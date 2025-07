El descenso y el sello de Manu Guill rejuvenecen la plantilla del CD Tenerife

Falta todavía mucho trabajo por hacer –quedan pendientes numerosos fichajes y unas cuantas salidas–, pero sí es posible, incluso a mediados de julio, encontrar una tendencia en el camino que ha ido dibujando Manu Guill a la hora de confeccionar la plantilla de la temporada 25/26 del CD Tenerife. Y de varias de las campañas que están por venir.

De las decisiones del director deportivo blanquiazul se deduce, por ejemplo, que se está tratando de construir un proyecto, y no solo de formar a un equipo que alcance el ascenso en el intento. Ninguno de los recién llegados se ha comprometido por una sola temporada y seis de los diez movimientos en el capítulo de altas han firmado por tres años.

Tampoco es casualidad la edad de los recién incorporados. A pesar de que los veteranos Marc Mateu y Álvaro González elevan ligeramente la media, las cuentas están claras. El descenso a Primera Federación provocó una catarsis que segó por completo el proyecto anterior –sostenido fundamentalmente por futbolistas heredados del tándem Juan Carlos Cordero-Luis Miguel Ramis– y, en el que está naciendo este verano, la apuesta por la juventud está clara.

Un Tenerife envejecido

En honor a la verdad, lo cierto es que Guill lo tenía fácil –puede que demasiado– si quería rejuvenecer la plantilla. Por ejemplo, el elenco del primer equipo tinerfeñista –los no profesionales no cuentan en la ecuación– empezó teniendo una media de edad de 28,3 años en el inicio de la temporada pasada. Con el devenir del curso y algunos movimientos en el mercado de enero, la cifra acabó ascendiendo a 28,6. Esto es, la cuarta plantilla más veterana de Segunda División. La más joven fue la del Mirandés (25,3), que a punto estuvo de ascender hasta que el Oviedo, tercero con 28,8, lo eliminó en la final de la promoción. También el playoff lo jugó el Racing, primero en la lista con 29,1 años.

De esta manera, no había ninguna duda de que, al margen de los muy veteranos Aitor Sanz (40), Ángel Rodríguez (38) y Enric Gallego (38), la plantilla había envejecido. De esos tres, en todo caso, solo sigue Aitor Sanz. Ángel concluyó contrato en junio y Gallego, que también concluyó su vínculo con la entidad, podría seguir siempre y cuando se alcanzase un acuerdo para su continuidad. Aunque Cervera es su principal valedor –acabaría participando con frecuencia— su rol pasaría a ser secundario. La apuesta es Jesús de Miguel.

Aitor Sanz, distinguido al convertirse en el tercer futbolista con más partidos en la historia del CD Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Varios récords de longevidad

Echando la vista atrás, sobresalen en el apartado de veteranía numerosos detalles que evidencian la tendencia en la que el Tenerife se ha había visto inmerso en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el ranking de futbolistas más veteranos en vestir la camiseta blanquiazul (liderado por Aitor Sanz con una marca absoluta que aumentará la próxima campaña) son mayoría los profesionales que han defendido al representativo en el lustro reciente. Ángel y Gallego se encuentran entre los cinco primeros. También otro referente reciente como Carlos Ruiz (al que su amigo Aitor Sanz arrebató el primer puesto). Solo Djukic, el cuarto, le da al Top 5 algo de nostalgia. Del seis al diez, Dani Hernández, Suso Santana y Tomeu Nadal, este último también en la plantilla de la campaña 24/25.

Pero una media de edad alta en el total de la plantilla no tiene porqué desembocar de forma irremediable en equipos envejecidos. Esto es: en un elenco veterano pueden ser los jóvenes los que acaben participando más. ¿Es este el caso del Tenerife? La respuesta es no. De hecho, en lo colectivo, los datos atestiguan aún más la dinámica. Mientras fue Asier Garitano el técnico en elegir a un once inicial con mayor media de edad de la historia de la entidad chicharrera (31,1 años en la 23/24), son las alineaciones elaboradas por Álvaro Cervera en la 24/25 las que aparecen con mayor frecuencia en la parte alta de la clasificación: están el quinto puesto, el séptimo, el octavo, el noveno, el undécimo, el duodécimo y el decimoquinto. Todos por encima de los 30 años.

Alineación del CD Tenerife en el duelo frente al Burgos de la pasada temporada: con 30,6 años, la quinta más veterana de la historia del club. / María Pisaca

El cambio de tendencia

Curiosamente, fue un veterano quien abrió el camino de altas de cara al curso 25/26 en el Tenerife, Marc Mateu, y es un veterano el que lo cierra por ahora, Álvaro González. Los dos con 35 años y una enorme trayectoria en sus botas –la del defensa central con más éxito–, son las excepciones que confirman la regla del cambio de tendencia impulsado por Manu Guill y, por supuesto, condicionado por el descenso. De no haberse producido la caída a Primera Federación, las circunstancias serían bien distintas. En las altas debe ser incluido el canterano César Álvarez, que este mismo verano firmó su primer contrato como profesional y pasó a ser futbolista del primer equipo a todos los efectos. A César, con 22 años, se han ido uniendo Juanjo Sánchez y Josep Calavera (25), Dani Martín (27), Jeremy Jorge (22), Ander Zoilo (25), Jesús de Miguel (28) y Mahamadou Balde (21). La media de los incorporados asciende a 26,5 años. Esto es, 2,1 años por debajo de la 24/25 (28,6). Si se sacara a Mateu y González de la operación, el dato resultante sería 24,37.

Ander Zoilo, uno de los fichajes para la 25/26. / Instagram

El cupo Sub 23, una clave

En la 'operación rejuvenecimiento', el descenso será absolutamente clave. Y no solo por la natural salida masiva de futbolistas, sino por el reglamento de la Primera Federación. En la categoría de bronce, controlada por la Federación Española, la apuesta por el talento joven es indispensable. Tanto, que existe un cupo de futbolistas Sub 23 para todas las plantillas. O al contrario. Esto es, el organismo concede un máximo de 25 futbolistas por elenco, pero de los que no más de 18 pueden ser mayores de Sub 23. De esta manera, si un club desea alcanzar el límite de futbolistas para su plantilla, deberá contar con hasta siete Sub 23 de forma obligatoria. Cierto es que no tienen porqué cubrirse todas las vacantes, pero la idea es acercarse al máximo. En el Tenerife, cumplen por ahora ese precepto el recién llegado Mahamadou Balde, así como el canterano César Álvarez (profesional desde este verano) y el grancanario Jeremy José. No es Sub 23 Alassan Gutiérrez, pero sus buenas prestaciones en el segundo equipo en la 24/25 y buena trayectoria en la base del club le han impulsado lo suficiente como para ganarse la oportunidad de tratar de convencer a Cervera durante la pretemporada que está por comenzar.