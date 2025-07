Gabri de Vuyst, el majorero que apunta a ser el segundo portero del CD Tenerife

Gabri Lozano de Vuyst, hasta hace unos meses portero del C, apunta a convertirse en el segundo guardameta del Tenerife la próxima temporada. La inminente salida de Salvi Carrasco a la segunda división de Portugal –la UD Leiria está dispuesto a pagar traspaso por él– deja disponible una vacante en la nómina de arqueros tinerfeñistas para la 25/26.

Ese es el espacio al que oposita el futbolista nacido en Fuerteventura en el año 2004. De hecho, ha sido su padre Jerónimo quien ha puesto sobre la pista del próximo salto de su hijo al primer equipo blanquiazul. «Gabri se ha ganado con esfuerzo y trabajo su hueco, se ha impuesto a otros jugadores con más nombre como Moha Ramos, Aarón Alonso o Aragoneses. Está muy contento e ilusionado con esta nueva temporada», manifestó orgulloso su progenitor.

Competencia a Dani Martín

De hecho, el mayor de los Lozano argumentó convencido que el majorero «no se lo va a poner nada fácil a Dani Martín». «Siempre lo ha tenido difícil pero nunca se ha rendido. Dani viene con una gran trayectoria, pero estoy seguro de que Gabri, con trabajo, no se lo va a poner nada fácil», insistió en declaraciones a Radio Marca Tenerife.

La emoción de Jerónimo al recordar el momento en el que Gabriel le contó que Cervera le había elegido para la pretemporada se explica desde el orgullo de un padre cuyo hijo se marchó de casa con solo 15 años. Pasó por el Mallorca y el Valladolid hasta que fichó por el Tenerife el pasado verano. «Nunca llamó para decir que nos echaba de menos o que fuésemos a buscarle. Es un chico maduro y fuerte de cabeza. Callado y trabajador».

De Vuyst, durante la final de la Copa Heliodoro. / Villas Photo

La portería en los genes

El hijo domina a la perfección el oficio que heredó de su padre. Jero fue portero de equipos como Corralejo, Fuerteventura, Herbania, Villaverde, La Oliva, Antigua y Gran Tarajal. Es más, llegó a ponerse bajo la portería del Herbania por segunda ocasión cuando tenía ya 46 años y en el marco de la Regional Preferente.

Cervera dijo hace unos meses del más joven de los Lozano (aunque el chico ha elegido el apellido de su madre para lucir en la camiseta) que llegó sin hacer ruido y «empezó a parar más de lo normal». «Entonces me acerqué y pregunté por él». Dentro de muy poco, no habrá nadie que no sepa el nombre de un chico que hace seis meses era portero del C.