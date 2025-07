Se queda: Enric Gallego baja al barro de la Primera Federación y seguirá en el Tenerife

Sucedió el pasado 8 de diciembre cuando el CD Tenerife cayó goleado en su visita al Córdoba (3-0). El representativo marchaba último tras 18 jornadas y, con solo 11 puntos, se encontraba a ocho de la salvación. Aquella fue una de las peores actuaciones de la temporada del combinado insular, que se vio superado de principio a fin por un Córdoba que, con algo más de acierto, hubiese endosado a su contrincante una goleada para el recuerdo.

Indignados, los aficionados desplazados a la ciudad andaluza aguardaron a la salida de los futbolistas blanquiazules del vestuario para pedirles un esfuerzo extra que sacara a su equipo del pozo. Aquella noche infausta fue Enric Gallego el que, visiblemente apesadumbrado, aguantó el chaparrón. Durante la conversación uno de los birrias se dirigió a Gallego con la voz quebrada y le dijo: "El próximo año tú te vas, y nosotros nos quedamos". El barcelonés levantó la mirada y le contestó: "Me iré si no me quieren. Si tengo que dar la cara, la daré. Donde sea".

Cumple su palabra

Siete meses y siete días después, el capitán puede decir orgulloso que ha cumplido su palabra. Aunque el acuerdo se cerró ayer, el CD Tenerife anunció en la tarde de este 15 de julio la continuidad del ariete por una campaña más. Gallego acepta una sustancial rebaja salarial y se encomienda a la batuta de Álvaro Cervera, el principal valedor de su continuidad, para conducir junto al 'abuelo' (así llama cariñosamente a Aitor Sanz), el regreso del representativo a Segunda División.

Su trayectoria

De esta manera, Enric Gallego afrontará su quinto curso futbolístico en la Isla. Como blanquiazul suma, hasta la fecha, 154 compromisos oficiales, en los que ha sido capaz de convertir 36 tantos (12, 11, 6 y 7, repartidos en las referidas cuatro temporadas anteriores). Los más recordados, los cuatro que ha anotado a la UD Las Palmas repartidos en dos duelos. El primero de los dos dobletes llegó en duelo de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Primera de la campaña 21/22. El segundo, cuando solo necesitó 5 minutos de partido para desequilibrar el enfrenamiento de la 22/23.

Gallego celebra uno de sus dos goles a Las Palmas en el duelo de vuelta de 'playoff' de la 22/23. / C.D.T.

Conoce el camino

Además, en Segunda División B (ahora Primera RFEF), categoría en la que ha militado en las filas del filial del RCD Espanyol, CF Badalona, UE Olot, Cornellà y Extremadura UD, ha competido en 167 ocasiones, con un registro goleador que llega a las 61 unidades. Incluso, en el combinado extremeño (17/18) logró un recordado ascenso a Segunda.