Jorge Valdano: "Felipe Miñambres es lo mejor que le podía haber pasado al Tenerife"

CaixaBank reunió a Xavier Sardá y a Jorge Valdano en el Espacio Cultural CajaCanarias.El periodista y el exfutbolista y entrenador mantuvieron un diálogo que tuvo como hilo conductor la superación personal en la madurez.

El coloquio, incluido en una propuesta que lleva el nombre de Generación +, diseñada por CaixaBank para dar respuesta a los desafíos que plantea la creciente longevidad de la población, quedó enriquecido por las anécdotas que fue compartiendo Valdano, muchas relacionadas con su trayectoria en el fútbol. Entre ellas, contó cómo vivió la conquista del Mundial con la selección de Argentina en México 86 desde el punto de vista emocional. "Mis compañeros estaban llorando e hice fuerzas para hacerlo yo también, pero no lo logré", confesó Jorge, que fue el autor de uno de los tres goles de la Albiceleste (3-2 a Alemania). Y sin esperarlo, 30 años después de aquel partido, participando en un reportaje desarrollado en el mismo estadio de ese histórico encuentro, el Azteca, fue cuando se derrumbó. "Me quebré cuando el periodista me preguntó qué sentía: la sensación que tuve fue de deber cumplido", relató Valdano.

El que fuera técnico del Tenerife entre abril de 1992 y junio de 1994, también habló con Sardá sobre su pasión por la lectura, que era algo poco frecuente en su etapa como futbolista. "Una vez, un entrenador me vio leyendo un libro antes de un partido y me dijo que así me iba a distraer. Al querer aclararlo, la situación se fue complicando. Le dije que si no leía, me iba a poner nervioso, y él me respondió que sí tenía que estar nervioso", reveló Valdano convencido de que "el fútbol no tiene que estar peleado con el intelecto".

De manera natural, había encontrado en la lectura un "placer sustitutivo" de su profesión. "Al retirarme, la palabra se convirtió en el primer instrumento de mi medio de vida, y es una bendición", aseguró rememorando a continuación una niñez en la que el fútbol a nivel profesional no había aparecido aún en su entorno, en la localidad de La Parejas, en Santa Fe. "Hasta los 16 años, que fue cuando pude ver mi primer partido, el fútbol solo me había llegado por la palabra, por la radio, por la revista El Gráfico, que era como la Biblia en Argentina. No entendía el fútbol sin la palabra", afirmó enlazando con otro episodio íntimo: "Tres años después de ser campeón, seguía recibiendo cartas, pero también casetes que escuchaba con unos cascos en el parque. En una de esas cintas, mi hermano coló entre canción y canción el relato de mi gol en la final y me emocioné: era la misma voz que escuchaba de niño por la radio".

La charla con Sardá dio para mucho más. Valdano se animó a dar algunos consejos a los futbolistas que toman la decisión de colgar las botas. "Lo primero es domesticar el ego:vas a ser menos famoso y eso es perder un punto de poder. Pero lo importante no es el éxito, sino ser feliz", afirmó reflexionando sobre un objetivo vital que puede depender de la "sociabilidad", de la "disciplina", de "tener un entorno que te active", del "pensamiento, que se entrena con hábitos que lo mantienen vivo", y de fomentar la "imaginación positiva". Y desde su experiencia, añadió la recomendación no dejar de trabajar. "Una vez lo dije en una charla y me abuchearon", añadió en tono de broma. Otro ingrediente es la mirada al frente, al futuro. "Soy antinostalgia. Es hasta peligrosa, porque te tira para atrás", opinó Valdano, que tuvo la oportunidad de compartir escenario con el presidente del Tenerife, Felipe Miñambres.

También participó en el acto el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso.