Este jueves 17, punto de partida del Tenerife para el retorno a Segunda División

Aunque estaba cantado, no fue hasta este martes –apenas 48 horas antes– cuando el CD Tenerife confirmó oficialmente la fecha de inicio para su pretemporada 25/26. La que debe servir como lanzadera para una campaña en la que los insulares están obligados a pelear por el campeonato de su grupo (el 1) en Primera Federación y, por tanto, por el regreso a Segunda División por la vía rápida.

De esta manera, el representativo insular comenzará su periodo de preparación de cara a su estreno en Primera RFEF este jueves, día 17, en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. Así, el combinado tinerfeñista regresará al trabajo 45 días después de que se diera por concluida la desastrosa 24/25 con la derrota frente al Almería (2-0) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Toma de contacto

Será a partir de este jueves cuando los futbolistas ya incorporados a la plantilla, más los que mantienen un vínculo contractual con la entidad, se pongan manos a la obra y a las órdenes de Álvaro Cervera y su cuerpo técnico. Mientras, los días jueves y viernes habrá varios grupos de jugadores que acudan a las instalaciones de Hospiten para someterse a los preceptivos reconocimientos médicos. Con todo, se espera que sea el sábado cuando el técnico nacido en Guinea Ecuatorial pueda dirigir su primera sesión de trabajo de calidad a los mandos de la nave tinerfeñista en el proyecto 25/26. En todo caso, serán semanas en las que Adolfo Mayordomo, preparador físico del primer equipo, haga suya la misión de poner a tono a una plantilla todavía a medio hacer.

Los canteranos, a escena

A diferencia de campañas anteriores, el representativo no ha difundido la relación de futbolistas del segundo equipo (o la cadena de filiales) citados para formar parte del periodo de preparación. Algunos de estos llamamientos se suelen corresponder con la necesidad del técnico en cuestión de contar con perfiles en concreto –a la plantilla actual le faltan, sin ir más lejos, varios futbolistas de banda–, mientras que pocos son los jóvenes talentos que realmente están en disposición de ganarse la confianza del míster. Si bien no tiene la vocación de dar paso a los jóvenes de su antecesor Pepe Mel, tampoco es Álvaro Cervera la otra cara de la moneda. Si ve algo que le gusta, no tendrá reparos en darle cancha. De la actual nómina de futbolistas del Tenerife B, en todo caso, se da por hecho que Dani Fernández, Dylan Perera y Alassan Gutiérrez estarán entre los elegidos. Este último se encuentra ante su gran oportunidad de dar el salto al primer equipo. Al velocísimo extremo le avala su prometedora trayectoria en la cadena de filiales, que culminó en la 24/25 con diez goles en 23 partidos a las órdenes de Mazinho. Además, cuenta con experiencia en Primera Federación. En la 23/24 defendió la camiseta del Melilla durante la segunda parte del curso, llegando a disputar 15 choques y marcar una diana –justo en el día de su estreno con el equipo de la ciudad autónoma–.

Derbi a la vista

El calendario de pretemporada avanzado este martes por el club, sin embargo, no aclara el camino de preparación más allá del domingo. De ahí en adelante, lo que sí está confirmado a día de hoy son dos duelos de preparación. El primero, y probablemente el test más exigente de todos cuantos se acaben disputando, la cita del Trofeo Teide frente a la UD Las Palmas. Los Cuartos, en La Orotava, acogerá el que apunta a ser el único derbi de la temporada –podría haber uno en Copa del Rey, pero las probabilidades son bajas–. Será el sábado 2 de agosto a partir de las 18:00.

El Marino, después

Dos semanas y dos horas más tarde, el sábado 16 a las 20:00, será el Marino el sparring del combinado blanquiazul y el Antonio Domínguez de Arona el lugar de los hechos. La cita podrá seguirse en vivo por un precio de 10 euros.

Aunque Cervera ya manifestara públicamente que no era partidario de jugar demasiados amistosos, y sí de priorizar semanas de entrenamiento de calidad, lo razonable sería poder cerrar, como mínimo, un test más. El fin de semana del 9 al 10 de agosto se antoja como propicio.

Los tests, igual que las semanas de entrenamiento, servirán al inquilino del banquillo del Rodríguez López para dar forma a un equipo por hacer. Por el momento, van diez altas (más el salto al primer equipo de César y la renovación/fichaje de Gallego) y más de 15 bajas, pero resta mucho camino por recorrer. Aun así, salen un portero nuevo –y dos si Salvi se acaba marchando a Portugal–, dos laterales izquierdos nuevos, una revolución en la medular y casi un ataque nuevo. Tocará ensamblar las piezas para que funcionen bien.

Juanjo Sánchez (izquierda) y Ander Zoilo (derecha) sonríen mientras muestran su carné de abonado para la 25/26. / C.D.T.

Los primeros en llegar

Varios han sido los futbolistas que han adelantado su llegada a la Isla y han aterrizado ya en Tenerife. Entre ellos se encuentran, además del portero Dani Martín (que visitó la Ciudad Deportiva el lunes), el centrocampista Juanjo Sánchez y el lateral izquierdo Ander Zoilo. Estos últimos aprovecharon el tiempo libre y acudieron a las oficinas del club para obtener su abono de temporada de la campaña 25/26.