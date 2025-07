Cristo Martín, exjugador del CD Tenerife: "Confío plenamente en que se va a conseguir el ascenso"

Figura capital en el resurgimiento blanquiazul y héroe de un derbi con un gol "que la gente le sigue recordando", el centrocampista Cristo Martín vislumbra al CD Tenerife como el máximo candidato al ascenso.

¿Cómo le va?

Muy bien, he seguido jugando; ahora mismo estoy en Tercera División. A partir de la pandemia decidí no moverme de Cartagena, porque aquí tengo a mi familia, mi casa… y desde entonces he seguido jugando por la zona.

Cerró la temporada con el Pulpileño con una dura derrota en la prórroga de la final del playoff a Segunda Federación.

Sí, nos quedamos a las puertas. Era un equipo cuyo objetivo era simplemente intentar entrar en el playoff, y lo conseguimos a última hora. Llegamos a la final, pero el fútbol tiene estas cosas. Nos eliminaron en la prórroga.

¿Seguirá allí?

No, no voy a seguir. Lo teníamos decidido incluso antes de terminar el playoff. Me quedaba un poco lejos de casa, y ya lo tenía más o menos claro.

¿Y a dónde mira?

Pues ahora estoy mirando por la zona, tengo algunas opciones aquí en Cartagena, pero de momento no lo sé. Hace poco que terminamos y ahora mismo estoy en esa fase de desconectar un poco y disfrutar con la familia.

¿Se ha planteado volver a jugar cerca de casa?

De momento no. Mi mujer es de Cartagena, mi hijo también, y tengo aquí algunas cosas fuera del fútbol. Siempre que puedo voy a Tenerife, está claro, amo mi isla. Pero, por ahora, no me he planteado volver a vivir allí.

¿Ni siquiera para poner el punto y final a su carrera?

No lo descarto, porque es verdad que uno ya tiene una edad, pero físicamente me encuentro bien, sobre todo para estas categorías. He tenido alguna llamada en temporadas anteriores para volver a la Isla, sobre todo de equipos palmeros que han estado en Segunda RFEF, pero no se dio.

¿Ha seguido al Tenerife?

Sí, sí, todos los fines de semana lo sigo. Es mi equipo y siempre quiero lo mejor para él.

¿Sorprende ver al equipo en Primera Federación?

Sí, sobre todo por vivirlo un poco de lejos. Ha sido una temporada muy complicada para mí como aficionado, porque, además, el Cartagena, donde jugué muchos años, también descendió, así que fue una temporada difícil como aficionado. Todo el revuelo que se ha generado alrededor del club ha sido complicado. Pero gracias a Dios creo que ha entrado gente adecuada, sobre todo de la casa, de la tierra, y confío en que volveremos pronto a ser el club que realmente es, porque el Tenerife es un club muy grande a nivel nacional.

¿Confía en el proyecto?

Sí. Hablando desde la distancia, yo creo que hay motivos para confiar, sobre todo porque ha entrado gente que ama al club y a la Isla. Ha vuelto Álvaro Cervera, que todos sabemos que esta es su tierra, su equipo, y ya demostró en el pasado que puede hacerlo bien, junto con Roberto. También se han incorporado personas a la directiva que van a darlo todo por el Tenerife. Ese es el primer paso. Ahora toca acertar en las decisiones, que no será fácil, pero el club tiene todas las herramientas para meterse otra vez en el fútbol profesional, que es de donde el Tenerife no debe salir nunca más.

¿En qué se parece la Primera RFEF a la Segunda B que jugó?

En la antigua Segunda B, había cuatro o cinco equipos muy fuertes por grupo. La Primera RFEF tiene muchos equipos complicados, que no cuentan con presupuestos como el Tenerife, y hay algunos que se la juegan un año. Creo que el Tenerife, con los jugadores que tiene y los que está fichando, está formando un buen equipo. Yo desde fuera confío plenamente en que se va a conseguir el ascenso porque conozco bien al entrenador y estoy convencido de que es el idóneo para volver a ascender al Tenerife.

¿Y a nivel futbolístico?

La diferencia está en los campos. El Tenerife está fichando buenos jugadores que conocen bien la categoría, y para mí eso es más importante que tener solo estrellas, porque adaptarse a ese tipo de fútbol no es fácil. Muchos equipos se van a encerrar y tratarán de ganarte a la contra, sobre todo por ser Tenerife, que es el equipo a batir y todos te van a jugar como si se jugaran la vida. Estoy convencido de que el equipo se va a adaptar bien porque cuenta con un entrenador que conoce muy bien ese fútbol de barro.

Deberá ser trascendental el factor Rodríguez López.

Sí, seguro que lo será. El Heliodoro va a ser un fortín porque la gente siempre responde. Tengo muchos compañeros que llevan años fuera y odian jugar en la Isla, pero lo odian porque saben que es un campo muy complicado.

¿Qué recuerdos guarda de su etapa en el representativo?

Muchos. Para mí, el club es espectacular, mi casa, donde tuve la suerte de jugar al fútbol profesional. Estuve desde los 9 años hasta el primer equipo, y no mucha gente puede decir eso. Lo recuerdo como si fuera ayer, aunque los años pasan rápido y ya queda lejos, pero aún se me pone la piel de gallina de pensar en mi debut, los derbis y el ascenso. Quiero también recordar a Aitor, un hombre de la casa y de la tierra, felicitarlo por su trayectoria y por ser un ejemplo para todos los chicos de la isla. Desde aquí le mando un fuerte abrazo porque es un crack.

¿Y del gol a Las Palmas?

El mes pasado, que estuve por la Isla, la gente me seguía recordando el gol. Fue el único que marqué en Segunda, y encima en un derbi. Fue algo muy especial, y que todavía lo recuerden para mí es un verdadero placer.

¿Hubo algo serio para volver?

Cuando salí del club para venir a Cartagena, hubo algo al año siguiente, que hice una buena temporada. Hubo algún pequeño acercamiento, pero tenía un contrato de cuatro años en Cartagena y fue complicado salir. Sí hubo alguna llamada y estuvo cerca, pero al final estuve muchos años en un sitio donde me sentí muy cómodo. Creo que mirar al pasado es un error.

Noticias relacionadas El CD Tenerife ficha a un jugador con experiencia en la Champions y que fue compañero de Cristiano Ronaldo

A sus 38 años, ¿sigue viendo lejos la retirada?

Lo he pensado varias veces, pero me siento bien, sobre todo para estas categorías. Me gusta mucho el fútbol y disfruto jugando. El día que vaya a un campo y vea que no puedo seguir, que me pasan por encima, ese día lo dejaré sin problema. Pero por ahora no sé cuándo será, no me he decidido aún, porque me siento bien y, al final, esto hay que disfrutarlo y estirarlo todo lo posible.