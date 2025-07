Un exjugador del CD Tenerife proclama su amor a la Isla: "Es lo mejor que me ha pasado"

"Lo mejor que me ha pasado es Tenerife". Así de claro lo tiene el futbolista Luis Pérez Maqueda, quien militara en el CD Tenerife durante tres temporadas y que proclamó su peculiar amor a la Isla en una reciente entrevista en un pódcast de su Andalucía natal.

El que fuera blanquiazul desde la 2017/18 a la 2019/20 se sentó en el set de 'El hombre descalzo' para analizar su trayectoria deportiva y desgranar algunos de los episodios más importantes de su vida personal.

De hecho, el de Utrera se abre por completo al hablar de sus problemas de ansiedad desde hace una década, una situación que según dice aprendió a controlar en Tenerife.

Confinamiento

Al recordar su etapa en la Isla, Luis Pérez aseguró que fue "superfeliz" durante esos años, si bien no terminaron del todo bien debido a que le tocó vivir el confinamiento por la pandemia de covid-19 en la Isla.

"Tuve que pasarlo solo. Mi madre me llamaba tres o cuatro veces al día porque se dio cuenta de que se me podía pasar cualquier cosa por la cabeza y es verdad que llegó un momento que dije no puedo más", aseguró el lateral para argumentar su estado: "Una ansiedad que te cagas".

Explica que estuvo a punto de irse de la Isla: "Hablé con el Tenerife y aunque me entendieron me dijeron que tal y como estaba la cosa si me pillaban ellos no se iba a hacer responsables". Al final, decidió quedarse entre otras cosas porque se entregó a una rutina de entrenamiento y, señaló, "sabía que podíamos empezar a entrenar en cualquier momento".

El calorcito, la gente...

Si pudo pasar la ansiedad del confinamiento en la Isla fue precisamente porque en Tenerife empezó a controlar esos episodios. "Ahí encontré el sitio, mi sitio", dice en alusión a la experiencia positiva a su llegada a Canarias y las temporadas que siguieron.

"Tenía el mar, iba a pescar... y me hice un buen amigo, Ricardo, que lo quiero increíble", resume en alusión a "un chaval de Tenerife" que pudo conocer gracias a un compañero del CD Tenerife y que se convirtió en un apoyo fundamental. "Me metió en su familia, comía con su familia casi todos los días", comenta Luis Pérez,

De hecho, su experiencia en la Isla complicó su adaptación en Valladolid, ciudad donde recaló desde el club blanquiazul. "Llegué de allí con la gente superdicharachera y el calorcito a un frío...", dice como si se tratara de un motivo más para amar la tierra del Teide.