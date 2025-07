Gallego, Balde y De Miguel, variedad y gol a las órdenes de Álvaro Cervera

Álvaro Cervera sonríe. El tinerfeñismo se ilusiona. Con la reciente rúbrica de la renovación de Enric Gallego el CD Tenerife se asegura una punta de lanza que amenaza con trayectoria, presente y futuro a las defensas del Grupo 1 de Primera Federación. A la experiencia y el oficio del ariete barcelonés se suman el rendimiento inmediato de Jesús de Miguel y la pujanza de Mahamadou Balde, una apuesta de futuro que quiere derribar la puerta cuanto antes.

Aseguró que daría la cara en caso de descenso y ha cumplido. Enric Gallego alcanzará en la 25/26 su quinta campaña como blanquiazul. En las cuatro que ya ha completado suma 154 partidos y 36 goles repartidos en 31 partidos. En ninguno de los compromisos en los que ha visto portería ha perdido el Tenerife y solo en seis ha empatado. Sus tantos son garantía de puntos. El catalán, que el 12 de septiembre soplará 39 velas, se consolidará como el tercer futbolista más veterano en vestir la elástica tinerfeñista. Por delante le quedarán los 39 y 10 meses de Carlos Ruiz –solo podría igualarle o superarle si siguiera una campaña más– y los que pronto serán 41 de Aitor Sanz. El primer capitán, casualmente, cumple un día después que Gallego.

La renovación del ex de Osasuna, Getafe, Huesca o Extremadura, garantiza un rendimiento que, aun habiendo menguado de forma paulatina durante las últimas campañas, es de sobra conocida por Cervera, el gran valedor de su continuidad y quien más apostó por él. Enric no solo aporta un puñado de goles, sino trabajo, gran potencial aéreo en las dos áreas y es un pilar fundamental en el vestuario. Además, conoce a la perfección el inframundo que hay debajo de Segunda. No en vano, militó en Segunda B desde los 23 años hasta los 31 y, de hecho, logró un ascenso a la categoría de bronce siendo clave en el Extremadura. Es una apuesta modesta, como el salario que ha aceptado percibir para seguir, pero también segura.

Si la de Gallego es una apuesta a la baja, pero con poco riesgo, la gran esperanza de los tantos en blanco y azul pasa por las botas de Jesús de Miguel. Rondando los 29, el madrileño se encuentra en un momento de plena madurez. Viene de anotar solo tres tantos en la 24/25, pero un año antes celebró 16 alegrías en 14 partidos con la camiseta del Castellón. De Miguel se ha desempeñado casi toda su trayectoria en el barro de la Primera Federación. Conoce a la perfección la categoría y, lo más importante, en la categoría lo conocen a él. Su nombre intimida. En la tercera categoría nacional, Demi es garantía de gol. Los hizo en Castellón y antes en el Navalcarnero y en Unionistas. En la finura de su pierna izquierda van a estar sustentadas buena parte de las probabilidades de éxito de la 25/26.

Se trata del 9 más completo de los tres a los que dirigirá Álvaro Cervera. Va bien al espacio, puede cabecear (mide casi 1,90), definir de primeras o generar sus propias ventajas. Un pistolero de los que quizá no es sobresaliente en nada, pero vale para todo. Especialmente, para marcar. Tal es la confianza en él, que se trata del único jugador por el que, al menos hasta ahora, el Tenerife ha pagado traspaso este verano.

A la experiencia de Gallego y la madurez de Demi les ha sumado Manu Guill una dosis de juventud. La que añade Mahamadou Balde al ataque tinerfeñista. El atacante de Granollers con ascendencia senegalesa ha sido la opción elegida para imprimir energía y pujanza a la punta del ataque. Salido de la base del Cornellá, Balde se marchó a la Nocerina italiana cuando apenas tenía 18 años. Un solo curso en la Serie D (cuarta división de Italia) le bastó para que la Lazio se fijara en él y lo incorporase a su segundo equipo.

Balde, hermano del también futbolista Keita Balde –canterano del FC Barcelona y todo un trotamundos del fútbol–, se asentó en el filial del equipo romano y, con el tiempo, llegó a debutar en el primer equipo, compartiendo minutos con el tinerfeño Pedro Rodríguez la pasada campaña en Liga Europa. Un contrato de tres años es la muestra de las expectativas puestas en un chico que puede incluso jugar en cualquiera de los dos extremos. Diestro, destaca por su fortaleza, potencia y por su gol. Además, es todavía Sub 23, una condición que le proporciona cierto valor añadido.