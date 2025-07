Fabricio Assis, un perfil bajo para apuntalar el centro del campo del CD Tenerife

Fabricio Assis de Souza Barbosa (27/01/1998; Belém, Pará), conocido futbolísticamente como Fabricio, vuelve a la Isla. El centrocampista brasileño regresa al CD Tenerife, club en el que ya dejó una huella en su etapa en el filial, para afrontar la temporada 2025/2026 en la Primera Federación. El acuerdo entre las dos partes contempla una campaña inicial, con opción de ampliar su vinculación por una temporada más.

De esta manera, Fabricio afrontará su debut en Primera Federación, tras una notable campaña en las filas del CD Unión Sur Yaiza (Segunda Federación), donde disputó 33 encuentros oficiales —32 de Liga y uno de Copa Federación— y anotó cuatro goles.

Su paso por el filial

Antes de su paso por el conjunto conejero dejó grandes sensaciones en el CD Tenerife B. Fue pieza clave en el equipo que logró el ascenso a Segunda Federación en la temporada 2023/2024, con 28 partidos disputados y dos tantos, además de contribuir a la conquista de la Copa Heliodoro Rodríguez López. Un rendimiento que le convirtió en uno de los referentes del filial blanquiazul y en una de las piezas predilectas de Leandro Cabrera, Mazinho.

Su trayectoria también incluye dos etapas en la UD Lanzarote y la AD Alcorcón B, con quienes compitió en fases de ascenso a Segunda Federación, demostrando siempre su compromiso y calidad sobre el terreno de juego.

Fabricio se desenvuelve con solvencia en distintas posiciones del centro del campo. Es un futbolista técnicamente aseado, disciplinado a la hora de equilibrar al equipo y desacata por un gran nivel de sacrificio en tareas defensivas.

Lágrimas de alegría

"Fue una de las camisetas que más he sentido. Disfruté mucho jugando ahí. Cuando me dijeron que tenía una propuesta para volver, empecé a llorar. Llamé a mi mujer y a mi familia para contarles que iba a estar donde siempre quise", ha declarado 'Fabri' tras la confirmación de su fichaje. "Voy a agarrar esta oportunidad con todas mis fuerzas, no la voy a dejar escapar. Tengo humildad y trabajo, pero también confianza en mí mismo", expresa convencido el futbolista.

"Estoy siendo muy fuerte en este momento. No quiero llorar, pero le tengo un cariño muy grande a este club", explica el brasileño mientras se le quiebra la voz. Se detiene, toma aire y continúa. "Me quedé muy triste cuando me fui, pero sabía que tendría la oportunidad de volver. Solo pensar en que puedo cumplir ese sueño... me deja supercontento. Ojalá a final de temporada podamos vivir lo que yo viví en el filial y poner al Tenerife donde tiene que estar: arriba", concluye el protagonista.

Completa la medular

El de Fabricio, que además ha firmado por una sola campaña (es el único de los diez primeros fichajes en comprometerse por menos de dos cursos), es un fichaje que poco tiene que ver con los de Josep Calavera o Juanjo Sánchez. Tampoco con la renovación de Aitor Sanz. Se trata de una apuesta de club por una pieza de perfil bajo que, en todo caso, llega para apuntalar la medular con un rol de futbolista de plantilla. Cierto es, por supuesto, que su relevancia en los planes de Álvaro Cervera dependerá de su rendimiento.

Al margen de los cuatro centrocampistas ya citados, sigue sin resolverse la posible salida de Yussi Diarra (que interesa a numerosos clubes de Segunda pero por el que el Tenerife sigue esperando una propuesta satisfactoria en forma de pago de traspaso), así como la situación de Teto -al que Cervera auguró un papel muy secundario en su estilo de juego- y la de Maikel Mesa, quien quiere continuar, pero cuya permanencia en el proyecto no es segura.

Palmero se marcha cedido

Gabriel Palmero, la pasada campaña en Cartagena. / LaLiga

Uno que llega y otro que se marcha. Gabriel Felipe Arrocha, conocido futbolísticamente como Gabri Palmero (11/1/2002, Santa Cruz de La Palma), jugará la próxima campaña cedido en Unionistas de Salamanca, combinado que comparte grupo (el 1) con el propio Tenerife en Primera Federación. Gabriel que llegó a la Isla durante el mercado de invierno de 2025 procedente de la UD Las Palmas, participó en 14 encuentros con el filial en Segunda Federación y llegó a debutar con el primer equipo. Lo hizo en la 40ª jornada de la temporada en el marco de la visita del representativo al Cartagena.