alabar.

Recordando esa temporada en Segunda, con el Tenerife en zona de ascenso a falta de siete partidos, ¿se mantiene esa espina de no haberlo conseguido?

Queda ese resquemor, claro. Pero hay que verlo con perspectiva: el equipo venía de años complicados, había logrado volver a Segunda, y verte faltando siete jornadas en puestos de playoff es muy positivo. Con 20 años de carrera, esa espinita siempre me queda, porque estuvimos muy cerca. Creo que la temporada fue superpositiva, porque faltando siete jornadas estábamos en playoff, y probablemente faltando diez el club ya estaba salvado.

¿Por qué se cayó el equipo?

Me gustaría poder decir qué falló, lo he hablado muchas veces con compañeros y gente que sigue el fútbol, pero no le encuentro explicación. Primero, la dificultad de la categoría. La Segunda es muy dura, con grandes equipos y plantillas. En los últimos momentos de la temporada, todos aprietan, tanto por arriba como por abajo. A nosotros nos pasaron cosas que son parte del fútbol: goles en propia puerta, goles en el último minuto, como en Jaén. El equipo compitió hasta el final y nos hubiera gustado meternos en el playoff, porque se hizo un trabajo muy grande, pero no pudo ser.

¿Seguirá en el San Fernando?

Ahora mismo estoy libre, así que a ver qué puede salir para seguir jugando. Tengo la ilusión y la suerte de que las lesiones me han respetado. He intentado mantenerme lo mejor posible, sabiendo que llevo ya una trayectoria importante. Pero si salen cosas que me ilusionen, seguiré aportando, porque creo que todavía me queda mucho por dar al fútbol.

Noticias relacionadas El Tenerife se pone en marcha: día uno de la pretemporada

Con la retirada ya asomando, ¿qué planes tiene?

Aquí nadie es un superhéroe, la retirada llega para todos. El fútbol está evolucionando y los jugadores se mantienen mejor a edades más avanzadas que antes. Yo quería aprovechar este año para seguir formándome en fútbol, y empecé a prepararme en la rama de dirección deportiva. No sé aún qué camino exacto tomaré, pero esa formación es muy útil, además de toda la experiencia que tengo como jugador y los títulos de entrenador que me he ido sacando. La Real Federación ofrece un curso muy productivo que lo quise aprovechar porque llevaba tiempo queriendo hacerlo. Al final, la formación te abre diferentes visiones del fútbol, y la dirección deportiva ha sido una experiencia muy positiva.